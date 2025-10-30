Petra Mede leder arkitekturens roadtrip – Så byggdes Sverige

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. (Texten innehåller annonslänkar.) Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en …

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Från 1925 till 2125 – en resa genom Sveriges byggda historia

Serien “Så byggdes Sverige” består av åtta timslånga avsnitt som tillsammans bildar ett panorama över det svenska byggandet. Från den moderna drömmen om ljus, luft och funktionalitet till dagens diskussioner om hållbarhet, identitet och bostadsbrist.

Mark Isitt med det klassiska citatet: “Lite elitism har aldrig skadat en byggnad.” (Foto: Pressbild)

ANNONS

“Vi börjar 1925, när modernismen exploderar och Sverige målades vitt”, berättar arkitekturkritikern Mark Isitt. “Vi åker i en ombyggd Saab, som en tidsmaskin, hundra år tillbaka i tiden – och sedan hundra år framåt. Inget land i världen konverterade till modernismen lika snabbt som Sverige.”

Isitt beskriver serien som både folkbildning och underhållning, en resa som rör sig mellan kända och bortglömda platser. “Vi besöker allt från Kungstornen i Stockholm till Rosta-området i Örebro, från funkisens födelse till miljonprogrammets massproduktion. Det är ett slags nationellt självporträtt byggt i betong, tegel och puts.”

Wingårdh: “BBC-tätt tv på svenska”

Den tredje i trion är arkitekten Gert Wingårdh – känd för att ha ritat allt från Ericssons huvudkontor till Universeum och det ikoniska Victoria Tower i Kista, just nu aktuellt i SVT:s reality Spelet. Han är entusiastisk, nästan lyrisk när han beskriver serien.

Gert Wingårdh i sitt rätta element – mellan glamour och gips. (Foto: Pressbild)

“Det är en underbar serie. Man lär sig massor om det som format Sverige – men alltid med ett skratt på läpparna”, säger han. “Det är tråkiga fakta, men väldigt snabbt avbrutna av lite glam, flams och trams. Och Petra, hon kan ta ner vilka torra fakta som helst och få dem att låta härligt löjliga. Man vill faktiskt ha mer fakta efteråt, och det är inte ofta det händer i svensk tv.”

Wingårdh menar att produktionen håller en ovanligt hög nivå. “Det här är första gången jag upplever en BBC-täthet i svensk tv. Varje minut är fylld. Det finns lager på lager, och man ser nya saker varje gång man tittar om. Det är sällsynt i Sverige, där man ofta har för lite material. Här har man haft råd att filma mycket och klippa hårt. Jag är otroligt stolt över att vara med.”

En arkitekt, en kritiker och en komiker

Det är en ovanlig kombination: en av Sveriges främsta arkitekter, en av landets mest tongivande kritiker och en av våra mest rutinerade underhållare – tillsammans i en ombyggd Saab.

ANNONS

“Jag tror det funkar just för att vi är så olika”, säger Mede. “Gert är visionär och storvulen. Mark är analytisk och ibland ganska vass. Jag får vara den som balanserar dem, eller provocerar lite när det behövs.”

Så byggdes Sverige – med mer flams, trams och tegel än någon kunnat ana. (Foto: Pressbild)

Isitt håller med: “Gert pratar mycket, det gör han verkligen. Jag är mer förtjust i det skrivna ordet. Men han är en naturkraft, och han gör bra tv. Han var faktiskt den första arkitekten jag intervjuade, redan 1989. Det var den intervjun som fick mig att vilja jobba med arkitektur över huvud taget.”

Sverige – världens mest moderna land

När Isitt pratar om Sveriges arkitektur låter han nästan förälskad. “Det som är slående är hur radikalt Sverige var fram till sjuttiotalet. Vi sprang först på alla bollar. Vi byggde folkhemmet, bostadsrätterna, miljonprogrammen. Vi var modernitetens frontstat. Men kanske gick vi lite vilse sedan. Den där viljan att alltid vara först har straffat sig lite.”

Wingårdh håller delvis med. “Miljonprogrammet har fått ett oförtjänt dåligt rykte. När jag fick barn flyttade jag faktiskt själv till ett miljonprogramsområde. Det var otroligt välplanerat och fungerade jättebra. Det var enkelt att bo där, man hade grannar, gemenskap, trygghet. Det var ett perfekt liv, egentligen.”

