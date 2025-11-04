Arlanda dyrare än Dubai – så mycket betalar du om flyget ställs in

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Europa dyrt, Asien billigt

På topplistan över dyraste flygplatserna dominerar USA och Europa. Efter New York och Los Angeles följer Zürich, Sydney, Madrid, Paris och Oslo. Arlanda hade hamnat på åttonde plats globalt – dyrare än Dubai, men billigare än London.

I den billiga änden finns Delhi, Bangkok, Peking, Bogotá och Doha. Hotellen i Asien ligger ofta under 650 kronor per natt, medan motsvarande rum i Schweiz eller Norge kostar över 1 400 kronor.

Fångar i terminalen

ANNONS

Enligt Radchenko är prisskillnaderna ingen slump. ”Efter säkerhetskontrollen är du en fången kund. Butiker och restauranger betalar skyhöga hyror, och det slår mot resenärerna.”

Att bli strandsatt i Zürich är alltså inte bara tråkigt – det kan ruinera dig innan du ens hunnit checka in på hotellet.

Så slipper du ruinresan

AirAdvisor rekommenderar resenärer att alltid packa snacks, en vattenflaska och lite hygienartiklar. Och framför allt: känna till sina rättigheter.

Enligt EU-förordning 261/2004 är flygbolagen skyldiga att stå för mat, dryck och hotell vid förseningar. I bästa fall kan passageraren dessutom få upp till 7 000 kronor i kompensation.

Perfect Weekend Guide: Så mycket betalar du om flyget ställs in

Dyrast: New York JFK (3 095 kr)

Billigast: Delhi (237 kr)

Arlanda: cirka 1 435 kr – dyrare än Dubai

Bästa tipset: spara kvitton och kräv din ersättning.

Vill du läsa mer om mat och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om De 10 bästa italienska restaurangerna i Stockholm eller Viggo testar Agrikultur och livet under Guldbron.