Hollywood hyllar Eddie Murphy – fick livstidspris och stående ovationer

Skämtade om priset

Murphy gjorde det han alltid gjort – levererade. När han fick statyetten konstaterade han torrt att den såg mindre ut än han mindes. Skrattet i salongen var väntat.

Han noterade också att han fick priset i tid: ”Ibland väntar de tills man är riktigt gammal.” En pik mot att exempelvis Mel Brooks och Francis Ford Coppola fick sina utmärkelser först långt senare i livet.

Eddie Murphy tackar familj och vänner efter en lång karriär i rampljuset. Foto: Chris Pizzello /AP/TT

Från standup till global ikon

Karriären började i standup och tog fart i Saturday Night Live. Därefter följde en rad filmer som definierade en era: Beverly Hills Cop, Coming to America och The Nutty Professor.

Senare nådde han en ny publik genom rösten i Shrek.

Dave Chappelle beskrev hur han studerade Murphys material som ung: ”Som undervisning.”

Spike Lee betonar Murphys betydelse för amerikansk kultur. Foto: Chris Pizzello /AP/TT

Hyllningar även från musikvärlden

Stevie Wonder deltog och betonade Murphys kulturella tyngd: ”Skratt gör livet värt att leva.”

Jennifer Hudson stod för ett musikaliskt inslag under kvällen.

Galan drog in motsvarande drygt 25 miljoner kronor till utbildningsprogram och sänds som tv-special i slutet av maj.

Murphy själv sammanfattade det hela enkelt: ”Den här kvällen glömmer jag aldrig.”

