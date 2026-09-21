Oasis utlöser ny resefeber – innan en enda biljett ens har sålts

Sverige hoppades – men blev utan

För en svensk publik finns en uppenbar detalj i turnéplanen: Stockholm saknas.

När Oasis återförenades inför 2025 års turné blev comebacken ett globalt fenomen. Nu har bandet i stället valt ett ganska koncentrerat Europaupplägg. Efter Manchester följer under juli bland annat München, Barcelona, Amsterdam, Paris och Rom.

Det gör framför allt Amsterdam, Paris, Barcelona, München och Rom till naturliga konsertresmål för svenska fans. Manchester och Glasgow har förstås en annan emotionell laddning.

Oasis utan Manchester är ungefär som ABBA utan Stockholm.

Men den verkligt nostalgiska pilgrimsfärden går någon helt annanstans.

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Tillbaka till Knebworth efter 30 år

Turnén avslutas på Knebworth i september 2027.

Platsen är helig mark för Oasis-fans. Sommaren 1996 spelade bandet två konserter där inför sammanlagt omkring 250 000 människor. Efterfrågan var enorm och konserterna blev snabbt en central del av mytologin kring britpop-eran.

Att återvända dit drygt 30 år senare är därför betydligt mer än ännu några stadiongig.

Det är också sannolikt platsen där hotellägare i Hertfordshire tittar på bokningskalendern och börjar le.

Biljettsystemet har gjorts om

Oasis har dessutom försökt undvika en del av kaoset som omgav den förra biljettförsäljningen.

Inför 2027 har fans fått registrera sig i förväg. Utvalda fans får sedan personliga koder och tilldelade försäljningstider.

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Biljettpriserna i Storbritannien ligger på flera olika nivåer och systemet har presenterats som mer transparent än under comebacken, då den kritiserade dynamiska prissättningen fick vissa priser att skjuta i höjden.

Och efterfrågan lär knappast vara problemet.

Oasis har redan visat vad en konsert kan göra med turismen

Det som händer inför 2027 kommer inte ur tomma luften.

Under 2025 lockade konserter och festivaler rekordmånga musikturister till Storbritannien. Miljontals människor reste för att se sina favoritartister och spenderade miljarder på hotell, transporter, restauranger, pubar och shopping.

Oasis återförening var en viktig del av utvecklingen.

Runt bandets brittiska comebackkonserter spenderade fans stora summor på betydligt mer än själva konsertbiljetten. Resa, hotell, mat, öl, T-shirts och allt annat som hör en rockhelg till gjorde konserterna till en affär även för resten av turistindustrin.

Det är därför resebolag, flygbolag och hotell följer Gallagher-brödernas turnéplan nästan lika noga som fansen.

Den nya turismen börjar med artisten

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Fenomenet är större än Oasis.

Taylor Swifts Eras Tour visade hur hotellpriser och flygsökningar kunde förändras nästan omedelbart när turnédatum offentliggjordes. Eurovision och stora festivaler skapar liknande effekter.

Resebranschen brukar tala om en utveckling där fans inte längre bara köper en konsertbiljett. De bygger en hel semester kring konserten.

Det är kanske den viktigaste reseförändringen här.

Tidigare valde vi stad och tittade sedan på vad som hände där.

Nu väljer Liam Gallagher stad åt oss.

Oasis Live ’27 – Europas konserter

Glasgow, Celtic Park: fem konserter i maj

Manchester, Etihad Stadium: elva konserter i juni

München, Allianz Arena: juli

Barcelona, Estadi Olímpic: juli

Amsterdam, Johan Cruijff ArenA: juli

Paris, Stade de France: juli

Rom, Stadio Olimpico: juli

Slane Castle, Irland: september

Knebworth: september

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