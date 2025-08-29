Dagensps.se
Weekend
Resor

Detta är Medelhavets sista oupptäckta paradis

Joniska havet – lika blått som på Instagram, men utan filter. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 30 aug. 2025Publicerad: 30 aug. 2025

Landet är på väg att bli Medelhavets nya guldklimp. Här hittar du stränder som påminner om Maldiverna, berg lika dramatiska som i Schweiz och historiska städer som ser ut att vara hämtade ur en roman av Ismail Kadare. Och det bästa av allt: priserna är fortfarande så låga att man kan äta en 11-rätters middag för två för under 400 kronor.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Från antiken till Instagram

I södra Albanien ligger Butrint, en arkeologisk skattkista med grekiska amfiteatrar, romerska akvedukter och bysantinska kyrkor. Här promenerar man bland ruiner och falkar i ett nationalparksskyddat landskap. Tio minuter bort med buss hittar vi Ksamil, semesterorten som gått från agrar utpost till influencer-mecka. På stränderna står solstolarna tätare än i Båstad vecka 29 och i viken kör ungdomar jetski framför små öar med lummig grönska.

Berats berömda fönster som stirrar tillbaka på dig. (Foto: Canva)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Saranda – Corfus lillasyster i Medelhavet

Bara en halvtimmes färja från grekiska Korfu ligger Saranda. Här blandas lokala flanörer på kvällspromenad med turister som beställer grillad fisk på restaurangerna Haxhi och Marini. Staden har en bred strandpromenad, en handfull designhotell och dessutom en unik detalj: Saltwater Swim Lanes där motionärer simmar sina dagliga längder direkt i Joniska havet.

Läs även:

Albanien – det sista Medelhavslandet som fortfarande är prisvärt. (Foto: Canva)

Paradis: Tomater som smakar tomat

Reser man inåt landet når man Berat, en UNESCO-stad med röda tak, osande grillar och en flod som rinner genom dalgången. Här serveras maten fortfarande som på mormors tid. På restaurangen Amalia Homemade Food kostar en festmåltid med fyllda paprikor, auberginegratäng, burek och steak stuffed with cheese bara 28 euro för två personer. Tomaterna? De smakar som tomater gjorde innan klimatkrisen, snabbköpen och EU:s gurkförordning.

ANNONS

Till kaffet får man raki, Balkans svar på grappa, ofta smaksatt med kanel. En lokal guide förklarade att män över 40 dricker raki lika ofta som svenskar fyller på sin kaffekopp.

Läs även: Här är världens tryggaste länder 2025

Sarandas strand – Corfus avslappnade lillasyster.(Foto: Canva)

Kalla krigets bunkrar och sagostäder

Två timmar söderut väntar Gjirokastra, sagolikt vacker men med ett mörkt förflutet. Här byggde diktatorn Enver Hoxha tunnlar och bunkrar som nu är museer. Staden är full av kullerstensgator, ottomanska herrgårdar och ett slott som både tjänat som fängelse och tortyrkammare. På Skenduli House berättar dagens arvtagare att huset har 64 fönster, 44 dörrar, sex badrum och fyra turkiska bad. Man kan nästan höra Hoxha sucka av avund.

En glass i Albanien kostar en tjuga – varför åka till Spanien. (Foto: Canva)

Varför åka nu till ett paradis?

För bara 30 år sedan var Albanien en stängd diktatur. I dag reser över elva miljoner turister hit varje år, lockade av priserna, naturen och känslan av att upptäcka något nytt. Om några år kommer stränderna att se ut som i Spanien eller Grekland, med charterhotell på rad. Vill du uppleva Albanien innan det blir mainstream är det alltså hög tid.

Läs även: 10 000 meter upp – då exploderar passagerarna

ANNONS
En grekisk ruin, en romersk akvedukt och en bysantinsk kyrka – på samma förmiddag. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till Albanien:

– Flyg: Direktflyg från Stockholm till Tirana tar cirka tre timmar.
– Hotell: LaFe Boutique i Saranda eller Rose Garden i Gjirokastra.
– Mat: Grillad bläckfisk i Ksamil, burek i Berat, och förstås raki till kaffet.
– Festival: Kala Festival i Dhermi bjuder på musik, yoga och havsbad.
– Prisnivå: Lunch under hundralappen, öl för 20 kronor, boutiquehotell från 600 kronor natten.

Källa: NY Times, kompletterat med Perfect Weekends redaktion.

Läs även: Lingegård ut – Abrahamsson in: statens meningslösa schackspel med SJ

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AlbanienMedelhavetRese- och turistsektornTurism
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS