Oasis är tillbaka – men filmen vågar inte berätta varför

Filmen hoppar över det bästa

Oasis splittrades dramatiskt 2009 efter ett bråk bakom scenen på festivalen Rock en Seine i Paris.

Sedan följde åratal där bröderna kallade varandra ungefär allt som går att trycka i en brittisk kvällstidning.

Filmen visar det gamla uppbrottet – och klipper sedan i princip direkt till Oasis första repetition inför återföreningen i maj 2025.

Vad hände däremellan?

Vem ringde vem? Vem bad om ursäkt? Fanns det ens någon ursäkt? Hur förvandlades åratal av offentligt hat till en världsturné värd enorma summor?

Det får vi nästan inte veta alls.

Och det är ungefär som att göra en dokumentär om Titanic och hoppa över isberget.

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Don’t Look Back In Anger är full av nostalgi, allsång och Gallagher-bröder i ovanligt gott humör. Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures

Gallagher-bröderna sköter sig misstänkt bra

I stället blir filmen framför allt en turnéfilm med konserter, fans och intervjuer.

Liam och Noel framstår dessutom som närmast chockerande välartade.

För två män vars karriärer delvis byggts på att förolämpa varandra är det nästan oroande.

Filmen berör också större frågor om varför Oasis återkomst blev en sådan kulturell händelse. Det finns bilder av Donald Trump, Elon Musk och AI-utvecklingen, innan Liam Gallagher sammanfattar världsläget med ungefär den filosofiska precision man kan förvänta sig från honom:

“När Oasis splittrades gick allt åt helvete.”

Någon djupare analys blir det dock inte.

Inte heller biljettbråket kring dynamisk prissättning får särskilt mycket utrymme, trots att de kraftigt varierande biljettpriserna skapade stor ilska bland fans när comebacken annonserades.

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En film för dem som redan älskar Oasis

Resultatet verkar därför bli precis vad de mest hängivna fansen vill ha: stora konserter, stora refränger och känslan av att vara tillbaka på 1990-talet för några timmar.

Men den riktigt stora berättelsen finns fortfarande kvar.

Hur två av pophistoriens mest stridbara bröder lyckades lägga nästan två decennier av förolämpningar bakom sig hade kunnat bli en fantastisk film om familj, åldrande, stolthet och försoning.

I stället får vi framför allt Oasis på scen.

Det är inte dåligt.

Men frågan om hur Liam och Noel Gallagher blev sams är fortfarande rockvärldens kanske mest intressanta obesvarade familjefråga.

Och möjligen materialet till nästa film.

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