Han fortsätter: “Varje tidsanda tror att just den är den rätta. Förr såg man anonymiteten som ett värde. Alla hade likadana bilar, likadana möbler. Idag ska alla hus och människor sticka ut. Det är olika epoker med olika ideal, och det är det vi försöker visa i serien.”

Isitt tar sats för ännu ett välriktat betonghugg mot Göteborgs skyline. (Foto: Pressbild)

Arkitekturens evangelium

ANNONS

Isitt säger att han ser serien som en sorts mission. “Jag tror att människor vill förstå varför deras värld ser ut som den gör. Varför staden ser ut som den gör. Det handlar inte bara om byggnader, utan om hur vi organiserar livet. Arkitektur är politik, psykologi och historia i ett.”

Han ler när han får frågan om sina ofta hårda krönikor i Göteborgs-Posten. “Jag tror göteborgarna gillar mig ändå. De tycker nog jag är lite elitistisk ibland, men jag brukar säga: om man inte får vara elitist när det handlar om något som ska stå i hundratals år – när ska man då vara det?”

“Vi bor så in i helvete”

Petra Mede konstaterar torrt att svenskar har ett nästan religiöst förhållande till sitt boende.

“I Sverige bor vi så in i helvete. Vi pratar om det, renoverar det, visar upp det. I Frankrike går man ut och tar ett glas vin. Här köper man nya köksluckor”, säger hon med ett skratt. “Det säger något om oss som folk. Vi bor inte bara i hus – vi lever genom dem.”

Hon hoppas att programmet ska göra människor både stolta och nyfikna. “Jag vill att man efter varje avsnitt ska känna sig lite smartare – men också lite mer förälskad i det där huset man annars bara gått förbi utan att titta upp.”

Arkitekturens framtid

Serien blickar också framåt – hundra år in i framtiden. Hur kommer Sverige se ut år 2125?

“Vi leker lite med tanken”, säger Mede. “Vi vet ju inte hur det blir, men det är kul att gissa. Kommer vi bo under marken? I trädtoppstorn? Eller i digitala byar? Vem vet?”

Wingårdh fyller i: “Jag tror på en återgång till det mänskliga måttet. Tekniken kommer finnas, men vi kommer vilja ha det naturliga, det taktila, det handgjorda igen. Vi har gått för långt åt det artificiella hållet.”

ANNONS

Isitt däremot tror på en ny sorts modernism. “Jag tror vi kommer se en mer flexibel arkitektur – byggnader som kan anpassas, flyttas, förvandlas. Framtidens hus kommer vara mer som appar än som monument.”

Duon plus husdrömmaren Marie. (Foto: Pressbild)

Rivalitet och respekt

Både Wingårdh och Isitt är välkända ansikten i tv-världen – den ene i SVT:s “Husdrömmar”, den andre i TV4:s “Grand Designs Sverige”. Rivaliteten mellan dem har inte gått obemärkt förbi.

“Det är lite dogfight mellan våra program”, säger Wingårdh med ett leende. “Men jag ser oss som olika raser. Han är whippet, jag är grand danois.”

Isitt kontrar: “Han har fler tittare – men SVT har fler pensionärer. Och de köper ändå ingen reklam.”

Petra Mede skrattar åt duons småpikar. “De är som ett gammalt gift par. Jag sitter mest i mitten och försöker hålla ihop det hela.”

Ett folkbildande äventyr

ANNONS

“Så byggdes Sverige” är i grunden ett folkbildningsprojekt, men förklätt till underhållning. Det är påkostad tv med humor, tempo och bildmässig glans – och framför allt en kärleksförklaring till det byggda Sverige.

“Jag tycker man ska se det här programmet för att förstå sig själv lite bättre”, säger Mede. “Våra hem och städer berättar ju vilka vi är. Och kanske, om vi tittar bakåt, kan vi också bygga framtiden lite klokare.”

Wingårdh sammanfattar det hela: “Det här är arkitektur-tv med själ. BBC på svenska. Och så mycket Petra Mede att man blir lycklig.”

Så byggdes Sverige – och så revs det, om man frågar Isitt. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide: Så byggdes Sverige

Medverkande: Petra Mede, Gert Wingårdh och Mark Isitt

Antal avsnitt: 8 x 60 minuter

Sänds på: SVT

Premiär: Hösten 2025

Kort om serien: En underhållande och folkbildande resa genom Sveriges byggda historia – från funkis till framtidsvisioner, från torpet till tornet, från 1925 till 2125.

Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Vi har listan: Höstens bästa nya tv-serier och Gwyneth Paltrows nya sätt att leva.