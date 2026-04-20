Dagens PS
Perfect Weekend
JUST NU:

Uppmaning: Slösa mer el i sommar

Dagensps.se
Weekend
Nöje & Underhållning

Hollywood hyllar Eddie Murphy – fick livstidspris och stående ovationer

Eddie Murphy tar emot sitt livstidspris inför en stående publik i Los Angeles. Foto: Chris Pizzello /AP/TT

Eddie Murphy har fått American Film Institutes stora hederspris för sin livsgärning. Under galan på Dolby Theatre i Los Angeles möttes den 64-årige skådespelaren av stående ovationer redan innan han ens hunnit upp på scen.

”Jag är överväldigad”, sa Murphy och tackade familj och kollegor. Han kallade kvällen ”ett speciellt ögonblick”.

Tung Hollywood-uppslutning

Publiken bestod av en rad tunga namn inom nöje och underhållning: Spike Lee, Martin Lawrence, Dave Chappelle, Chris Rock och Arsenio Hall.

Chris Rock sammanfattade kvällen rakt: ”Utan dig hade vi inte funnits.”
Spike Lee lyfte Murphys betydelse för kulturen i stort.

Skämtade om priset

Murphy gjorde det han alltid gjort – levererade. När han fick statyetten konstaterade han torrt att den såg mindre ut än han mindes. Skrattet i salongen var väntat.

Han noterade också att han fick priset i tid: ”Ibland väntar de tills man är riktigt gammal.” En pik mot att exempelvis Mel Brooks och Francis Ford Coppola fick sina utmärkelser först långt senare i livet.

Eddie Murphy tackar familj och vänner efter en lång karriär i rampljuset. Foto: Chris Pizzello /AP/TT

Från standup till global ikon

Karriären började i standup och tog fart i Saturday Night Live. Därefter följde en rad filmer som definierade en era: Beverly Hills Cop, Coming to America och The Nutty Professor.

Senare nådde han en ny publik genom rösten i Shrek.

Dave Chappelle beskrev hur han studerade Murphys material som ung: ”Som undervisning.”

Spike Lee betonar Murphys betydelse för amerikansk kultur. Foto: Chris Pizzello /AP/TT

Hyllningar även från musikvärlden

Stevie Wonder deltog och betonade Murphys kulturella tyngd: ”Skratt gör livet värt att leva.”
Jennifer Hudson stod för ett musikaliskt inslag under kvällen.

Galan drog in motsvarande drygt 25 miljoner kronor till utbildningsprogram och sänds som tv-special i slutet av maj.

Murphy själv sammanfattade det hela enkelt: ”Den här kvällen glömmer jag aldrig.”

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Mest lästa i kategorin