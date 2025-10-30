Från 1920-talets modernism till framtidens städer. I SVT:s nya storsatsning “Så byggdes Sverige” tar Petra Mede med Gert Wingårdh och Mark Isitt på en tidsresa genom våra hus, hem och drömmar. Det blir glamour, flams, fakta och en hel del arkitektbråk på vägen. Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling har träffat trion bakom programserien.
Petra Mede leder arkitekturens roadtrip – Så byggdes Sverige
Arkitektur med humor och hjärta
Petra Mede är van vid att stå i rampljuset – från Melodifestivalen till Eurovision och “Halv åtta hos mig” i värsta konkurrenten TV4.
Men i SVT:s nya program “Så byggdes Sverige” kliver hon in i rollen som ciceron, snarare än stjärna. Här är det husen, städerna och berättelserna som står i centrum.
“Jag är inte programledare i vanlig mening”, säger Petra. “Jag är mer som en nyfiken medresenär som ställer de där frågorna tittarna själva skulle vilja ställa. Det här programmet är ju brett infotainment – det ska inte vända sig till arkitekturnördar, utan till alla som någonsin bott någonstans, vilket ju är hela Sverige.”
Hon skrattar åt tanken. Hon har själv en bakgrund som officiell Stockholms guide: “Jag har stått framför Stadshuset och Slottet tusen gånger, men aldrig riktigt vetat vad jag tittat på. Nu får jag äntligen svar på mina egna dumma frågor. Det känns underbart.”
Från 1925 till 2125 – en resa genom Sveriges byggda historia
Serien “Så byggdes Sverige” består av åtta timslånga avsnitt som tillsammans bildar ett panorama över det svenska byggandet. Från den moderna drömmen om ljus, luft och funktionalitet till dagens diskussioner om hållbarhet, identitet och bostadsbrist.
“Vi börjar 1925, när modernismen exploderar och Sverige målades vitt”, berättar arkitekturkritikern Mark Isitt. “Vi åker i en ombyggd Saab, som en tidsmaskin, hundra år tillbaka i tiden – och sedan hundra år framåt. Inget land i världen konverterade till modernismen lika snabbt som Sverige.”
Isitt beskriver serien som både folkbildning och underhållning, en resa som rör sig mellan kända och bortglömda platser. “Vi besöker allt från Kungstornen i Stockholm till Rosta-området i Örebro, från funkisens födelse till miljonprogrammets massproduktion. Det är ett slags nationellt självporträtt byggt i betong, tegel och puts.”
Wingårdh: “BBC-tätt tv på svenska”
Den tredje i trion är arkitekten Gert Wingårdh – känd för att ha ritat allt från Ericssons huvudkontor till Universeum och det ikoniska Victoria Tower i Kista, just nu aktuellt i SVT:s reality Spelet. Han är entusiastisk, nästan lyrisk när han beskriver serien.
“Det är en underbar serie. Man lär sig massor om det som format Sverige – men alltid med ett skratt på läpparna”, säger han. “Det är tråkiga fakta, men väldigt snabbt avbrutna av lite glam, flams och trams. Och Petra, hon kan ta ner vilka torra fakta som helst och få dem att låta härligt löjliga. Man vill faktiskt ha mer fakta efteråt, och det är inte ofta det händer i svensk tv.”
Wingårdh menar att produktionen håller en ovanligt hög nivå. “Det här är första gången jag upplever en BBC-täthet i svensk tv. Varje minut är fylld. Det finns lager på lager, och man ser nya saker varje gång man tittar om. Det är sällsynt i Sverige, där man ofta har för lite material. Här har man haft råd att filma mycket och klippa hårt. Jag är otroligt stolt över att vara med.”
En arkitekt, en kritiker och en komiker
Det är en ovanlig kombination: en av Sveriges främsta arkitekter, en av landets mest tongivande kritiker och en av våra mest rutinerade underhållare – tillsammans i en ombyggd Saab.
“Jag tror det funkar just för att vi är så olika”, säger Mede. “Gert är visionär och storvulen. Mark är analytisk och ibland ganska vass. Jag får vara den som balanserar dem, eller provocerar lite när det behövs.”
Isitt håller med: “Gert pratar mycket, det gör han verkligen. Jag är mer förtjust i det skrivna ordet. Men han är en naturkraft, och han gör bra tv. Han var faktiskt den första arkitekten jag intervjuade, redan 1989. Det var den intervjun som fick mig att vilja jobba med arkitektur över huvud taget.”
Sverige – världens mest moderna land
När Isitt pratar om Sveriges arkitektur låter han nästan förälskad. “Det som är slående är hur radikalt Sverige var fram till sjuttiotalet. Vi sprang först på alla bollar. Vi byggde folkhemmet, bostadsrätterna, miljonprogrammen. Vi var modernitetens frontstat. Men kanske gick vi lite vilse sedan. Den där viljan att alltid vara först har straffat sig lite.”
