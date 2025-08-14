Så tjänar SAS och de globala flygbolagen pengar på ditt kreditkort

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Dollarregnet över Atlanten

I USA har flygbolagen tagit modellen till industriell nivå. Delta fick nyligen 2,1 miljarder dollar från American Express – på tre månader. American Airlines fick 1,4 miljarder från Citigroup och United 800 miljoner från JPMorgan Chase. Utan dessa intäkter hade flera av bolagen gjort förlust trots fulla plan.

När American Airlines lanserade världens första stora frequent flyer-program 1981 var det för att belöna lojala affärsresenärer. Idag är lojalitetsprogrammen ofta värda mer än själva flygbolaget på börsen. Under pandemin var det inte flygplan som belånades – utan framtida poängintäkter.

Allt för poängen – även utan att flyga

SAS EuroBonus är på väg åt samma håll som sina amerikanska kusiner. Idag kan du tjäna poäng utan att ens kliva på ett plan: Uber-resor, hotellnätter, hyrbil, shopping. I USA kan man till och med nå högsta lojalitetsnivå utan att flyga alls – en utveckling SAS också nosar på genom att bredda intjäningsmöjligheterna.

SAS 8 miljoner medlemmar – en guldgruva i plast. (Foto: TT)

När systemet blir för populärt

Men framgången har baksidor. Lounger blir överfulla, kortavgifter höjs och kunder irriteras av förändrade regler. I USA hotar dessutom politiska förslag om sänkta bankavgifter att slå mot hela bonusmodellen – något som kan spilla över på Europa.

Så nästa gång du hör SAS tala om ”lojalitet” – tänk mindre på känslan av att återvända till sitt favoritbolag och mer på att välja rätt kort när du köper fredagsvinet. Det är där, vid kassan, som framtidens flygbolagsvinster avgörs.

Perfect Weekend Guide: SAS EuroBonus

Lanserat: 1992

Medlemmar: 8 miljoner globalt

Intäkter 2024: ca 4,1 miljarder euro

Andel av SAS intäkter: ~50 procent

Partners & räckvidd: >1 000 destinationer, 160 länder, 750 lounger

Framtid: Planerad integration med Air France-KLM:s Flying Blue

Amerikanska storbolag (2024)

Delta: 2,1 miljarder dollar från Amex (Q2)

American Airlines: 1,4 miljarder dollar från Citigroup (Q2)

United: 800 miljoner dollar från JPMorgan Chase (Q2)

Flera bolag hade gått med förlust utan lojalitetsintäkterna

