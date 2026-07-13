Junihettan krävde över 10 000 liv i Europa. Nu pekar forskare ut klimatförändringarna som den avgörande orsaken bakom den extrema värmeböljan.
10 000 döda i Europa i junihettan
Mer än 10 000 människor dog i förtid under de extrema värmeböljor som drabbade Västeuropa i slutet av juni, enligt nya siffror från den europeiska dödlighetsövervakningen EuroMOMO.
Den stora majoriteten av dödsfallen – över 9 000 – inträffade bland personer som var 65 år eller äldre, rapporterar Euronews.
EuroMOMO drivs med stöd av Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).
Junihettan slog nya rekord
Värmeböljorna satte nya temperaturrekord i flera europeiska länder och har enligt uppskattningar orsakat tusentals fall av överdödlighet i bland annat Belgien, Frankrike, Spanien och Storbritannien. Överdödlighet innebär att antalet dödsfall under en viss tidsperiod är högre än förväntat.
Forskarnätverket World Weather Attribution slår fast att junis extrema värmeböljor hade varit ”i princip omöjliga” utan den globala uppvärmningen. Enligt forskarna har klimatförändringarna gjort värmeböljorna både intensivare och vanligare, och höjt de högsta dagstemperaturerna med omkring 3–4 grader jämfört med ett klimat utan mänsklig påverkan.
Minst 2 700 döda i England och Wales
En separat studie från Imperial College London, Met Office och London School of Hygiene & Tropical Medicine uppskattar att minst 2 700 människor dog till följd av värmeböljorna i England och Wales under maj och juni.
Forskarna beräknar att omkring 550 personer dog under värmeperioden den 21–29 maj och nära 2 200 under perioden 18–28 juni.
Storbritannien och stora delar av Europa drabbades av två ovanligt tidiga värmeböljor, där temperaturerna exempelvis nådde rekordnivåer på 35,1 grader i maj och 37,7 grader i juni i England.
”Det här var extrema värmeböljor för Storbritannien och hela Västeuropa. Det som gör dem särskilt anmärkningsvärda är hur tidigt på året de inträffade”, säger klimatforskaren Mark McCarthy vid Met Office till Euronews.
Forskarna bakom studien varnar för att extrem värme utgör ett växande hot mot folkhälsan i takt med att klimatet förändras.
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