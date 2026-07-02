Ny ranking: Svenska passet är världens mest värdefulla

Europa dominerar

Hela nio av världens tio starkaste pass finns i Europa. Endast Singapore lyckas ta sig in på topp tio från en annan världsdel.

Enligt Patricia Casaburi, vd för Global Citizen Solutions, är Europas styrka att regionen kombinerar hög livskvalitet med mycket stor global rörelsefrihet.

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”Europas dominans bygger inte på en enda styrka utan på balansen mellan livskvalitet, trygghet och internationell tillgång”, säger hon.

Europa dominerar årets lista med nio av de tio starkaste passen. Foto: Jonas Fæste Laksekjøn/TT

Här är världens tio starkaste pass 2026

Sverige Schweiz Finland Tyskland Nederländerna Danmark Irland Storbritannien Norge Singapore

Inte bara flest stämplar i passet

Singapore erbjuder fortfarande den största visumfria rörelsefriheten i världen och slår faktiskt Sverige på just den punkten.

Men den svenska förstaplatsen kommer av att landet samtidigt rankas mycket högt när det gäller livskvalitet, trygghet och samhällsfunktioner.

Det är den kombinationen som gör det svenska passet starkast enligt årets index.

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Brexit märks fortfarande

Storbritannien behåller en plats bland världens tio bästa pass, men rapportförfattarna menar att Brexit fortfarande påverkar landets ställning.

Brittiska medborgare kan fortfarande resa till många länder utan visum, men de har inte längre den automatiska rätten att bo och arbeta i EU:s medlemsländer, något som enligt rapporten fortfarande väger tungt.

USA har tappat flera placeringar jämfört med för några år sedan. Foto: Canva

USA tappar mark

USA fortsätter samtidigt att halka efter.

Landet toppade indexet 2021 men föll kraftigt de följande åren. I årets ranking återhämtar sig USA något och hamnar på tolfte plats, men är fortfarande långt från toppen.

En bidragande orsak är att flera länder återinfört visumkrav för amerikanska medborgare, vilket gradvis har försämrat den amerikanska passets styrka.

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