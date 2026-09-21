Melodifestivalen kan snart döpas om till den stora bråkfestivalen

Eurovision skulle handla om schlager, paljetter och artister som byter tonart lagom till sista refrängen. I stället har Europas största tv-show blivit en återkommande politisk krishärd där länder hoppar av, artister protesterar och EBU försöker hålla ihop festen. Nu meddelar Irland att landet bojkottar Eurovision 2027 – och följer därmed Nederländerna årets upplaga av den stora bråkfestivalen.
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Irland hoppar av igen
Det irländska public service-bolaget RTÉ kommer inte att delta i Eurovision Song Contest 2027.
Orsaken är Israels fortsatta medverkan i tävlingen och kriget i Gaza.
RTÉ uppger att man inte anser att ett irländskt deltagande går att försvara med tanke på dödandet och den humanitära situationen i Gaza. Bolaget kritiserar också att internationella journalister fortfarande saknar fri tillgång till området.
Det här är inte första gången.
Irland hoppade även av Eurovision 2026 sedan EBU beslutat att den israeliska public service-kanalen KAN fick fortsätta delta.
Det är en ganska dramatisk utveckling för ett land som historiskt varit ett av Eurovisions verkliga stormakter. Irland har vunnit tävlingen sju gånger – lika många gånger som Sverige.
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Nederländerna har redan lämnat festen
Irland är dessutom inte ensamt.
Nederländska AvroTros har redan meddelat att Nederländerna inte kommer att delta 2027. Enligt tv-bolaget går Israels deltagande inte längre att förena med de värderingar om trovärdighet, oberoende och humanitet som bolaget säger sig stå för.
Under Eurovision 2026 stod även Spanien, Island och Slovenien utanför tävlingen tillsammans med Irland och Nederländerna. Frågan är nu om fler följer efter nästa år.
Och någonstans här börjar Eurovision kännas mindre som en musiktävling och mer som EU-toppmöte med vindmaskin.
Politiken som inte skulle finnas där
Eurovision har alltid insisterat på att tävlingen är opolitisk.
Det har fungerat ungefär lika bra som att hävda att fotboll och politik aldrig blandas.
Under de senaste åren har protesterna kring Israels deltagande blivit en central del av tävlingen. Demonstrationer, flaggbråk, burop, artistupprop och hot om bojkotter har stundtals fått större uppmärksamhet än själva låtarna.
EBU:s Eurovision-chef Martin Green säger att han beklagar Irlands beslut men samtidigt respekterar det.
Problemet för arrangörerna är större än ett enskilt avhopp.
Om flera av Europas traditionellt stora Eurovisionländer lämnar tävlingen riskerar hela idén om en gemensam europeisk tv-fest att naggas i kanten.
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Sverige lär stå kvar
För svensk del är situationen extra intressant.
Här hemma är Melodifestivalen fortfarande en av årets största tv-händelser och vägen till Eurovision närmast en nationell institution. Vi diskuterar deltävlingar, Andra chansen-liknande moment, scenkläder och fel tonart med samma allvar som andra länder diskuterar regeringsbildningar.
Men när Eurovision väl börjar är det numera politiken som tar över.
Och då hjälper det inte hur många glitterkanoner SVT hyr in.
Nästa Eurovision avgörs i Burgas i Bulgarien. Finalen hålls den 15 maj 2027.
Frågan är bara hur många länder som faktiskt står på scen när musiken börjar.
Eurovision Song Contest?
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