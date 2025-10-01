Det är bara några dagar kvar till Sigge Eklunds största premiär. Efter femton års arbete står pjäsen “Bolero” redo att möta publiken i Stockholm. Det handlar inte längre om recensioner eller applåder – utan om känslan av att äntligen ha skapat något bestående, säger han i en öppenhjärtig intervju med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling.
Sigge Eklund i en stor intervju: När framgången blir frihet
Det är förmiddag på Manhattan och Sigge Eklund lutar sig mot skärmen med en kaffemugg i händerna, men utan en mikrofon. Han klagar på människor som medverkar i tv och levererar burkigt ljud. De borde veta bättre, menar Sigge.
Vi byter tonläge. Om tre dagar är det premiär för pjäsen “Bolero”, kulmen på ett arbete som pågått i nästan femton år.
“Jag vågar nästan inte säga det högt, men för första gången i livet kände jag efter en genomdragning att jag hade skrivit något riktigt bra”, säger han. För en man som redan haft en rad publika segrar låter det oväntat. Men för Sigge handlar framgång inte bara om applåder, utan om syre. Det där ögonblicket när man äntligen kan andas.
Genombrottet som förändrade allt
Som ung författare var Sigge kritikerrosad men smal. “Jag sålde tusen exemplar och fick fina recensioner, men sen blev det tyst”, säger han. Vändningen kom 2012 när han och Alex Schulman startade “Alex & Sigges podcast”. Efter bara ett femtontal avsnitt märkte de i Lund att något hade hänt. “Folk kände igen oss, kom fram och pratade. Det var första gången jag kände att vi hade kommit åt en nerv i samtiden”, säger Sigge.
Den folkliga kontakten gav en ny sorts självförtroende. Och framgångsreceptet har ofta varit deras olikheter. “Jag spänner gärna bågen. Då börjar Alex fnissa eller ifrågasätta, och så blir det elektriskt”, säger han.
Framgångens två ansikten
De senaste åren har varit fulla av yttre framgångar: romanen “Gruppen” och regidebuten med Netflixfilmen “En del av dig”. Ändå fanns ett sandkorn i skon.
“Jag var inte hundraprocentigt nöjd med filmen eller boken”, säger han. Det här är Sigges kärna just nu: å ena sidan publikens kärlek och stora plattformar, å andra sidan det stränga inre kravet på att verket ska sitta i varenda fog.
“Bolero”: den långa vägen till något bestående
“Bolero” började som ett internt, nästan teaternördigt projekt, där anekdoter och referenser pekade rakt in i svensk teaterhistoria. Under åren har Sigge skalat bort det överlastade och destillerat fram en berättelse om familj, livslögn och ouppfyllda drömmar.
“Det måste gripa en artonåring lika mycket som en femtioåttaåring. Familjen på scen måste kännas verklig, annars spelar det ingen roll hur mycket man älskar teater”, säger han. Ja, pjäsen blinkar öppet mot Eugene O’Neill. “Jag parerar ju jämförelserna genom att låta karaktärerna själva nämna ‘Lång dags färd mot natt’ på scen”, säger han, och låter nöjd åt sin egen dramaturgiska snitsighet.
Regin som gav samtiden plats
När Stefan Larsson tackade ja som regissör föll flera bitar på plats. “Han blåser liv i klassiska texter och gör dem 2025”, säger Sigge. Med Lena Endre och Johan Ulveson i föräldrarollerna och Isac Calmroth och Max Ulveson som sönerna uppstod den där svårfångade balansen mellan svart humor och hjärtskärande svärta. “Det som händer i salongen när ‘Bolero’ slås på i slutminuten, om allt klaffar, det är större än film, böcker, poddar”, säger Sigge. Det låter storvulet.
Men han har arbetat i två decennier för att med gott samvete få vara just det.
Humor, svärta och ett namn som säger allt
Titeln är programförklaring. Ravels stycke är både soundtrack och symbol för hur känslor stegras mot en punkt där allt måste brista eller förlösas.
“Pjäsen är bäcksvart, men också rolig. Det finns få saker som är roligare än livslögner, särskilt när de levereras av två bittra sjuttioåriga skådespelare”, säger Sigge.
När musiken drar igång på scen dansar rollfigurerna ibland till minnet av en första kärlek, innan de åter går i clinch. Det är en pjäs om att minnas varför man en gång valde varandra, innan man glömde det igen.
Poddmaskinen och samtalets nerv
Jag påpekar i intervjun att hans och Alex Schulmans podcast skulle må bra av fler “riktiga” samtal. Ibland övergår den istället i välputsade monologer.
Sigge nickar. “Vi är samspelta, kanske för samspelta. Vi klipper bort en del samtal för att vi håller med varandra. Det bränner till när någon säger ‘vad menar du nu'”, säger han. Det är en poäng också för “Bolero”. På scen måste friktionen finnas i varje replik. Publiken kan förlåta nästan vad som helst, utom dödläge.
Framgång, äntligen förlöst
När Sigge beskriver sin upplevelse efter förra fredagens genomdragning låter han nästan förvånad. “Att stå för varje ord”, säger han långsamt, som om han smakar på meningen.
Den yttre framgång han fick med podden kom snabbt och brett. Den inre framgången, känslan av att ha gjort något bestående, tycks först nu ha landat på riktigt.
Om det också blir publikens dom vet vi om några dagar. Men i Sigges ansikte på Manhattan finns redan svaret han drömt om i femton år. Ett lugn. En lättnad. En nöjd författare som kan andas med neddragna axlar.
Perfect Weekend Guide: Sigge Eklund och Bolero
Premiär: “Bolero”, Intiman, Stockholm, 3 oktober 2025
Manus: Sigge Eklund
Regi: Stefan Larsson
Medverkande: Lena Endre, Johan Ulveson, Isac Calmroth, Max Ulveson med flera
Speltid: cirka två timmar och trettio minuter inklusive paus.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
