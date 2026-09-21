Oasis kommer inte till Sverige på sin nya jätteturné 2027. Det verkar inte stoppa fansen. Redan innan biljetterna har släppts har resesökningarna till flera av konsertstäderna exploderat – i Glasgow med smått absurda 2 400 procent. För svenska Oasis-fans återstår alltså den klassiska lösningen: konsertbiljett, flygbiljett och ett hotellrum som plötsligt kostar som en mindre begagnad bil.
Oasis utlöser ny resefeber – innan en enda biljett ens har sålts
Oasis fortsätter sin återkomst med 38 konserter under 2027. Turnén börjar på Celtic Park i Glasgow den 21 maj och avslutas med konserter på Knebworth i september. Däremellan blir det bland annat elva kvällar på Etihad Stadium i Manchester samt konserter i München, Barcelona, Amsterdam, Paris, Rom, Boston och Las Vegas.
Det finns däremot ingen konsert i Sverige eller övriga Norden i det offentliggjorda programmet. För oss svenskar är alltså Oasis Live ’27 lika mycket en resefråga som en musikfråga.
Glasgow har gått fullständigt bananas
Den första effekten syns redan.
Resebolaget eDreams uppger att sökningarna efter flyg, tåg och paketresor till Glasgow har ökat med 2 400 procent jämfört med motsvarande period året före. Det motsvarar 25 gånger fler sökningar. Manchester ligger på plus 846 procent.
Även städerna på kontinenten får sin Oasis-effekt:
- Rom: +659 procent
- Barcelona: +655 procent
- Amsterdam: +592 procent
- Paris: +279 procent
- München: kraftigt ökande sökningar
Dublin och området kring Slane Castle ökar med 614 procent, medan Las Vegas ligger på plus 692 procent och Boston på plus 487 procent.
Det anmärkningsvärda är tajmingen. Resandet började bokas nästan omedelbart efter turnébeskedet – innan fansen ens visste om de skulle lyckas köpa konsertbiljetter.
Det finns med andra ord människor som redan har ordnat flyg och hotell till en konsert de ännu inte vet om de får biljett till.
Rock’n’roll möter kreditkort.
Sverige hoppades – men blev utan
För en svensk publik finns en uppenbar detalj i turnéplanen: Stockholm saknas.
När Oasis återförenades inför 2025 års turné blev comebacken ett globalt fenomen. Nu har bandet i stället valt ett ganska koncentrerat Europaupplägg. Efter Manchester följer under juli bland annat München, Barcelona, Amsterdam, Paris och Rom.
Det gör framför allt Amsterdam, Paris, Barcelona, München och Rom till naturliga konsertresmål för svenska fans. Manchester och Glasgow har förstås en annan emotionell laddning.
Oasis utan Manchester är ungefär som ABBA utan Stockholm.
Men den verkligt nostalgiska pilgrimsfärden går någon helt annanstans.
Tillbaka till Knebworth efter 30 år
Turnén avslutas på Knebworth i september 2027.
Platsen är helig mark för Oasis-fans. Sommaren 1996 spelade bandet två konserter där inför sammanlagt omkring 250 000 människor. Efterfrågan var enorm och konserterna blev snabbt en central del av mytologin kring britpop-eran.
Att återvända dit drygt 30 år senare är därför betydligt mer än ännu några stadiongig.
Det är också sannolikt platsen där hotellägare i Hertfordshire tittar på bokningskalendern och börjar le.
Sju måsten i Dolly Partons musikaliska hemstad
Nashville är staden där countrymusiken blev industri, religion och turistattraktion på samma gång. Dolly Parton föddes visserligen i Locust Ridge utanför
Biljettsystemet har gjorts om
Oasis har dessutom försökt undvika en del av kaoset som omgav den förra biljettförsäljningen.
Inför 2027 har fans fått registrera sig i förväg. Utvalda fans får sedan personliga koder och tilldelade försäljningstider.
Biljettpriserna i Storbritannien ligger på flera olika nivåer och systemet har presenterats som mer transparent än under comebacken, då den kritiserade dynamiska prissättningen fick vissa priser att skjuta i höjden.
Och efterfrågan lär knappast vara problemet.
Oasis har redan visat vad en konsert kan göra med turismen
Det som händer inför 2027 kommer inte ur tomma luften.
Under 2025 lockade konserter och festivaler rekordmånga musikturister till Storbritannien. Miljontals människor reste för att se sina favoritartister och spenderade miljarder på hotell, transporter, restauranger, pubar och shopping.
Oasis återförening var en viktig del av utvecklingen.
Runt bandets brittiska comebackkonserter spenderade fans stora summor på betydligt mer än själva konsertbiljetten. Resa, hotell, mat, öl, T-shirts och allt annat som hör en rockhelg till gjorde konserterna till en affär även för resten av turistindustrin.
Det är därför resebolag, flygbolag och hotell följer Gallagher-brödernas turnéplan nästan lika noga som fansen.
Den nya turismen börjar med artisten
Taylor Swifts Eras Tour visade hur hotellpriser och flygsökningar kunde förändras nästan omedelbart när turnédatum offentliggjordes. Eurovision och stora festivaler skapar liknande effekter.
Resebranschen brukar tala om en utveckling där fans inte längre bara köper en konsertbiljett. De bygger en hel semester kring konserten.
Det är kanske den viktigaste reseförändringen här.
Tidigare valde vi stad och tittade sedan på vad som hände där.
Nu väljer Liam Gallagher stad åt oss.
Oasis Live ’27 – Europas konserter
Glasgow, Celtic Park: fem konserter i maj
Manchester, Etihad Stadium: elva konserter i juni
München, Allianz Arena: juli
Barcelona, Estadi Olímpic: juli
Amsterdam, Johan Cruijff ArenA: juli
Paris, Stade de France: juli
Rom, Stadio Olimpico: juli
Slane Castle, Irland: september
Knebworth: september
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