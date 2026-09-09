Nu säljs husen på Sicilien för 11 kronor – så ansöker du 

Svenskar får skicka in ansökan

Projektet är öppet för både italienska och utländska köpare. Den som är intresserad kan ansöka direkt på nätet och ange vilket hus ansökan gäller.

ANNONS

Men det räcker inte att vara först med en euro i handen.

I ansökan ska köparen beskriva vad huset ska användas till, hur det ska renoveras, hur lång tid arbetet väntas ta och hur stor investeringen beräknas bli. Kommunen granskar sedan förslagen och väljer köpare utifrån ett poängsystem.

Den som vill bosätta sig permanent i Naro får högre poäng än den som enbart planerar att använda huset som semesterbostad. Även energieffektivisering, bevarande av historiska detaljer och skapandet av lokala arbetstillfällen kan stärka ansökan.

En euro är bara början

Prislappen på en euro är äkta, men den berättar långt ifrån hela historien.

Köparen måste själv betala notarieavgifter, skatter, projektering och hela renoveringen. Dessutom krävs en deposition eller ekonomisk garanti på 5 000 euro.

Renoveringsprojektet ska lämnas in inom tolv månader efter köpet. Arbetet ska påbörjas inom tolv månader efter att projektet godkänts och normalt vara färdigt inom 36 månader.

Hur dyrt det slutligen blir beror på husets skick och köparens planer. The Independent berättar om en amerikansk köpare som lade 384 000 pund och fem år på att förvandla ett tidigare eneurosobjekt till sitt drömhus.

På Sicilien kan alltså elva kronor öppna dörren. Att göra huset beboeligt är en annan affär.

ANNONS

Läs också: Grevens miljardarv splittrar familjen: Slott och 1,8 miljarder på spel. E55