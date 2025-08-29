Barnförbud till havs – nytt lockbete för kryssningar

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Vibe Beach Club – vuxenoasen

Hos Norwegian Cruise Line, NCL för oss stammisar, är barnförbudet integrerat i hela flottan. Kronjuvelen heter Vibe Beach Club, ett soldäck som känns som att kliva rakt in i en Instagram-dröm. Här finns panoramautsikt över havet, infinity-spabad, cocktails och snacks i loungemöbler som hade fått vilken Södermalmsterass som helst att rodna av avund. Men viktigast: inga barn. Det är 18-årsgräns som gäller.

Inga vattenkrig i poolen – bara du, en mojito och havsutsikten. (Foto: Pressbild)

Prima Plus – mer vuxenlyx

NCL:s nyaste fartyg i Prima Plus-klassen går ännu längre. Här kombineras Vibe Beach Club med spa och wellness, Thermal Suite, och i svitavdelningen The Haven är ett helt soldäck öronmärkt för vuxna. En annan favorit är Spice H2O – lite mer festival, lite mindre spa, men fortfarande utan barnskrik.

Barnfritt – en global trend

ANNONS

Norwegian är inte ensamma. Virgin Voyages har byggt hela sitt varumärke på barnfria kryssningar med Michelin-mat, tatueringsstudio och nattliv i stället för barnklubbar. På land finns välkända varumärken som Sandals Resorts och Couples Resorts i Karibien som alltid varit för vuxna. På Maldiverna är Komandoo en liten vuxenö för den som söker total avkoppling. Och i Australien visar undersökningar att mer än hälften av befolkningen vill ha barnfria flyg – även om ingen flygbolagsdirektör ännu vågat ta steget.

Varför barnförbud?

Svaret är enkelt: gästerna vill ha det. Kevin Bubolz, NCL:s Europachef, säger att de lyssnat på kundernas önskemål. Fler och fler vill kunna komponera sin semester i lugn och ro, utan vattenkrig vid poolen. Samtidigt, understryker han, finns det fortfarande gott om aktiviteter för familjer. Med andra ord: här finns något för alla – men på olika platser.

Enda ljudet i loungen är is som klirrar.

En ny semesterlogik

Förr var semester synonymt med familj, charter och barnklubbar. Idag ser vi en ny logik. En weekendresa kan vara med kompisgänget, med nya dejten eller bara helt själv – och då är barnförbud inte längre tabu utan en självklarhet.

Perfect Weekend Guide till barnförbud

– Vibe Beach Club finns på 10 av NCL:s 20 fartyg.

– Norwegian Aqua är det första fartyget i Prima Plus-klassen, premiär 2025.

– Virgin Voyages seglar helt utan barn från Miami och Europa.

– Sandals och Couples Resorts är klassiker för vuxna i Karibien.

– Mer än hälften av australiensare vill ha barnfria flyg.

Källa: Norwegian Cruise Line, Virgin Voyages, Business Insider, Adelaide Now

ANNONS