Oasis gjorde 2025 års mest osannolika comeback och fyllde arenor världen över. Nu kommer filmen om återföreningen – med mäktiga konserter, gråtande fans och två ovanligt väluppfostrade Gallagher-bröder. Problemet är bara att filmen duckar den fråga alla egentligen vill ha svar på: hur i hela Manchester blev Liam och Noel sams igen?
Oasis är tillbaka – men filmen vågar inte berätta varför
När Oasis återförenades 2025 var det en sådan nyhet som lyckades få medelålders män att börja leta efter gamla parkasjackor och samtidigt tömma sparkontot på konsertbiljetter.
Liam och Noel Gallagher hade då ägnat 16 år åt att offentligt såga varandra med en energi som annars brukar reserveras för riktigt infekterade skilsmässor.
Sedan stod de plötsligt på samma scen igen.
Nu kommer dokumentärfilmen Oasis: Don’t Look Back In Anger, regisserad av Will Lovelace och Dylan Southern. Filmen följer comebackturnén Live ’25 med 41 stadionkonserter i 14 länder och vill framför allt fånga känslan när Oasis återuppstod.
Det lyckas den ganska bra med.
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Oasis låter fortfarande enormt
Konsertbilderna är filmens stora styrka. Publikhav, allsång och gitarrer stora nog att välta mindre byggnader gör sig förstås bra på en IMAX-duk.
Euronews recensent David Mouriquand hyllar både foto, klippning och ljuddesign och beskriver filmen som en kärleksförklaring till fansen.
Det är svårt att misslyckas fullständigt när tiotusentals människor sjunger Don’t Look Back in Anger samtidigt.
Men någonstans mellan ölglasen, parkasjackorna och gitarrerna uppstår ett ganska stort hål i berättelsen.
Filmen hoppar över det bästa
Oasis splittrades dramatiskt 2009 efter ett bråk bakom scenen på festivalen Rock en Seine i Paris.
Sedan följde åratal där bröderna kallade varandra ungefär allt som går att trycka i en brittisk kvällstidning.
Filmen visar det gamla uppbrottet – och klipper sedan i princip direkt till Oasis första repetition inför återföreningen i maj 2025.
Vad hände däremellan?
Vem ringde vem? Vem bad om ursäkt? Fanns det ens någon ursäkt? Hur förvandlades åratal av offentligt hat till en världsturné värd enorma summor?
Det får vi nästan inte veta alls.
Och det är ungefär som att göra en dokumentär om Titanic och hoppa över isberget.
Gallagher-bröderna sköter sig misstänkt bra
I stället blir filmen framför allt en turnéfilm med konserter, fans och intervjuer.
Liam och Noel framstår dessutom som närmast chockerande välartade.
För två män vars karriärer delvis byggts på att förolämpa varandra är det nästan oroande.
Filmen berör också större frågor om varför Oasis återkomst blev en sådan kulturell händelse. Det finns bilder av Donald Trump, Elon Musk och AI-utvecklingen, innan Liam Gallagher sammanfattar världsläget med ungefär den filosofiska precision man kan förvänta sig från honom:
“När Oasis splittrades gick allt åt helvete.”
Någon djupare analys blir det dock inte.
Inte heller biljettbråket kring dynamisk prissättning får särskilt mycket utrymme, trots att de kraftigt varierande biljettpriserna skapade stor ilska bland fans när comebacken annonserades.
En film för dem som redan älskar Oasis
Resultatet verkar därför bli precis vad de mest hängivna fansen vill ha: stora konserter, stora refränger och känslan av att vara tillbaka på 1990-talet för några timmar.
Men den riktigt stora berättelsen finns fortfarande kvar.
Hur två av pophistoriens mest stridbara bröder lyckades lägga nästan två decennier av förolämpningar bakom sig hade kunnat bli en fantastisk film om familj, åldrande, stolthet och försoning.
I stället får vi framför allt Oasis på scen.
Det är inte dåligt.
Men frågan om hur Liam och Noel Gallagher blev sams är fortfarande rockvärldens kanske mest intressanta obesvarade familjefråga.
Och möjligen materialet till nästa film.
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