Hon är 23 år, har nio Grammys, två Oscars och över tre miljarder streams i popbranschen på en låt hon nästan inte ville släppa. Billie Eilish är inte bara ett musikaliskt underbarn – hon har förändrat hur popvärlden fungerar, både ekonomiskt och existentiellt.
Så förändrade hon hela popbranschen
En ballad om döden som blev global
När Billie och Finneas började arbeta med Birds of a Feather var det mer än bara ännu en poprefräng. De skrev om refrängen i elva månader och övervägde att skrota allt.
”Vi borde kanske bara ta bort den här”, sa Billie till sin bror. Resultatet blev en kärlekslåt om döden – och världens snabbast streamade låt.
Melankoli som affärsidé
Eilish är den första superstjärnan som gjort depression till ett varumärke. ”Folk sa att låtarna var för sorgliga”, minns hon. ”Men glada låtar hade inte varit jag.”
Det låter som en tonårsdagbok, men är i själva verket en affärsstrategi. Där Taylor Swift säljer romantik och Beyoncé styrka, säljer Billie sårbarhet – i slow motion och Converse.
Från SoundCloud till James Cameron
Hon växte upp med Beatles men älskade SoundCloud-rap. Två världar som aldrig borde ha mötts – men i hennes händer blev de ett nytt universum. Bad Guy blev världens första minimalistiska monsterhit.
Nu samarbetar hon med James Cameron på en 3D-konsertfilm. Samme regissör som gjorde Titanic ska fånga hennes live-energi – ett möte mellan emo och epik. ”Om jag gör en bakåtvolt och ingen filmar den, hur vet jag att den hände?” säger Billie Eilish.
Den gröna revolutionen
Hon har också gjort hållbarhet till scenestetik. På turné använder hon återvunna scenkläder, biologiskt nedbrytbart konfetti och vegansk backstage-mat. ”En växtbaserad måltid om dagen kan förändra världen”, säger hon med samma glöd som Greta Thunberg.
Hon presenterar havsforskare på galor med Jane Fonda i publiken och uppmanar modehus att tänka om: ”Ni kan tillverka allt av hållbara material, men ni gör det inte.”
En ny sorts artist
Billie Eilish är kanske den första superstjärnan som förstått att autenticitet är den enda valuta som räknas i en algoritmstyrd värld. Hon uppträder inte för att bekräfta oss, utan för att påminna oss om att vi alla är lite trasiga – och att det är helt okej.
Som en fan sa: ”Det känns som att hennes musik är skriven i ett sovrum bara för mig.”
Perfect Weekend Guide
Album – Hit Me Hard and Soft
Ett ljudlandskap som pendlar mellan viskningar och explosioner.
Låt – Birds of a Feather
Den låt hon nästan inte släppte – men som blev en livslina för en hel generation.
Dokumentär – The World’s a Little Blurry
En film som visar hur tonåringen blev ikon – och hur ikonen blev institution.
Källor: Wall Street Journal, Vogue, Forbes, The Guardian, Sustainability Magazine, The Times, Music Business Worldwide.