Wingårdh håller delvis med. “Miljonprogrammet har fått ett oförtjänt dåligt rykte. När jag fick barn flyttade jag faktiskt själv till ett miljonprogramsområde. Det var otroligt välplanerat och fungerade jättebra. Det var enkelt att bo där, man hade grannar, gemenskap, trygghet. Det var ett perfekt liv, egentligen.”
Han fortsätter: “Varje tidsanda tror att just den är den rätta. Förr såg man anonymiteten som ett värde. Alla hade likadana bilar, likadana möbler. Idag ska alla hus och människor sticka ut. Det är olika epoker med olika ideal, och det är det vi försöker visa i serien.”
Arkitekturens evangelium
Isitt säger att han ser serien som en sorts mission. “Jag tror att människor vill förstå varför deras värld ser ut som den gör. Varför staden ser ut som den gör. Det handlar inte bara om byggnader, utan om hur vi organiserar livet. Arkitektur är politik, psykologi och historia i ett.”
Han ler när han får frågan om sina ofta hårda krönikor i Göteborgs-Posten. “Jag tror göteborgarna gillar mig ändå. De tycker nog jag är lite elitistisk ibland, men jag brukar säga: om man inte får vara elitist när det handlar om något som ska stå i hundratals år – när ska man då vara det?”
“Vi bor så in i helvete”
Petra Mede konstaterar torrt att svenskar har ett nästan religiöst förhållande till sitt boende.
“I Sverige bor vi så in i helvete. Vi pratar om det, renoverar det, visar upp det. I Frankrike går man ut och tar ett glas vin. Här köper man nya köksluckor”, säger hon med ett skratt. “Det säger något om oss som folk. Vi bor inte bara i hus – vi lever genom dem.”
Hon hoppas att programmet ska göra människor både stolta och nyfikna. “Jag vill att man efter varje avsnitt ska känna sig lite smartare – men också lite mer förälskad i det där huset man annars bara gått förbi utan att titta upp.”
Arkitekturens framtid
Serien blickar också framåt – hundra år in i framtiden. Hur kommer Sverige se ut år 2125?
“Vi leker lite med tanken”, säger Mede. “Vi vet ju inte hur det blir, men det är kul att gissa. Kommer vi bo under marken? I trädtoppstorn? Eller i digitala byar? Vem vet?”
Wingårdh fyller i: “Jag tror på en återgång till det mänskliga måttet. Tekniken kommer finnas, men vi kommer vilja ha det naturliga, det taktila, det handgjorda igen. Vi har gått för långt åt det artificiella hållet.”
Isitt däremot tror på en ny sorts modernism. “Jag tror vi kommer se en mer flexibel arkitektur – byggnader som kan anpassas, flyttas, förvandlas. Framtidens hus kommer vara mer som appar än som monument.”
Rivalitet och respekt
Både Wingårdh och Isitt är välkända ansikten i tv-världen – den ene i SVT:s “Husdrömmar”, den andre i TV4:s “Grand Designs Sverige”. Rivaliteten mellan dem har inte gått obemärkt förbi.
“Det är lite dogfight mellan våra program”, säger Wingårdh med ett leende. “Men jag ser oss som olika raser. Han är whippet, jag är grand danois.”
Isitt kontrar: “Han har fler tittare – men SVT har fler pensionärer. Och de köper ändå ingen reklam.”
Petra Mede skrattar åt duons småpikar. “De är som ett gammalt gift par. Jag sitter mest i mitten och försöker hålla ihop det hela.”
Ett folkbildande äventyr
“Så byggdes Sverige” är i grunden ett folkbildningsprojekt, men förklätt till underhållning. Det är påkostad tv med humor, tempo och bildmässig glans – och framför allt en kärleksförklaring till det byggda Sverige.
“Jag tycker man ska se det här programmet för att förstå sig själv lite bättre”, säger Mede. “Våra hem och städer berättar ju vilka vi är. Och kanske, om vi tittar bakåt, kan vi också bygga framtiden lite klokare.”
Wingårdh sammanfattar det hela: “Det här är arkitektur-tv med själ. BBC på svenska. Och så mycket Petra Mede att man blir lycklig.”
Perfect Weekend Guide: Så byggdes Sverige
Medverkande: Petra Mede, Gert Wingårdh och Mark Isitt
Antal avsnitt: 8 x 60 minuter
Sänds på: SVT
Premiär: Hösten 2025
Kort om serien: En underhållande och folkbildande resa genom Sveriges byggda historia – från funkis till framtidsvisioner, från torpet till tornet, från 1925 till 2125.
Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
