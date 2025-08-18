Att välja stol på flygresan är lite som att dejta på nätet – rätt match kan bli en dröm, fel val kan förstöra hela resan. Vi har pratat med experter, flygrädda och småbarnsföräldrar för att reda ut var du faktiskt ska sitta för att överleva flygresan med hedern i behåll.
Experternas guide: Här ska du sitta för att överleva flygresan
För den flygrädde
“Placera dig över vingarna”, säger flygrädslecoachen Paul Tizzard. Där känns planet mest stabilt och du slipper panikkänslan av varje liten sväng. Extra bonus: du sitter nära kabinpersonalen. Att se flygvärdinnor skratta åt en intern meme samtidigt som planet skakar är mer lugnande än vilken terapi som helst.
För småbarnsföräldrar
Glöm snabb boarding. Ju senare ni går på desto mindre tid behöver din tvååring sitta fastspänd och kasta russin på grannen. Den heliga graalen heter bulkhead – första raden bakom en vägg där man kan få en liten bassängliknande säng för bebisen. Men boka tidigt, dessa platser går fortare än prosecco i business class.
Det rapporterar: CNN.
För dig som vill sova på flygresan
Sikta på ett fönstersäte, gärna i en rad med bara två stolar. Undvik sista raden där stolarna inte går att fälla bakåt och där du hamnar mitt i en never-ending ljudmatta av spolande toaletter och slamrande galley. Drömmen heter nödutgångsraden, men tänk på att du förväntas kunna öppna dörren om det värsta skulle hända.
För den med tight transfer
Här är det enkel matematik: sitt så långt fram som möjligt. När lampan plingar till kan du studsa upp och springa som Usain Bolt. Om du fastnar längst bak vid fönstret med två trötta tyskar bredvid dig – ja, då får du hoppas att kabinpersonalen visar barmhärtighet och flyttar fram dig.
Slutsatsen
Det finns ingen magisk plats som passar alla. Men det finns ett enkelt recept: känn dig själv. Är du flygrädd? Ta vingarna. Har du en bebis? Ta bulkhead. Behöver du sova? Ta fönster. Har du bråttom? Ta front row. Resten är bara tur, eller otur.
Perfect Weekend Guide: Så väljer du plats på flygresan
- Nervös resenär: mitten över vingarna, nära kabinpersonalen.
- Småbarnsföräldrar: bulkhead med bassinet, undvik snabb boarding.
- Sömnjägare: fönsterplats långt fram, undvik sista raden.
- Stressade pendlare: längst fram, gärna vid gången.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Experternas guide: Här ska du sitta för att överleva flygresan
