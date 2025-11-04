Världens största museum för en kultur öppnades nyligen i Giza i Egypten. Muséet visar upp över 100 000 föremål.
Mytisk grav visas i sin helhet – för första gången
Efter många och långa förseningar öppnades hela The Grand Egyptian Museum (GEM) under tisdagen. Muséet ligger i Giza.
Enligt beräkningar har bygget kostat runt 10 miljarder kronor att bygga och det har tagit 20 år att bli klart. Försenat av bland annat arabiska våren och pandemin. Sammanlagt finns 100 000 artefakter på muséet och det blir därmed världens största museum som visar en och samma civilisation.
Tutankhamon för hela slanten
En av de mest efterlängtade utställningarna på museet är samlingen från den egyptiska faraon Tutankhamons grav. Graven upptäckes 1922 och nu visas den för första gången i sin helhet sedan Howard Carter fann graven, berättar SVT. Det rör sig bland annat om denna unga faraonens spektakulära guldmask.
Läs mer: Nya upptäckten: Första gången sedan Tutankhamon (Dagens PS)
”Vi hoppas att muséet leder till en ny gyllene era för egyptologi och turism. Jag tror att hela. Världen hittar tillbaka hit till Egypten”, sa Ahmed Seddik, som är egyptologistuderande och guide vid pyramiderna i Giza, till BBC.
En tidsresa på 7 000 år
Muséet täcker hela sju årtusenden och i och med muséets öppnande finns det flera röster som talar för att exempelvis den världsberömda Rosetta-stenen återförs till Egypten, uppger BBC. Stenen finns på British Museum.
Läs mer: 150 000-årig upptäckt ritar om vår historia (Dagens PS)
Förutom Tutankhamons grav visas också bland annat ett 4 500 år gammalt gravskepp från Khufu. Farkosten sägs vara ett av de bäst bevarade från antiken. Ett annat mycket spektakulärt utställningsföremål är en 16 meter lång obelisk föreställande Ramses II. Även den 11 meter höga statyn som flyttades från Kairos centralstation 2006 finns på utställningen.
För den som tänker sig gå en rundtur är det öppet för en hel del steg. Muséet är 500 000 kvadratmeter stort och det är ungefär som sjuttio fotbollsplaner.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
