Melodifestivalen kan snart döpas om till den stora bråkfestivalen

Nederländerna har redan lämnat festen

Irland är dessutom inte ensamt.

Nederländska AvroTros har redan meddelat att Nederländerna inte kommer att delta 2027. Enligt tv-bolaget går Israels deltagande inte längre att förena med de värderingar om trovärdighet, oberoende och humanitet som bolaget säger sig stå för.

ANNONS

Under Eurovision 2026 stod även Spanien, Island och Slovenien utanför tävlingen tillsammans med Irland och Nederländerna. Frågan är nu om fler följer efter nästa år.

Och någonstans här börjar Eurovision kännas mindre som en musiktävling och mer som EU-toppmöte med vindmaskin.

Eurovision 2027 avgörs i Bulgarien. Frågan är hur många länder som fortfarande är med när ridån går upp. (Foto: TT)

Politiken som inte skulle finnas där

Eurovision har alltid insisterat på att tävlingen är opolitisk.

Det har fungerat ungefär lika bra som att hävda att fotboll och politik aldrig blandas.

Under de senaste åren har protesterna kring Israels deltagande blivit en central del av tävlingen. Demonstrationer, flaggbråk, burop, artistupprop och hot om bojkotter har stundtals fått större uppmärksamhet än själva låtarna.

EBU:s Eurovision-chef Martin Green säger att han beklagar Irlands beslut men samtidigt respekterar det.

Problemet för arrangörerna är större än ett enskilt avhopp.

ANNONS

Om flera av Europas traditionellt stora Eurovisionländer lämnar tävlingen riskerar hela idén om en gemensam europeisk tv-fest att naggas i kanten.

Sverige lär stå kvar

För svensk del är situationen extra intressant.

Här hemma är Melodifestivalen fortfarande en av årets största tv-händelser och vägen till Eurovision närmast en nationell institution. Vi diskuterar deltävlingar, Andra chansen-liknande moment, scenkläder och fel tonart med samma allvar som andra länder diskuterar regeringsbildningar.

Men när Eurovision väl börjar är det numera politiken som tar över.

Och då hjälper det inte hur många glitterkanoner SVT hyr in.

Nästa Eurovision avgörs i Burgas i Bulgarien. Finalen hålls den 15 maj 2027.

Frågan är bara hur många länder som faktiskt står på scen när musiken börjar.

ANNONS

Eurovision Song Contest?

Just nu känns Eurovision Bråk Contest som ett mer träffsäkert namn.