Lappen som kan förstöra din semester

Mer än bara pappersskräp

Enligt Swissport, som hanterar bagage på flygplatser världen över, bör du låta lappen hänga kvar tills du är hemma. Anledningen? Den innehåller ofta både namn och bokningsnummer – och med dessa kan en illvillig person få tillgång till din bokning. I värsta fall kan de se din e-post, ditt telefonnummer och till och med avboka eller ändra din resa.

Inte stulen väska – men ändå risk med lappen

Swissport menar att det inte räcker med en bagagelapp för att lura till sig ersättning för påstått förlorat bagage – vanligtvis krävs både legitimation och boardingkort. Men rutinerna skiljer sig mellan flygbolag, och även om Swissport inte känner till några fall av fusk, utesluter de inte att det kan hända.

Vad säger svenska källor om lappen?

Svenska myndigheter som Swedavia och Transportstyrelsen har inga uttalade råd om att spara lappen tills du är hemma. Svenska resetips handlar snarare om vad du bör skriva på själva bagagetaggen – som namn och kontaktuppgifter – och att se till att den sitter ordentligt fast. På ett svenskt reseforum skrev en försiktig resenär: ”Jag skriver bara mitt mobilnummer, mer behövs inte… Vill inte riskera att komma hem till en länsad lägenhet.”

Det tar tre sekunder att kasta den – och tre månader att ångra sig. (Foto: Alberto Pezzali/AP).

Rådet är enkelt

Låt lappen sitta kvar under hemresan, och släng den först hemma – helst efter att du rivit sönder den i småbitar. Då slipper du att någon får en oönskad inblick i din resehistorik och dina personliga uppgifter.

ANNONS

Bagagelappen – resans minsta men farligaste souvenir.

Perfect Weekend Guide – Så hanterar du lappen