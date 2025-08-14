Så tjänar SAS och de globala flygbolagen pengar på ditt kreditkort

Du kanske tror att vinsten hos de globala flygbolagen kommer från att frakta folk från A till B. Fel. SAS, Delta, United, American Airlines – alla har en gemensam kassako som inte lyfter från marken: lojalitetsprogrammet kopplat till ditt kreditkort.
I SAS fall heter det EuroBonus, och ungefär hälften av bolagets intäkter kommer från medlemmar som samlar poäng på allt från flygbiljetter till matkassar.
Kreditkorten som håller SAS i luften
Affärsidén är lika enkel som den är lukrativ: flygbolaget säljer bonuspoäng till banker och partners. Kunderna samlar poäng genom att handla – och löser sedan in dem mot resor, uppgraderingar och förmåner. SAS har drygt 8 miljoner EuroBonus-medlemmar världen över. 2024 genererade programmet intäkter på runt 4,1 miljarder euro.
Med bytet till SkyTeam i september 2024 har SAS-medlemmarna fått tillgång till över 1 000 destinationer i 160 länder och 750 lounger globalt. Och snart kan EuroBonus slås ihop med Air France-KLM:s Flying Blue, vilket skapar en lojalitetsjätte med 37 miljoner medlemmar.
Dollarregnet över Atlanten
I USA har flygbolagen tagit modellen till industriell nivå. Delta fick nyligen 2,1 miljarder dollar från American Express – på tre månader. American Airlines fick 1,4 miljarder från Citigroup och United 800 miljoner från JPMorgan Chase. Utan dessa intäkter hade flera av bolagen gjort förlust trots fulla plan.
När American Airlines lanserade världens första stora frequent flyer-program 1981 var det för att belöna lojala affärsresenärer. Idag är lojalitetsprogrammen ofta värda mer än själva flygbolaget på börsen. Under pandemin var det inte flygplan som belånades – utan framtida poängintäkter.
Allt för poängen – även utan att flyga
SAS EuroBonus är på väg åt samma håll som sina amerikanska kusiner. Idag kan du tjäna poäng utan att ens kliva på ett plan: Uber-resor, hotellnätter, hyrbil, shopping. I USA kan man till och med nå högsta lojalitetsnivå utan att flyga alls – en utveckling SAS också nosar på genom att bredda intjäningsmöjligheterna.
När systemet blir för populärt
Men framgången har baksidor. Lounger blir överfulla, kortavgifter höjs och kunder irriteras av förändrade regler. I USA hotar dessutom politiska förslag om sänkta bankavgifter att slå mot hela bonusmodellen – något som kan spilla över på Europa.
Så nästa gång du hör SAS tala om ”lojalitet” – tänk mindre på känslan av att återvända till sitt favoritbolag och mer på att välja rätt kort när du köper fredagsvinet. Det är där, vid kassan, som framtidens flygbolagsvinster avgörs.
Perfect Weekend Guide: SAS EuroBonus
- Lanserat: 1992
- Medlemmar: 8 miljoner globalt
- Intäkter 2024: ca 4,1 miljarder euro
- Andel av SAS intäkter: ~50 procent
- Partners & räckvidd: >1 000 destinationer, 160 länder, 750 lounger
- Framtid: Planerad integration med Air France-KLM:s Flying Blue
Amerikanska storbolag (2024)
- Delta: 2,1 miljarder dollar från Amex (Q2)
- American Airlines: 1,4 miljarder dollar från Citigroup (Q2)
- United: 800 miljoner dollar från JPMorgan Chase (Q2)
- Flera bolag hade gått med förlust utan lojalitetsintäkterna
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
