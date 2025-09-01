Dagensps.se
Weekend
Resor

Fem resmål som är billigare och bättre i september

September: när solkrämen räcker längre än charterbudgeten. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

September är månadens bäst bevarade resehemlighet. När charterfolket redan är tillbaka på kontoret blir hotellen billigare, stränderna lugnare och servitörerna plötsligt trevligare. Vi har valt ut fem resmål som inte bara är billigare utan faktiskt bättre just nu – från ölskummande München till stjärnklara nätter i Namibia.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

I september hör du vågorna i St. Ives – inte barnskriket. (Foto: Canva)

Cornwalls magi när britterna åkt hem

“I juli och augusti är St. Ives ett myller av britter i flipflops. I september däremot blir byn mänsklig igen. Havet är som varmast, och den som gillar kultur kan gå loss på filmfestival, konserter och konstutställningar. Dessutom öppnas annars stängda herrgårdar och kyrkor för Heritage Open Days. Cornwall blir plötsligt lika mycket kultur som surfbrädor.”

ANNONS: Hitta ett schysst hotellrum i Cornwall till bra pris

September på Sicilien: mer Italien, mindre charterkatalog. (Foto: Canva)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Sicilien efter charterstormen

“Palermo i september är som att ta ett djupt andetag efter en stressig sommar. Figuer, pistagenötter och svampar fyller marknaderna. Priserna på hotell sjunker, och ön känns mer som Italien och mindre som en charterkatalog. Bonus: det är rätt månad att bestiga Etna eller ta färjan till de eoliska öarna utan att behöva trängas.”

ANNONS: Hitta ett schysst hotell i Sicilien nu till bra pris.

Schweiz-känsla, halva priset, bättre vin – Sloveniens slogan skriver sig själv. (Foto: Canva)
ANNONS

Sloveniens alper – sista chansen innan snön

“Triglav, Sloveniens högsta berg på 2 864 meter, är nästan en nationell helgedom. I september är vädret perfekt för att ta sig upp. 270 kilometer vandringsleder väntar, med utsikt över glaciärer, sjöar och alpskogar. Här får man Schweiz-känsla till halva priset och med bättre vin.”

ANNONS: Hitta ett schysst hotell i Slovenien nu till bra pris.

Läs även: Tyvärr kan vi glömma billiga resor över Atlanten

München i september: mer “Prost”, mindre trängsel. (Foto: Canva)

München – oktoberfesten börjar i september

“Den som vill säga ‘Prost’ på riktigt ska inte boka oktober utan september. Redan den 20:e drar den klassiska ölfesten igång och pågår in i oktober. 38 öltält, parader och till och med ostron från Nordsjön. Dessutom finns vegan-alternativ för den som inte gillar vare sig bratwurst eller Bayern München.”

ANNONS: Hitta ett schysst hotell i Munchen nu till bra pris.

Etosha i september: fler springbockar än influencers på Ibiza. (Foto: Canva)
ANNONS

Namibia – safari utan folksamlingar

“Kunene i norra Namibia är magiskt i september. Djuren samlas kring de sista vattenhålen: giraffer, noshörningar, lejon, till och med elefanter som korsar öknen i Damaraland. På nätterna blir stjärnhimlen en astronomilektion. Och i Etosha kan du spana på springbockar med fler megapixlar i verkligheten än på din iPhone 16.”

ANNONS: Hitta ett schysst hotell i Nambia nu till bra pris.

Läs även: Detta är Medelhavets sista oupptäckta paradis

September: resmånad för dig som gillar både sol och sittplats, exempelvis här i Slovenien. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till semester i september

  • Cornwall: Ta tåget från London Paddington till St. Ives. Heritage Open Days pågår 12–21 september.
  • Sicilien: Direktflyg till Palermo från flera europeiska städer. Missa inte Etna – men starta tidigt på morgonen.
  • Slovenien: Flyg till Ljubljana, hyr bil och kör till Triglavs nationalpark. Ta med bra skor.
  • München: Oktoberfest 20 september–5 oktober. Boka hotell i god tid, det blir fullt även off-season.
  • Namibia: Bästa safari sker i september. Kombinera Etosha med Damaraland för maximal wow-känsla.

Källa: National Geographic, Ouest-France.

Så får du en weekendresa i sista minuten – utan att spräcka kontot

Du missade att boka en weekendresa i tid, kollegorna är redan på väg till Rivieran och själv sitter du kvar i soffan. Men lugn – med lite flexibilitet löser vi detta.
ANNONS



Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BudgetCharterresorresorSeptember
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS