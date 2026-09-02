Pirat-tv tappar tittare – men svenskar betalar fortfarande en miljard om året

Det innebär en minskning med omkring 175 000 hushåll – eller 27 procent på ett år.

Det låter som en rejäl framgång. Men problemet är långt ifrån borta.

Fortfarande vart tionde hushåll

Drygt vart tionde svenskt hushåll har fortfarande tillgång till illegal IPTV.

Det handlar om betaltjänster som utan tillstånd samlar tv-kanaler, direktsänd sport, filmer och innehåll från flera olika streamingtjänster i ett och samma paket.

Lockelsen är enkel att förstå. För några hundralappar i månaden kan kunden få tillgång till ett utbud som lagligt skulle kunna kräva flera olika abonnemang.

Men priset är inte hela historien.

Mediavision konstaterar att illegal IPTV allt oftare kopplas samman med organiserad brottslighet och den kriminella ekonomin. Frågan har också fått betydligt större politisk uppmärksamhet.

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”Vi kan inte fastställa varför användningen minskar, men den ökade uppmärksamheten kan ha påverkat konsumenternas inställning”, säger Adrian Grande, analytiker på Mediavision.

Enligt honom kan fler konsumenter ha blivit medvetna om att pirat-tv inte bara är ett billigt alternativ till Netflix, TV4 Play, Viaplay eller andra lagliga tjänster.

”Fler kan ha blivit medvetna om att illegal IPTV inte är ett harmlöst lågprisalternativ och om vad pengarna riskerar att finansiera.”