Det finns två typer av resenärer: de som river av bagagelappen vid bagagebandet som om den vore en fästing, och de som låter den sitta kvar tills den faller av av sig själv. Den första gruppen riskerar mer än de anar – för den där lilla pappersremsan är inte bara skräp. Den är en VIP-biljett till ditt liv för den som gillar att rota i andras.
Lappen som kan förstöra din semester
Mer än bara pappersskräp
Enligt Swissport, som hanterar bagage på flygplatser världen över, bör du låta lappen hänga kvar tills du är hemma. Anledningen? Den innehåller ofta både namn och bokningsnummer – och med dessa kan en illvillig person få tillgång till din bokning. I värsta fall kan de se din e-post, ditt telefonnummer och till och med avboka eller ändra din resa.
Inte stulen väska – men ändå risk med lappen
Swissport menar att det inte räcker med en bagagelapp för att lura till sig ersättning för påstått förlorat bagage – vanligtvis krävs både legitimation och boardingkort. Men rutinerna skiljer sig mellan flygbolag, och även om Swissport inte känner till några fall av fusk, utesluter de inte att det kan hända.
Vad säger svenska källor om lappen?
Svenska myndigheter som Swedavia och Transportstyrelsen har inga uttalade råd om att spara lappen tills du är hemma. Svenska resetips handlar snarare om vad du bör skriva på själva bagagetaggen – som namn och kontaktuppgifter – och att se till att den sitter ordentligt fast. På ett svenskt reseforum skrev en försiktig resenär: ”Jag skriver bara mitt mobilnummer, mer behövs inte… Vill inte riskera att komma hem till en länsad lägenhet.”
Rådet är enkelt
Låt lappen sitta kvar under hemresan, och släng den först hemma – helst efter att du rivit sönder den i småbitar. Då slipper du att någon får en oönskad inblick i din resehistorik och dina personliga uppgifter.
Perfect Weekend Guide – Så hanterar du lappen
- Riv inte av lappen vid bagagebandet – vänta tills du är hemma.
- Klipp eller riv sönder lappen innan du kastar den.
- Tänk på att även små detaljer som flygnummer och datum kan vara värdefulla för någon med dåliga avsikter.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
