September är månadens bäst bevarade resehemlighet. När charterfolket redan är tillbaka på kontoret blir hotellen billigare, stränderna lugnare och servitörerna plötsligt trevligare. Vi har valt ut fem resmål som inte bara är billigare utan faktiskt bättre just nu – från ölskummande München till stjärnklara nätter i Namibia.
Fem resmål som är billigare och bättre i september
Mest läst i kategorin
Byt språk – och spara tusenlappar på Östersjön
Att åka på kryssning på Östersjön mellan Stockholm, Åbo, Helsingfors och Tallinn är en svensk folksport. Billig sprit, bufféer som aldrig tar slut och dansband i finkostym har i årtionden lockat både ungdomar och pensionärer till att kliva ombord. Men nu visar det sig att även språket du väljer på rederiernas hemsidor kan avgöra vad …
Världens största (typ) kryssningsfartyg fick elhaveri
8500 människor fastnade till havs när kryssningsfartyget MSC World Europa fick elhaveri utanför Ponza. Men istället för panik blev det prosecco – och efter några timmar gled världens största (typ) kryssningsfartyg in i Neapel, åtta timmar försenat men med buffén fortfarande öppen. På måndagsmorgonen 25 augusti klockan 07:25 drabbades MSC World Europa, en LNG-driven kryssningskoloss …
Så får du en weekendresa i sista minuten – utan att spräcka kontot
Du missade att boka en weekendresa i tid, kollegorna är redan på väg till Rivieran och själv sitter du kvar i soffan. Men lugn – med lite flexibilitet, en bussbiljett och en app i mobilen kan du fortfarande ordna en weekendresa i sista minuten utan att kontot går i bitar. Här är tre sätt att …
Detta är Medelhavets sista oupptäckta paradis
Landet är på väg att bli Medelhavets nya guldklimp. Här hittar du stränder som påminner om Maldiverna, berg lika dramatiska som i Schweiz och historiska städer som ser ut att vara hämtade ur en roman av Ismail Kadare. Och det bästa av allt: priserna är fortfarande så låga att man kan äta en 11-rätters middag …
Barnförbud till havs – nytt lockbete för kryssningar
Bakom solstolarna och infinitypoolerna döljer sig kryssningarnas mest eftertraktade hemlighet – områden där barn helt enkelt inte släpps in. En ny semesterlogik växer fram, och den är lika barnfri som en fredagsnatt på Spy Bar. Vuxensemester på modet Reser du med barn kan du sluta läsa här. För nu handlar det om semestrar där barn …
Cornwalls magi när britterna åkt hem
“I juli och augusti är St. Ives ett myller av britter i flipflops. I september däremot blir byn mänsklig igen. Havet är som varmast, och den som gillar kultur kan gå loss på filmfestival, konserter och konstutställningar. Dessutom öppnas annars stängda herrgårdar och kyrkor för Heritage Open Days. Cornwall blir plötsligt lika mycket kultur som surfbrädor.”
ANNONS: Hitta ett schysst hotellrum i Cornwall till bra pris
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Sicilien efter charterstormen
“Palermo i september är som att ta ett djupt andetag efter en stressig sommar. Figuer, pistagenötter och svampar fyller marknaderna. Priserna på hotell sjunker, och ön känns mer som Italien och mindre som en charterkatalog. Bonus: det är rätt månad att bestiga Etna eller ta färjan till de eoliska öarna utan att behöva trängas.”
ANNONS: Hitta ett schysst hotell i Sicilien nu till bra pris.
Sloveniens alper – sista chansen innan snön
“Triglav, Sloveniens högsta berg på 2 864 meter, är nästan en nationell helgedom. I september är vädret perfekt för att ta sig upp. 270 kilometer vandringsleder väntar, med utsikt över glaciärer, sjöar och alpskogar. Här får man Schweiz-känsla till halva priset och med bättre vin.”
ANNONS: Hitta ett schysst hotell i Slovenien nu till bra pris.
