Dagensps.se
Weekend
Resor

Barnförbud till havs – nytt lockbete för kryssningar

När du hör fågelsång istället för barnskrik – semester på riktigt. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 30 aug. 2025Publicerad: 30 aug. 2025

Bakom solstolarna och infinitypoolerna döljer sig kryssningarnas mest eftertraktade hemlighet – områden där barn helt enkelt inte släpps in. En ny semesterlogik växer fram, och den är lika barnfri som en fredagsnatt på Spy Bar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Vuxensemester på modet

Reser du med barn kan du sluta läsa här. För nu handlar det om semestrar där barn helt enkelt inte är välkomna. Trenden adults-only sprider sig över hela världen – från boutiquehotell i Medelhavet till kryssningsfartyg som Norwegian Cruise Line. För vissa låter det brutalt, för andra låter det som himlen.

Barnförbud: lika självklart om solkräm och semesterläsning på NCL:s vuxendäck. (Foto: Pressbild)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Vibe Beach Club – vuxenoasen

Hos Norwegian Cruise Line, NCL för oss stammisar, är barnförbudet integrerat i hela flottan. Kronjuvelen heter Vibe Beach Club, ett soldäck som känns som att kliva rakt in i en Instagram-dröm. Här finns panoramautsikt över havet, infinity-spabad, cocktails och snacks i loungemöbler som hade fått vilken Södermalmsterass som helst att rodna av avund. Men viktigast: inga barn. Det är 18-årsgräns som gäller.

Inga vattenkrig i poolen – bara du, en mojito och havsutsikten. (Foto: Pressbild)

Prima Plus – mer vuxenlyx

NCL:s nyaste fartyg i Prima Plus-klassen går ännu längre. Här kombineras Vibe Beach Club med spa och wellness, Thermal Suite, och i svitavdelningen The Haven är ett helt soldäck öronmärkt för vuxna. En annan favorit är Spice H2O – lite mer festival, lite mindre spa, men fortfarande utan barnskrik.

Barnfritt – en global trend

ANNONS

Norwegian är inte ensamma. Virgin Voyages har byggt hela sitt varumärke på barnfria kryssningar med Michelin-mat, tatueringsstudio och nattliv i stället för barnklubbar. På land finns välkända varumärken som Sandals Resorts och Couples Resorts i Karibien som alltid varit för vuxna. På Maldiverna är Komandoo en liten vuxenö för den som söker total avkoppling. Och i Australien visar undersökningar att mer än hälften av befolkningen vill ha barnfria flyg – även om ingen flygbolagsdirektör ännu vågat ta steget.

Varför barnförbud?

Svaret är enkelt: gästerna vill ha det. Kevin Bubolz, NCL:s Europachef, säger att de lyssnat på kundernas önskemål. Fler och fler vill kunna komponera sin semester i lugn och ro, utan vattenkrig vid poolen. Samtidigt, understryker han, finns det fortfarande gott om aktiviteter för familjer. Med andra ord: här finns något för alla – men på olika platser.

Enda ljudet i loungen är is som klirrar.

En ny semesterlogik

Förr var semester synonymt med familj, charter och barnklubbar. Idag ser vi en ny logik. En weekendresa kan vara med kompisgänget, med nya dejten eller bara helt själv – och då är barnförbud inte längre tabu utan en självklarhet.

Perfect Weekend Guide till barnförbud

– Vibe Beach Club finns på 10 av NCL:s 20 fartyg.
– Norwegian Aqua är det första fartyget i Prima Plus-klassen, premiär 2025.
– Virgin Voyages seglar helt utan barn från Miami och Europa.
– Sandals och Couples Resorts är klassiker för vuxna i Karibien.
– Mer än hälften av australiensare vill ha barnfria flyg.

Källa: Norwegian Cruise Line, Virgin Voyages, Business Insider, Adelaide Now

ANNONS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BarnKryssningsfartygNCLresor
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS