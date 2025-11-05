Dagensps.se
EU-domen som kan välta hela charterindustrin

EU-domstolen: All inclusive gäller inte cementblandare.(Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

En ny dom från EU kan förändra allt för både resenärer och charterindustrin. Två missnöjda turister i Albanien har fått rätt till full återbetalning – trots att de både bott, ätit och badat. Claes Pellvik på Ving kallar domen ett förtydligande, medan Didrik von Seth på Svenska resebranschföreningen varnar för att den kan göra paketresor dyrare och urholka hela systemet.

En semester som slutade i Luxemburg

Det började som en vanlig charterresa. Två polska turister hade bokat ett femstjärnigt all inclusive-hotell i Albanien, redo för sol, buffé och vila. Istället möttes de av rivningsarbete, ständigt buller och tomma pooler. Maten tog ofta slut och hotellet, som enligt gästerna borde ha varit stängt, var långt ifrån broschyren.

När semestern blev outhärdlig tog paret saken till domstol – och nu har EU:s högsta juridiska instans gett dem rätt.

Domen som skakar om paketreselagen

Enligt EU-domstolen (mål C-469/24, Tuleka) kan en resenär som får en resa förstörd kräva full återbetalning av hela paketresan, även om delar av resan faktiskt levererats. Kort sagt: om syftet med semestern gått förlorat, ska arrangören stå för hela notan.

EU menar att en paketresa är en helhet. Faller en central del bort – som pool, mat eller sömn – räcker det inte att arrangören säger: “ni fick ju ändå bo där”.

Det är en principiellt viktig dom som kan påverka hur svenska myndigheter och domstolar tolkar paketreselagen framöver.

Claes Pellvik på Ving är lugn, men SRF ser moln på charterhimlen. (Foto: Matina Tsogas/Ving)
Ving: ”Bra att EU tydliggör vad som gäller”

Claes Pellvik, kommunikationschef på Ving, Nordens största reseaktör, ser domen som ett välkommet klargörande snarare än en revolution.

”I stort så är det här inget nytt för oss eller branschen att man skulle kunna få hela resan återbetald om det är en extremt dålig leverans av det man de facto har bokat. I just det här Albanienfallet så pågick det störande rivningsarbete hela dagarna, samtliga hotellets pooler var borta och maten som serverats har varit väldigt bristfällig. Allt detta på ett femstjärnigt hotell som överhuvudtaget inte borde ha varit öppet och där gästerna dessutom inte hade fått någon förhandsinformation.”

Han fortsätter:
”Det som är positivt är att EU-domstolen tydliggör vad som gäller kring prisavdrag och skadestånd och att det ska vara en ersättning för faktiska brister. Så vi tar detta med ro och är trygga i att vi har koll och levererar en bra semesterupplevelse.”

SRF: ”Konsumentskyddet riskerar bli en boja”

Alla håller inte med. Didrik von Seth, vd för Svenska resebranschföreningen (SRF), menar att domen riskerar att slå snett.

”Enligt vår uppfattning innebär paketreselagen troligen det starkaste konsumentskyddet alla kategorier. I grunden är vi positiva till att det finns ett stort konsumentskydd men vi tycker att det ibland resulterar i avarter. Det inträffar ofta fall där arrangören inte är grund till att någonting går fel men får ändå stå för alla kostnader. Orimligt tycker vi och riskerar att göra just paketresor dyrare, vilket leder till att konsumenter väljer bort paketresor och bokar delarna separat. Resultatet blir ju då förlorat konsumentskydd.”

Svenska turister kan vinna – men systemet pressas

Svenska Konsumentverket menar redan i dag att resenärer kan få full återbetalning “om syftet med resan gått förlorat”. Men hittills har det främst gällt inställda resor, konkurs eller naturkatastrofer – inte renoveringskaos.

Efter EU-domen kan researrangörer nu tvingas ersätta hela resan även när vissa delar “fungerat”. Samtidigt blir kraven på tydlighet, transparens och kundvård ännu viktigare.

Turisterna vann – nu darrar hela resebranschen. Foto: Michael Ukas/AP

Perfect Weekend Guide: EU-domen som hotar charterindustrin

Vad säger lagen?
Svenska Paketreselagen bygger på EU-direktiv 2015/2302. Om resan har så stora brister att syftet gått förlorat kan du ha rätt till full återbetalning.

Var klagar man?
Börja alltid med researrangören. Går det inte, vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden (arn.se).

Källa: EU-domstolen, Curia.europa.eu, Courthousenews.com, DinSide.no, Konsumentverket.se, SRF, Ving

Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Arlanda dyrare än Dubai – så mycket betalar du om flyget ställs in och Mytisk grav visas i sin helhet – för första gången.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

