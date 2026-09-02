Färre svenska hushåll använder illegal IPTV. Men pirat-tv är fortfarande en miljardaffär. Drygt vart tionde hushåll har tillgång till olagliga tv-paket – och varje månad skickas tiotals miljoner kronor in i en svart marknad.
Pirat-tv tappar tittare – men svenskar betalar fortfarande en miljard om året
Den illegala IPTV-marknaden i Sverige backar kraftigt.
Under våren 2026 hade omkring 465 000 svenska hushåll tillgång till illegal IPTV, enligt nya siffror från Mediavision. Ett år tidigare låg motsvarande siffra på cirka 640 000 hushåll.
Det innebär en minskning med omkring 175 000 hushåll – eller 27 procent på ett år.
Det låter som en rejäl framgång. Men problemet är långt ifrån borta.
Så mycket betalar svenskarna för streamingtjänster
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Fortfarande vart tionde hushåll
Drygt vart tionde svenskt hushåll har fortfarande tillgång till illegal IPTV.
Det handlar om betaltjänster som utan tillstånd samlar tv-kanaler, direktsänd sport, filmer och innehåll från flera olika streamingtjänster i ett och samma paket.
Lockelsen är enkel att förstå. För några hundralappar i månaden kan kunden få tillgång till ett utbud som lagligt skulle kunna kräva flera olika abonnemang.
Men priset är inte hela historien.
Mediavision konstaterar att illegal IPTV allt oftare kopplas samman med organiserad brottslighet och den kriminella ekonomin. Frågan har också fått betydligt större politisk uppmärksamhet.
”Vi kan inte fastställa varför användningen minskar, men den ökade uppmärksamheten kan ha påverkat konsumenternas inställning”, säger Adrian Grande, analytiker på Mediavision.
Enligt honom kan fler konsumenter ha blivit medvetna om att pirat-tv inte bara är ett billigt alternativ till Netflix, TV4 Play, Viaplay eller andra lagliga tjänster.
”Fler kan ha blivit medvetna om att illegal IPTV inte är ett harmlöst lågprisalternativ och om vad pengarna riskerar att finansiera.”
80 miljoner i månaden
Och det handlar fortfarande om stora pengar.
De svenska hushåll som använder illegal IPTV betalar i genomsnitt omkring 171 kronor i månaden.
Med 465 000 betalande hushåll innebär det nästan 80 miljoner kronor varje månad.
På ett år närmar sig summan en miljard kronor.
Det är pengar som annars åtminstone delvis hade kunnat hamna hos tv-bolag, streamingtjänster, filmproducenter och idrottsrättigheter.
En miljardmarknad utanför systemet
För mediebranschen är utvecklingen därför dubbel.
Att användningen faller med 27 procent är ett tydligt trendbrott. Samtidigt visar siffrorna hur etablerad pirat-tv fortfarande är i Sverige.
Nästan en halv miljon hushåll betalar alltså regelbundet för tjänster som saknar rättigheter till innehållet de säljer.
”Det är positivt att utvecklingen går åt rätt håll, men nivån är fortfarande alarmerande hög”, säger Adrian Grande.
Han pekar på att illegal IPTV både pressar den lagliga mediemarknaden och riskerar att finansiera annan kriminalitet.
Streamingbolagen kan med andra ord glädja sig åt att piraterna tappar kunder.
Men med nära en miljard kronor om året i omsättning är det fortfarande alldeles för tidigt att ropa land i sikte.
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