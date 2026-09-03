Han var 59 år, pensionerad lärare och hade blivit refuserad av förlagen. Då föreslog sonen att han skulle lägga ut sina deckare på Kindle. Peter Graingers svar var ungefär det man kan vänta sig av en man som senare skulle sälja över en miljon böcker digitalt: ”Vad är en Kindle?”
Kungen av deckare du aldrig hört talas om – sålde en miljon böcker utan förlag
I dag är den brittiske författaren Peter Grainger, 73, ett mindre fenomen i deckarvärlden. Han har under mer än tio år byggt upp en stor och trogen läsekrets på egen hand, utan traditionella förlag, stora lanseringar eller särskilt mycket publicitet.
Först nu har bokbranschen på allvar upptäckt honom.
Sålde över en miljon böcker själv
Grainger har skrivit en lång serie polisromaner om kriminalpolisen D.C. Smith och den fiktiva engelska staden Kings Lake.
Serien började 2013 med An Accidental Death. Sedan dess har det blivit 17 böcker och mer än en miljon sålda exemplar.
Det anmärkningsvärda är att Grainger länge gjorde nästan allt själv.
Han gav ut böckerna digitalt och byggde steg för steg en publik via e-böcker och ljudböcker. Någon stor marknadsföringsmaskin fanns inte.
Inte ens författaren själv verkade särskilt intresserad av att bli känd.
Fram till 2025 hade han i princip bara ställt upp på en enda podcastintervju.
Sedan hände något.
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”Den bästa detektiven du aldrig hört talas om”
Financial Times skrev uppskattande om böckerna och beskrev D.C. Smith som ungefär ”den främsta litterära detektiven du förmodligen aldrig hört talas om”.
Plötsligt började telefonerna ringa.
Grainger fick agent, brittiskt förlag, amerikanskt förlag och översättningsavtal i flera länder.
Efter ett drygt decennium som framgångsrik gör-det-själv-författare hade den traditionella bokbranschen till slut kommit ikapp honom.
Det verkar inte helt ha sjunkit in.
När New York Times skulle intervjua honom oroade han sig för om han verkligen hade tillräckligt mycket intressant att säga under några timmar.
Det hade han.
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Tröttnade på alkoholiserade poliser
En förklaring till framgången finns sannolikt i hans huvudperson.
D.C. Smith är inte den vanliga moderna deckarpolisen som är briljant på jobbet men totalt havererad privat.
Han är lågmäld, hederlig, gammaldags och skeptisk mot auktoriteter.
Och framför allt fungerar hans liv någorlunda.
Grainger hade tröttnat på deckare där varenda polis tycks vara alkoholiserad, skild, traumatiserad eller på väg mot ett nervöst sammanbrott.
Han bestämde sig helt enkelt för att göra tvärtom.
Samma sak gäller våldet.
Grainger har medvetet undvikit den allt grövre tortyr- och våldspornografi som blivit vanlig i thrillergenren.
Han vill inte läsa sådana böcker.
Alltså skriver han dem inte heller.
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Började skriva efter pensionen
Peter Grainger heter egentligen Robert Partridge och växte upp i en arbetarklassfamilj i Cambridgeshire.
Pappan var elektriker och mamman hemmafru. Hon hade själv slutat skolan vid 14 års ålder men lärde sonen att läsa.
Efter skolan hade Grainger flera jobb han inte tyckte särskilt mycket om, bland annat på kontor och i en kartongfabrik.
Till slut hamnade han på ett företag som distribuerade kurslitteratur.
Arbetet var knappast glamoröst. Böcker och broschyrer skulle läggas i kartonger och skickas iväg.
Men framför honom låg kursplanerna för brittiska universitet.
Grainger började läsa dem.
Det förändrade hans liv.
Han sökte till universitetet, studerade engelsk litteratur och filosofi och utbildade sig senare till lärare.
När han för första gången undervisade en skolklass medan en handledare satt längst bak och bedömde honom var han skräckslagen.
Efteråt väntade han sig kritik.
Handledaren sa istället:
”Det här är vad du är född till att göra.”
Grainger blev lärare i engelska och stannade i yrket i många år.
Refuserad – sedan kom Kindle
Han hade alltid skrivit vid sidan av jobbet, bland annat dikter och noveller. Men först när han pensionerades som 59-åring började han skriva på heltid. Han försökte först ge ut böcker under sitt riktiga namn.
Ingen ville ha dem.
Då föreslog hans son Matthew att han skulle publicera dem direkt på Amazons Kindle. Grainger hade ingen aning om vad Kindle var. Det visade sig inte vara något större hinder.
2013 publicerade han sin första deckare om D.C. Smith. Läsarna började köpa. Sedan köpte de nästa.
Och nästa.
Tretton år senare sitter Peter Grainger med över en miljon sålda böcker, internationella förlag och en huvudperson som fått kultstatus bland deckarläsare.
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