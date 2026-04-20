Eddie Murphy har fått American Film Institutes stora hederspris för sin livsgärning. Under galan på Dolby Theatre i Los Angeles möttes den 64-årige skådespelaren av stående ovationer redan innan han ens hunnit upp på scen.
Hollywood hyllar Eddie Murphy – fick livstidspris och stående ovationer
”Jag är överväldigad”, sa Murphy och tackade familj och kollegor. Han kallade kvällen ”ett speciellt ögonblick”.
Tung Hollywood-uppslutning
Publiken bestod av en rad tunga namn inom nöje och underhållning: Spike Lee, Martin Lawrence, Dave Chappelle, Chris Rock och Arsenio Hall.
Chris Rock sammanfattade kvällen rakt: ”Utan dig hade vi inte funnits.”
Spike Lee lyfte Murphys betydelse för kulturen i stort.
Läs även: Sälj Liseberg nu – innan notan landar hos skattebetalarna
Skämtade om priset
Murphy gjorde det han alltid gjort – levererade. När han fick statyetten konstaterade han torrt att den såg mindre ut än han mindes. Skrattet i salongen var väntat.
Han noterade också att han fick priset i tid: ”Ibland väntar de tills man är riktigt gammal.” En pik mot att exempelvis Mel Brooks och Francis Ford Coppola fick sina utmärkelser först långt senare i livet.
Från standup till global ikon
Karriären började i standup och tog fart i Saturday Night Live. Därefter följde en rad filmer som definierade en era: Beverly Hills Cop, Coming to America och The Nutty Professor.
Senare nådde han en ny publik genom rösten i Shrek.
Dave Chappelle beskrev hur han studerade Murphys material som ung: ”Som undervisning.”
Hyllningar även från musikvärlden
Stevie Wonder deltog och betonade Murphys kulturella tyngd: ”Skratt gör livet värt att leva.”
Jennifer Hudson stod för ett musikaliskt inslag under kvällen.
Galan drog in motsvarande drygt 25 miljoner kronor till utbildningsprogram och sänds som tv-special i slutet av maj.
Murphy själv sammanfattade det hela enkelt: ”Den här kvällen glömmer jag aldrig.”
Läs även: Så blev Michael Jackson större som död än levande