Dagensps.se
Weekend
Resor

Så får du en weekendresa i sista minuten – utan att spräcka kontot

Att boka spontant betyder inte att du måste sova i tält. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 30 aug. 2025Publicerad: 30 aug. 2025

Du missade att boka en weekendresa i tid, kollegorna är redan på väg till Rivieran och själv sitter du kvar i soffan. Men lugn – med lite flexibilitet, en bussbiljett och en app i mobilen kan du fortfarande ordna en weekendresa i sista minuten utan att kontot går i bitar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Här är tre sätt att förvandla panik till weekend – i vår Perfect Weekend-stil.

En bussbiljett kan vara din räddning när flyget blivit för dyrt. (Foto: Canva)

Flexibilitet slår plånbok

Att boka flyg i sista minuten kostar ungefär lika mycket som att köpa champagne på Stureplan strax efter midnatt – dyrt, trångt och nästan alltid en dålig idé. Men experterna är eniga: flexibilitet är din superkraft.
Reser du på en tisdag i stället för fredag kan priset halveras. Och om du är öppen för “anywhere” på Google Travel eller KAYAK, kan du hamna i Cartagena i stället för Capri. Kanske inte lika Instagram-vänligt, men garanterat billigare och mer spännande att skryta om på måndag.

Läs även: Så blåser flygbolagen dig på din bokade stol

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Skippa flyget, ta bussen

Flygbolagen har en förmåga att chockhöja priserna ju närmare avgång du kommer. Bussbolagen gör tvärtom. En Flixbus till Köpenhamn dagen innan avresa kan kosta mindre än en cappuccino på Arlanda.
Och låt oss vara ärliga: i dagens moderna långfärdsbussar får du Wi-Fi, ladduttag, benutrymme och noll kabinpersonal som tjatar om att resa stolen. Tar du dessutom en buss från city till city kan du vara framme snabbare än om du släpat dig genom säkerhetskontroller och gate-köer.

Din bästa reskamrat i sista minuten är inte passet – utan flexibiliteten. (Foto: Canva)

Hotell till reapris med sista minuten

ANNONS

Flyg är dyrare i sista minuten – men hotell kan vara rena fyndlådan. Ingen hotellchef vill ha tomma rum. Särskilt i storstäder är det ofta billigare att boka samma vecka. Apparna HotelTonight eller Hopper kan ge dig rabatter på upp till 50 procent.
Vill du vara riktigt fräck? Ring direkt till receptionen. Många hotell sparar specialpriser till spontana gäster som hellre pratar än klickar.

Läs även: Här är världens tryggaste länder 2025

Slutsatsen

Sista minuten-resor handlar om att släppa kontrollen. Du bestämmer inte längre destinationen – det gör din plånbok. Och kanske är det just det som är charmen. Lite slump, lite tur, och plötsligt kan du hamna i Hamburg i stället för Helsingfors. Men du kommer i alla fall inte behöva förklara ännu en pyjamashelg på måndagens fikarast.

Sista minuten-resor handlar inte om pengar, utan om mod. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till sista minuten

– Boka flyget mitt i veckan, undvik fredag och söndag.
– Testa buss eller tåg för kortare resor.
– Använd HotelTonight eller ring hotellet direkt för sista minuten-fynd.
– Packa lätt. Sista minuten betyder inte att du behöver tre par skor.

Källa: BBC Travel.

Läs även: 10 000 meter upp – då exploderar passagerarna

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FlygGoogleHotell- och restaurangbranschenresor
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS