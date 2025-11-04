Dagensps.se
Arlanda dyrare än Dubai – så mycket betalar du om flyget ställs in

Arlanda
En natt på Arlanda – för dig som alltid drömt om att campa mellan taxfreen och Pressbyrån.. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Att bli strandsatt på Arlanda är inte bara stressigt – det är dyrt. En ny global jämförelse från AirAdvisor visar att Stockholm hamnar på åttonde plats bland världens dyraste flygplatser att tvingas övernatta på. Prislappen? 1 435 kronor för ett dygns basbehov – dyrare än både Dubai och London.

New York värst – Delhi billigast

På New Yorks JFK får du räkna med nästan 3 100 kronor för att klara ett dygns basbehov: snabbmat, vatten, kaffe, transport till stan, hotell och en tandborste. I indiska Delhi kostar samma saker 241 kronor. Skillnaden? Tretton gånger.

”Vi uppskattar att upp till 29 miljoner resenärer i världen under 2024 tvingades tillbringa minst en natt strandsatta på eller nära en flygplats”, säger AirAdvisors vd Anton Radchenko i ett pressmeddelande. ”För vissa kostade det mindre än en biobiljett – för andra lika mycket som en weekendresa.”

SAS säger ’”tekniskt fel” och du inser att tandborsten kostar 89 kronor. (Foto: TT)
Europa dyrt, Asien billigt

På topplistan över dyraste flygplatserna dominerar USA och Europa. Efter New York och Los Angeles följer Zürich, Sydney, Madrid, Paris och Oslo. Arlanda hade hamnat på åttonde plats globalt – dyrare än Dubai, men billigare än London.

I den billiga änden finns Delhi, Bangkok, Peking, Bogotá och Doha. Hotellen i Asien ligger ofta under 650 kronor per natt, medan motsvarande rum i Schweiz eller Norge kostar över 1 400 kronor.

Fångar i terminalen

Enligt Radchenko är prisskillnaderna ingen slump. ”Efter säkerhetskontrollen är du en fången kund. Butiker och restauranger betalar skyhöga hyror, och det slår mot resenärerna.”

Att bli strandsatt i Zürich är alltså inte bara tråkigt – det kan ruinera dig innan du ens hunnit checka in på hotellet.

Så slipper du ruinresan

AirAdvisor rekommenderar resenärer att alltid packa snacks, en vattenflaska och lite hygienartiklar. Och framför allt: känna till sina rättigheter.

Enligt EU-förordning 261/2004 är flygbolagen skyldiga att stå för mat, dryck och hotell vid förseningar. I bästa fall kan passageraren dessutom få upp till 7 000 kronor i kompensation.

Perfect Weekend Guide: Så mycket betalar du om flyget ställs in

  • Dyrast: New York JFK (3 095 kr)
  • Billigast: Delhi (237 kr)
  • Arlanda: cirka 1 435 kr – dyrare än Dubai
  • Bästa tipset: spara kvitton och kräv din ersättning.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

