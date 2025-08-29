Så får du en weekendresa i sista minuten – utan att spräcka kontot

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Skippa flyget, ta bussen

Flygbolagen har en förmåga att chockhöja priserna ju närmare avgång du kommer. Bussbolagen gör tvärtom. En Flixbus till Köpenhamn dagen innan avresa kan kosta mindre än en cappuccino på Arlanda.

Och låt oss vara ärliga: i dagens moderna långfärdsbussar får du Wi-Fi, ladduttag, benutrymme och noll kabinpersonal som tjatar om att resa stolen. Tar du dessutom en buss från city till city kan du vara framme snabbare än om du släpat dig genom säkerhetskontroller och gate-köer.

Din bästa reskamrat i sista minuten är inte passet – utan flexibiliteten. (Foto: Canva)

Hotell till reapris med sista minuten

Flyg är dyrare i sista minuten – men hotell kan vara rena fyndlådan. Ingen hotellchef vill ha tomma rum. Särskilt i storstäder är det ofta billigare att boka samma vecka. Apparna HotelTonight eller Hopper kan ge dig rabatter på upp till 50 procent.

Vill du vara riktigt fräck? Ring direkt till receptionen. Många hotell sparar specialpriser till spontana gäster som hellre pratar än klickar.

Slutsatsen

Sista minuten-resor handlar om att släppa kontrollen. Du bestämmer inte längre destinationen – det gör din plånbok. Och kanske är det just det som är charmen. Lite slump, lite tur, och plötsligt kan du hamna i Hamburg i stället för Helsingfors. Men du kommer i alla fall inte behöva förklara ännu en pyjamashelg på måndagens fikarast.

Sista minuten-resor handlar inte om pengar, utan om mod. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till sista minuten

– Boka flyget mitt i veckan, undvik fredag och söndag.

– Testa buss eller tåg för kortare resor.

– Använd HotelTonight eller ring hotellet direkt för sista minuten-fynd.

– Packa lätt. Sista minuten betyder inte att du behöver tre par skor.

Källa: BBC Travel.

