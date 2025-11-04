Mytisk grav visas i sin helhet – för första gången

Efter många och långa förseningar öppnades hela The Grand Egyptian Museum (GEM) under tisdagen. Muséet ligger i Giza.

Enligt beräkningar har bygget kostat runt 10 miljarder kronor att bygga och det har tagit 20 år att bli klart. Försenat av bland annat arabiska våren och pandemin. Sammanlagt finns 100 000 artefakter på muséet och det blir därmed världens största museum som visar en och samma civilisation.

Tutankhamon för hela slanten

En av de mest efterlängtade utställningarna på museet är samlingen från den egyptiska faraon Tutankhamons grav. Graven upptäckes 1922 och nu visas den för första gången i sin helhet sedan Howard Carter fann graven, berättar SVT. Det rör sig bland annat om denna unga faraonens spektakulära guldmask.

”Vi hoppas att muséet leder till en ny gyllene era för egyptologi och turism. Jag tror att hela. Världen hittar tillbaka hit till Egypten”, sa Ahmed Seddik, som är egyptologistuderande och guide vid pyramiderna i Giza, till BBC.

En tidsresa på 7 000 år

Muséet täcker hela sju årtusenden och i och med muséets öppnande finns det flera röster som talar för att exempelvis den världsberömda Rosetta-stenen återförs till Egypten, uppger BBC. Stenen finns på British Museum.

Förutom Tutankhamons grav visas också bland annat ett 4 500 år gammalt gravskepp från Khufu. Farkosten sägs vara ett av de bäst bevarade från antiken. Ett annat mycket spektakulärt utställningsföremål är en 16 meter lång obelisk föreställande Ramses II. Även den 11 meter höga statyn som flyttades från Kairos centralstation 2006 finns på utställningen.

För den som tänker sig gå en rundtur är det öppet för en hel del steg. Muséet är 500 000 kvadratmeter stort och det är ungefär som sjuttio fotbollsplaner.