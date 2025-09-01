Fem resmål som är billigare och bättre i september

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Sicilien efter charterstormen

“Palermo i september är som att ta ett djupt andetag efter en stressig sommar. Figuer, pistagenötter och svampar fyller marknaderna. Priserna på hotell sjunker, och ön känns mer som Italien och mindre som en charterkatalog. Bonus: det är rätt månad att bestiga Etna eller ta färjan till de eoliska öarna utan att behöva trängas.”

Schweiz-känsla, halva priset, bättre vin – Sloveniens slogan skriver sig själv. (Foto: Canva)

Sloveniens alper – sista chansen innan snön

“Triglav, Sloveniens högsta berg på 2 864 meter, är nästan en nationell helgedom. I september är vädret perfekt för att ta sig upp. 270 kilometer vandringsleder väntar, med utsikt över glaciärer, sjöar och alpskogar. Här får man Schweiz-känsla till halva priset och med bättre vin.”

Läs även: Tyvärr kan vi glömma billiga resor över Atlanten

München i september: mer “Prost”, mindre trängsel. (Foto: Canva)

München – oktoberfesten börjar i september

“Den som vill säga ‘Prost’ på riktigt ska inte boka oktober utan september. Redan den 20:e drar den klassiska ölfesten igång och pågår in i oktober. 38 öltält, parader och till och med ostron från Nordsjön. Dessutom finns vegan-alternativ för den som inte gillar vare sig bratwurst eller Bayern München.”

Etosha i september: fler springbockar än influencers på Ibiza. (Foto: Canva)

Namibia – safari utan folksamlingar

“Kunene i norra Namibia är magiskt i september. Djuren samlas kring de sista vattenhålen: giraffer, noshörningar, lejon, till och med elefanter som korsar öknen i Damaraland. På nätterna blir stjärnhimlen en astronomilektion. Och i Etosha kan du spana på springbockar med fler megapixlar i verkligheten än på din iPhone 16.”

Läs även: Detta är Medelhavets sista oupptäckta paradis

September: resmånad för dig som gillar både sol och sittplats, exempelvis här i Slovenien. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till semester i september

Cornwall: Ta tåget från London Paddington till St. Ives. Heritage Open Days pågår 12–21 september.

Sicilien: Direktflyg till Palermo från flera europeiska städer. Missa inte Etna – men starta tidigt på morgonen.

Slovenien: Flyg till Ljubljana, hyr bil och kör till Triglavs nationalpark. Ta med bra skor.

München: Oktoberfest 20 september–5 oktober. Boka hotell i god tid, det blir fullt även off-season.

Namibia: Bästa safari sker i september. Kombinera Etosha med Damaraland för maximal wow-känsla.

Källa: National Geographic, Ouest-France.

