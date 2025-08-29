Detta är Medelhavets sista oupptäckta paradis

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Saranda – Corfus lillasyster i Medelhavet

Bara en halvtimmes färja från grekiska Korfu ligger Saranda. Här blandas lokala flanörer på kvällspromenad med turister som beställer grillad fisk på restaurangerna Haxhi och Marini. Staden har en bred strandpromenad, en handfull designhotell och dessutom en unik detalj: Saltwater Swim Lanes där motionärer simmar sina dagliga längder direkt i Joniska havet.

Läs även:

Albanien – det sista Medelhavslandet som fortfarande är prisvärt. (Foto: Canva)

Paradis: Tomater som smakar tomat

Reser man inåt landet når man Berat, en UNESCO-stad med röda tak, osande grillar och en flod som rinner genom dalgången. Här serveras maten fortfarande som på mormors tid. På restaurangen Amalia Homemade Food kostar en festmåltid med fyllda paprikor, auberginegratäng, burek och steak stuffed with cheese bara 28 euro för två personer. Tomaterna? De smakar som tomater gjorde innan klimatkrisen, snabbköpen och EU:s gurkförordning.

ANNONS

Till kaffet får man raki, Balkans svar på grappa, ofta smaksatt med kanel. En lokal guide förklarade att män över 40 dricker raki lika ofta som svenskar fyller på sin kaffekopp.

Läs även: Här är världens tryggaste länder 2025

Sarandas strand – Corfus avslappnade lillasyster.(Foto: Canva)

Kalla krigets bunkrar och sagostäder

Två timmar söderut väntar Gjirokastra, sagolikt vacker men med ett mörkt förflutet. Här byggde diktatorn Enver Hoxha tunnlar och bunkrar som nu är museer. Staden är full av kullerstensgator, ottomanska herrgårdar och ett slott som både tjänat som fängelse och tortyrkammare. På Skenduli House berättar dagens arvtagare att huset har 64 fönster, 44 dörrar, sex badrum och fyra turkiska bad. Man kan nästan höra Hoxha sucka av avund.

En glass i Albanien kostar en tjuga – varför åka till Spanien. (Foto: Canva)

Varför åka nu till ett paradis?

För bara 30 år sedan var Albanien en stängd diktatur. I dag reser över elva miljoner turister hit varje år, lockade av priserna, naturen och känslan av att upptäcka något nytt. Om några år kommer stränderna att se ut som i Spanien eller Grekland, med charterhotell på rad. Vill du uppleva Albanien innan det blir mainstream är det alltså hög tid.

Läs även: 10 000 meter upp – då exploderar passagerarna

ANNONS

En grekisk ruin, en romersk akvedukt och en bysantinsk kyrka – på samma förmiddag. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till Albanien:

– Flyg: Direktflyg från Stockholm till Tirana tar cirka tre timmar.

– Hotell: LaFe Boutique i Saranda eller Rose Garden i Gjirokastra.

– Mat: Grillad bläckfisk i Ksamil, burek i Berat, och förstås raki till kaffet.

– Festival: Kala Festival i Dhermi bjuder på musik, yoga och havsbad.

– Prisnivå: Lunch under hundralappen, öl för 20 kronor, boutiquehotell från 600 kronor natten.

Källa: NY Times, kompletterat med Perfect Weekends redaktion.

Läs även: Lingegård ut – Abrahamsson in: statens meningslösa schackspel med SJ