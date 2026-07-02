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Ny ranking: Svenska passet är världens mest värdefulla

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Ett svenskt pass ger inte bara stor resefrihet utan också höga poäng för livskvalitet. (Foto: Fotograferna Holmberg/TT)

Det svenska passet är nu världens starkaste. En ny internationell ranking placerar Sverige högst i världen – före Schweiz och Finland. Samtidigt visar listan att Europa fullständigt dominerar när det gäller de mest attraktiva passen.

Att ha ett svenskt pass handlar om betydligt mer än att slippa visum. I årets upplaga av Global Passport Index vägs även livskvalitet, ekonomi, innovation, sjukvård, säkerhet och investeringsklimat in. Resultatet: Sverige tar hem förstaplatsen, skriver Euronews.

Sverige i topp

Till skillnad från många andra passrankningar, som enbart räknar hur många länder man kan resa till utan visum, försöker Global Passport Index ge en bredare bild av hur attraktivt ett medborgarskap faktiskt är.

Här bedöms bland annat:

  • Visumfrihet.
  • Livskvalitet.
  • Skattesystem.
  • Ekonomisk konkurrenskraft.
  • Innovation.
  • Sjukvård.
  • Säkerhet.
  • Klimat.
  • Social infrastruktur.

Sverige placerar sig högt inom samtliga områden och kniper därmed förstaplatsen totalt.

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Europa dominerar

Hela nio av världens tio starkaste pass finns i Europa. Endast Singapore lyckas ta sig in på topp tio från en annan världsdel.

Enligt Patricia Casaburi, vd för Global Citizen Solutions, är Europas styrka att regionen kombinerar hög livskvalitet med mycket stor global rörelsefrihet.

”Europas dominans bygger inte på en enda styrka utan på balansen mellan livskvalitet, trygghet och internationell tillgång”, säger hon.

Europa dominerar årets lista med nio av de tio starkaste passen. Foto: Jonas Fæste Laksekjøn/TT

Här är världens tio starkaste pass 2026

  1. Sverige
  2. Schweiz
  3. Finland
  4. Tyskland
  5. Nederländerna
  6. Danmark
  7. Irland
  8. Storbritannien
  9. Norge
  10. Singapore

Inte bara flest stämplar i passet

Singapore erbjuder fortfarande den största visumfria rörelsefriheten i världen och slår faktiskt Sverige på just den punkten.

Men den svenska förstaplatsen kommer av att landet samtidigt rankas mycket högt när det gäller livskvalitet, trygghet och samhällsfunktioner.

Det är den kombinationen som gör det svenska passet starkast enligt årets index.

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Brexit märks fortfarande

Storbritannien behåller en plats bland världens tio bästa pass, men rapportförfattarna menar att Brexit fortfarande påverkar landets ställning.

Brittiska medborgare kan fortfarande resa till många länder utan visum, men de har inte längre den automatiska rätten att bo och arbeta i EU:s medlemsländer, något som enligt rapporten fortfarande väger tungt.

USA har tappat flera placeringar jämfört med för några år sedan. Foto: Canva

USA tappar mark

USA fortsätter samtidigt att halka efter.

Landet toppade indexet 2021 men föll kraftigt de följande åren. I årets ranking återhämtar sig USA något och hamnar på tolfte plats, men är fortfarande långt från toppen.

En bidragande orsak är att flera länder återinfört visumkrav för amerikanska medborgare, vilket gradvis har försämrat den amerikanska passets styrka.

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Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

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