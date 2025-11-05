En ny dom från EU kan förändra allt för både resenärer och charterindustrin. Två missnöjda turister i Albanien har fått rätt till full återbetalning – trots att de både bott, ätit och badat. Claes Pellvik på Ving kallar domen ett förtydligande, medan Didrik von Seth på Svenska resebranschföreningen varnar för att den kan göra paketresor dyrare och urholka hela systemet.
EU-domen som kan välta hela charterindustrin
Mest läst i kategorin
Arlanda dyrare än Dubai – så mycket betalar du om flyget ställs in
Att bli strandsatt på Arlanda är inte bara stressigt – det är dyrt. En ny global jämförelse från AirAdvisor visar att Stockholm hamnar på åttonde plats bland världens dyraste flygplatser att tvingas övernatta på. Prislappen? 1 435 kronor för ett dygns basbehov – dyrare än både Dubai och London. New York värst – Delhi billigast …
Mytisk grav visas i sin helhet – för första gången
Världens största museum för en kultur öppnades nyligen i Giza i Egypten. Muséet visar upp över 100 000 föremål. Efter många och långa förseningar öppnades hela The Grand Egyptian Museum (GEM) under tisdagen. Muséet ligger i Giza. Enligt beräkningar har bygget kostat runt 10 miljarder kronor att bygga och det har tagit 20 år att …
Världens bästa hotell 2025 ligger i Hongkong – och utsikten är galen
När The World’s 50 Best Hotels korade årets första plats inom hotell i London gick toppplatsen till Rosewood Hong Kong – en 65 våningar hög skyskrapa vid Kowloon-vattnet med lika mycket känsla som kvadratmeter. ”Vi är chockade men lyckliga”, sa hotellets marknadschef Angus Pitkethley från scenen i London enligt CNN. ”Det här handlar om kärlek …
USA höjer avgifterna – att resa in blir dyrare än någonsin
Om du planerar en resa till USA i höst kan det vara läge att boka innan månadsskiftet. För den som reser in med ESTA – det elektroniska systemet som gör att svenskar och andra från så kallade ‘Visa Waiver-länder’ slipper söka visum – nästan dubblas avgiften den 30 september. Nya avgifter för ESTA och gränspassage …
Restips: Förtrollande franska byn Annecy är Alpernas Venedig
Vid foten av de franska Alperna, där bergstopparna speglar sig i ett vatten som tycks målat av självaste himlen, ligger Annecy. En stad så förtrollande att Paul Cézanne målade dess sjö i konstverket Lac d’Annecy redan 1896. Längs sjön slingrar sig kanaler mellan pastellfärgade hus och stenbroar från medeltiden. Det är inte svårt att förstå …
En semester som slutade i Luxemburg
Det började som en vanlig charterresa. Två polska turister hade bokat ett femstjärnigt all inclusive-hotell i Albanien, redo för sol, buffé och vila. Istället möttes de av rivningsarbete, ständigt buller och tomma pooler. Maten tog ofta slut och hotellet, som enligt gästerna borde ha varit stängt, var långt ifrån broschyren.
När semestern blev outhärdlig tog paret saken till domstol – och nu har EU:s högsta juridiska instans gett dem rätt.
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Domen som skakar om paketreselagen
Enligt EU-domstolen (mål C-469/24, Tuleka) kan en resenär som får en resa förstörd kräva full återbetalning av hela paketresan, även om delar av resan faktiskt levererats. Kort sagt: om syftet med semestern gått förlorat, ska arrangören stå för hela notan.
EU menar att en paketresa är en helhet. Faller en central del bort – som pool, mat eller sömn – räcker det inte att arrangören säger: “ni fick ju ändå bo där”.
Det är en principiellt viktig dom som kan påverka hur svenska myndigheter och domstolar tolkar paketreselagen framöver.
Ving: ”Bra att EU tydliggör vad som gäller”
Claes Pellvik, kommunikationschef på Ving, Nordens största reseaktör, ser domen som ett välkommet klargörande snarare än en revolution.
”I stort så är det här inget nytt för oss eller branschen att man skulle kunna få hela resan återbetald om det är en extremt dålig leverans av det man de facto har bokat. I just det här Albanienfallet så pågick det störande rivningsarbete hela dagarna, samtliga hotellets pooler var borta och maten som serverats har varit väldigt bristfällig. Allt detta på ett femstjärnigt hotell som överhuvudtaget inte borde ha varit öppet och där gästerna dessutom inte hade fått någon förhandsinformation.”
