Sista chansen-turism – resor som räddar eller sabbar planeten

Problemet med att rädda genom att förstöra

Forskare varnar för att just den resan man gör för att uppleva ett hotat landskap ofta bidrar till att förstöra det. Stora båtar till Stora barriärrevet har skadat korallerna, och i Antarktis har turister lyckats introducera både invasiva arter och fågelinfluensa. Även klassiska platser som Venedig och Yosemite kämpar mot slitaget från massor av välmenande, men kanske inte alltid välutbildade, besökare.

Robin Kundis Craig, professor vid University of Kansas, menar i BBC att lösningen är tydlig: “Res, men gör det med hjärna och hjärta.” Det handlar om att ta sig dit så klimatsnålt som möjligt, inte delta i aktiviteter som skadar miljön och – viktigast – fortsätta agera för naturen när man kommit hem.

Antarktis – sista vildmarken med inträdesprov

Guider som Ashley Perrin på Aurora Expeditions tar uppdraget på största allvar. De väljer landstigningsplatser beroende på djurliv, är medlemmar i organisationer som arbetar för hållbar turism och låter resenärerna delta i medborgarforskning – från att kartlägga väder till att dokumentera fågelmigration. På så sätt kan turen bli mer än bara en exklusiv kryssning för 100 000 kronor och lika mycket koldioxid som en brittisk årsbudget.

Det är skillnad på att ‘hinna se’ och att ‘hinna rädda’” (Foto: Canva)

Revgråt och hopp med sista chansen

På Stora barriärrevet talar man om “reef grief” – sorgen när man ser ett ekosystem i förfall. För en del besökare blir sorgen till handling. Turistoperatörer med marinbiologer ombord kan förvandla snorkling till utbildning och låta gästerna själva hjälpa till att övervaka revets hälsa. “Man skyddar bara det man känner till”, som David Attenborough brukar säga.

Från sorg till festival

För Cédric Duroux blev hans första möte med en död glaciär startskottet för ett klimatengagemang som ledde till en festival i Lyon om lösningar på klimatkrisen. “Att bli ledsen räcker inte. Våra känslor är där för att påminna oss om vårt ansvar.”

Revdykning med extra mycket känslor. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till Sista chansen resor

Res klimatsmart: Välj tåg eller förnybar energi där det är möjligt. Flyg mindre och stanna längre.

Välj tåg eller förnybar energi där det är möjligt. Flyg mindre och stanna längre. Välj rätt operatör: Leta efter certifieringar och guider som arbetar med naturvård.

Leta efter certifieringar och guider som arbetar med naturvård. Engagera dig efteråt: Delta i medborgarforskning, stötta miljöorganisationer och berätta vad du sett.

