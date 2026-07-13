10 000 döda i Europa i junihettan

Den stora majoriteten av dödsfallen – över 9 000 – inträffade bland personer som var 65 år eller äldre, rapporterar Euronews.

EuroMOMO drivs med stöd av Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Junihettan slog nya rekord

Värmeböljorna satte nya temperaturrekord i flera europeiska länder och har enligt uppskattningar orsakat tusentals fall av överdödlighet i bland annat Belgien, Frankrike, Spanien och Storbritannien. Överdödlighet innebär att antalet dödsfall under en viss tidsperiod är högre än förväntat.

Forskarnätverket World Weather Attribution slår fast att junis extrema värmeböljor hade varit ”i princip omöjliga” utan den globala uppvärmningen. Enligt forskarna har klimatförändringarna gjort värmeböljorna både intensivare och vanligare, och höjt de högsta dagstemperaturerna med omkring 3–4 grader jämfört med ett klimat utan mänsklig påverkan.