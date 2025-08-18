Experternas guide: Här ska du sitta för att överleva flygresan

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

För småbarnsföräldrar

Glöm snabb boarding. Ju senare ni går på desto mindre tid behöver din tvååring sitta fastspänd och kasta russin på grannen. Den heliga graalen heter bulkhead – första raden bakom en vägg där man kan få en liten bassängliknande säng för bebisen. Men boka tidigt, dessa platser går fortare än prosecco i business class.

Det rapporterar: CNN.

För dig som vill sova på flygresan

Sikta på ett fönstersäte, gärna i en rad med bara två stolar. Undvik sista raden där stolarna inte går att fälla bakåt och där du hamnar mitt i en never-ending ljudmatta av spolande toaletter och slamrande galley. Drömmen heter nödutgångsraden, men tänk på att du förväntas kunna öppna dörren om det värsta skulle hända.

ANNONS

För den med tight transfer

Här är det enkel matematik: sitt så långt fram som möjligt. När lampan plingar till kan du studsa upp och springa som Usain Bolt. Om du fastnar längst bak vid fönstret med två trötta tyskar bredvid dig – ja, då får du hoppas att kabinpersonalen visar barmhärtighet och flyttar fram dig.

Slutsatsen

Det finns ingen magisk plats som passar alla. Men det finns ett enkelt recept: känn dig själv. Är du flygrädd? Ta vingarna. Har du en bebis? Ta bulkhead. Behöver du sova? Ta fönster. Har du bråttom? Ta front row. Resten är bara tur, eller otur.

Läs även: Så tjänar SAS och de globala flygbolagen pengar på ditt kreditkort

Vill du ha extra benutrymme? Var beredd att öppna dörren om planet kraschar. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Så väljer du plats på flygresan

Nervös resenär: mitten över vingarna, nära kabinpersonalen.

Småbarnsföräldrar: bulkhead med bassinet, undvik snabb boarding.

Sömnjägare: fönsterplats långt fram, undvik sista raden.

Stressade pendlare: längst fram, gärna vid gången.

Läs även: Sista chansen-turism – resor som räddar eller sabbar planeten

ANNONS