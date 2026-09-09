Två sovrum, kök och två badrum mitt i en siciliansk småstad. Priset? En enda euro. Nu ligger fem hus ute till försäljning och även svenskar kan ansöka. Men bakom drömpriset väntar ett betydligt större projekt.
Nu säljs husen på Sicilien för 11 kronor – så ansöker du
I den medeltida staden Naro på Sicilien ligger ett gäng hus ute till försäljning för en euro styck.
Staden har anslutit sig till det italienska initiativet ”Case a 1 Euro”, där övergivna och nedgångna bostäder säljs för en symbolisk euro. Målet är att rädda hus från fortsatt förfall, få fler människor att flytta till orten och blåsa nytt liv i den historiska stadskärnan.
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Fem hus på Sicilien väntar på nya ägare
Det handlar inte bara om lösa planer. På projektets officiella hemsida finns, i skrivande stund, fem hus som är markerade som tillgängliga.
Ett av dem ligger på Largo Milazzo 10. Huset är 80 kvadratmeter stort och har sex rum fördelade på tre våningar. Här finns två sovrum, kök och två badrum.
Ett annat objekt omfattar 100 kvadratmeter och fem rum. Det största av husen är 93 kvadratmeter och har både balkong och terrass. Det behöver dock bland annat strukturell förstärkning, nytt tak och nya el- och vatteninstallationer.
Även en betydligt mindre bostad finns i katalogen. Den är omkring 20 kvadratmeter stor och består av tre rum, balkong och innergård.
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Svenskar får skicka in ansökan
Projektet är öppet för både italienska och utländska köpare. Den som är intresserad kan ansöka direkt på nätet och ange vilket hus ansökan gäller.
Men det räcker inte att vara först med en euro i handen.
I ansökan ska köparen beskriva vad huset ska användas till, hur det ska renoveras, hur lång tid arbetet väntas ta och hur stor investeringen beräknas bli. Kommunen granskar sedan förslagen och väljer köpare utifrån ett poängsystem.
Den som vill bosätta sig permanent i Naro får högre poäng än den som enbart planerar att använda huset som semesterbostad. Även energieffektivisering, bevarande av historiska detaljer och skapandet av lokala arbetstillfällen kan stärka ansökan.
En euro är bara början
Prislappen på en euro är äkta, men den berättar långt ifrån hela historien.
Köparen måste själv betala notarieavgifter, skatter, projektering och hela renoveringen. Dessutom krävs en deposition eller ekonomisk garanti på 5 000 euro.
Renoveringsprojektet ska lämnas in inom tolv månader efter köpet. Arbetet ska påbörjas inom tolv månader efter att projektet godkänts och normalt vara färdigt inom 36 månader.
Hur dyrt det slutligen blir beror på husets skick och köparens planer. The Independent berättar om en amerikansk köpare som lade 384 000 pund och fem år på att förvandla ett tidigare eneurosobjekt till sitt drömhus.
På Sicilien kan alltså elva kronor öppna dörren. Att göra huset beboeligt är en annan affär.
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