Han fortsätter:
”Det som är positivt är att EU-domstolen tydliggör vad som gäller kring prisavdrag och skadestånd och att det ska vara en ersättning för faktiska brister. Så vi tar detta med ro och är trygga i att vi har koll och levererar en bra semesterupplevelse.”
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en
SRF: ”Konsumentskyddet riskerar bli en boja”
Alla håller inte med. Didrik von Seth, vd för Svenska resebranschföreningen (SRF), menar att domen riskerar att slå snett.
”Enligt vår uppfattning innebär paketreselagen troligen det starkaste konsumentskyddet alla kategorier. I grunden är vi positiva till att det finns ett stort konsumentskydd men vi tycker att det ibland resulterar i avarter. Det inträffar ofta fall där arrangören inte är grund till att någonting går fel men får ändå stå för alla kostnader. Orimligt tycker vi och riskerar att göra just paketresor dyrare, vilket leder till att konsumenter väljer bort paketresor och bokar delarna separat. Resultatet blir ju då förlorat konsumentskydd.”
Svenska turister kan vinna – men systemet pressas
Svenska Konsumentverket menar redan i dag att resenärer kan få full återbetalning “om syftet med resan gått förlorat”. Men hittills har det främst gällt inställda resor, konkurs eller naturkatastrofer – inte renoveringskaos.
Efter EU-domen kan researrangörer nu tvingas ersätta hela resan även när vissa delar “fungerat”. Samtidigt blir kraven på tydlighet, transparens och kundvård ännu viktigare.
Perfect Weekend Guide: EU-domen som hotar charterindustrin
Vad säger lagen?
Svenska Paketreselagen bygger på EU-direktiv 2015/2302. Om resan har så stora brister att syftet gått förlorat kan du ha rätt till full återbetalning.
Var klagar man?
Börja alltid med researrangören. Går det inte, vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden (arn.se).
Källa: EU-domstolen, Curia.europa.eu, Courthousenews.com, DinSide.no, Konsumentverket.se, SRF, Ving
Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Arlanda dyrare än Dubai – så mycket betalar du om flyget ställs in och Mytisk grav visas i sin helhet – för första gången.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Riksbankens besked om räntan: "Ekonomin återhämtar sig"
Det blir ingen förändring av styrräntan, meddelar Riksbanken. Men det finns ändå risk för ändrade prognoser framöver. Efter en sänkning i september väntade sig nästan alla bedömare att Riksbanken skulle hålla räntan oförändrad. Så blev det också. Riksbanken beslutade på onsdagen att hålla kvar styrräntan på 1,75 procent. Samtliga tolv bedömare i Infronts senaste enkät …
USA:s rikaste har blivit vansinnigt mycket rikare
Smaka på den här summan, 698 miljarder dollar, alltså motsvarande cirka 6 687 miljarder kronor – det är nämligen så mycket förmögenheterna ökat i år för USA:s tio rikaste. Det är liksom ofattbart mycket pengar, det går inte att greppa, men ändå kan de allra mest förmögna i USA bli ännu rikare i år på …
Efter Louvrenkuppen – svenska museer laddas med säkerhet
Den spektakulära kuppen mot Louvren har fått svenska museer att se över säkerheten. Det handlar om att skydda kulturarvet. Miljardstölden i Louvren där personalen även hotades har varit det stora samtalsämnet på svenska muséer, berättar tidningen Publikt. Läs mer: Fler gripna för Louvren-kuppen – inga spår efter juvelerna (Dagens PS) ”Det är såklart något vi …
Fetmaläkemedlet bommade – börsjättens aktie backar
Den tuffa tiden för den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk fortsätter. Bolaget sänker försäljningsprognosen för resten av året och aktien fortsätter falla i börsöppningen. Det står klart efter det tredje kvartalets rapport publicerades som på flera punkter var i linje med marknadens förhoppningar men där det viktiga fetmaläkemedlet Wegovy sålde mindre än väntat. Läs även: Något …
Lyckas på börsen? Undvik Stureplan
KOMMENTAR Om du verkligen vill lyckas på börsen och ta rygg på några av de främsta mästarna så kan det vara en god idé att hålla sig långt borta från finanselitens salonger runt Stureplan. Den tanken framförs motvilligt av Dagens PS ekonomireporter David Ingnäs efter att han kommit till insikt med en gemensam nämnare för …