Läs även: Tyvärr kan vi glömma billiga resor över Atlanten
München – oktoberfesten börjar i september
“Den som vill säga ‘Prost’ på riktigt ska inte boka oktober utan september. Redan den 20:e drar den klassiska ölfesten igång och pågår in i oktober. 38 öltält, parader och till och med ostron från Nordsjön. Dessutom finns vegan-alternativ för den som inte gillar vare sig bratwurst eller Bayern München.”
ANNONS: Hitta ett schysst hotell i Munchen nu till bra pris.
Namibia – safari utan folksamlingar
“Kunene i norra Namibia är magiskt i september. Djuren samlas kring de sista vattenhålen: giraffer, noshörningar, lejon, till och med elefanter som korsar öknen i Damaraland. På nätterna blir stjärnhimlen en astronomilektion. Och i Etosha kan du spana på springbockar med fler megapixlar i verkligheten än på din iPhone 16.”
ANNONS: Hitta ett schysst hotell i Nambia nu till bra pris.
Läs även: Detta är Medelhavets sista oupptäckta paradis
Perfect Weekend Guide till semester i september
- Cornwall: Ta tåget från London Paddington till St. Ives. Heritage Open Days pågår 12–21 september.
- Sicilien: Direktflyg till Palermo från flera europeiska städer. Missa inte Etna – men starta tidigt på morgonen.
- Slovenien: Flyg till Ljubljana, hyr bil och kör till Triglavs nationalpark. Ta med bra skor.
- München: Oktoberfest 20 september–5 oktober. Boka hotell i god tid, det blir fullt även off-season.
- Namibia: Bästa safari sker i september. Kombinera Etosha med Damaraland för maximal wow-känsla.
Källa: National Geographic, Ouest-France.
Så får du en weekendresa i sista minuten – utan att spräcka kontot
Du missade att boka en weekendresa i tid, kollegorna är redan på väg till Rivieran och själv sitter du kvar i soffan. Men lugn – med lite flexibilitet löser vi detta.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Senaste nytt
Därför vill Koenigsegg in på börsen
Vem styr egentligen Koenigseggs framtid? Rekryteringen av en tidigare toppchef från Volvo Cars avslöjar bolagets dolda planer. Koenigsegg förbereder för en eventuell framtida börsnotering. För att göra sig redo har man nyligen rekryterat en ny finanschef med stor erfarenhet av börsnoteringar. Inga beslut är fattade ännu, men dörren mot börsen står tydligen på glänt. Förberedelser …
Förslaget: Låta unga använda pension som kontantinsats
Unga har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Moderata ungdomsförbundet (MUF) tror att problemet kan lösas genom att öppna upp pensionssystemet.? Att unga har det knepigt på bostadsmarknaden är ingen nyhet.? Bland annat visar beräkningar från Stockholms Handelskammare att nästan tre av fyra unga vuxna stängs ute från bostadsmarknaden i Stockholm.? Därtill har unga …
Rodeo Drive ska lyfta LVMH
Skönhetsjätten LVMH planerar två nya satsningar på Rodeo Drive i Beverly Hills. De dubbla flaggskeppen ska lyfta koncernen. Det är på Rodeo Drive i Beverly Hills som Bernard Arnault och LVMH ska landa två stora nya projekt och stärka sitt grepp om en av världens mest exklusiva detaljhandsytor. Arnaults lyxkonglomerat planerar en ny Tiffany & …
"Skandalöst" lågt antal brandmän när EU brinner rekordmycket
Europa har bakom sig en brandsommar utan motstycke – och nu talas det om en ”skandalös” svaghet i beredskapen. Mer än en miljon hektar skog har redan brunnit i Europa i år. Fackföreningarna larmar om att antalet brandmän fortfarande är ”beklagligt lågt”, samtidigt som bränderna blir allt mer omfattande. Missa inte: 3 procent inflation – …
Nu flyger vindkraften i luften
Högtflygande planer? Definitivt. Kinas nya satsning handlar om att generera vindkraft via ett luftskepp på 10?000 meters höjd. Det handlar primärt om ett luftskepp fyllt med helium och utrustat med vindturbiner. Snart ska det utföra provflygningar i Kina. Redan på nuvarande stadium antas systemet kunna genera lika mycket el som ett 100 meter högt vindkraftverk …