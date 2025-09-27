Premiär för AI+ – podden som tar AI från techsnack till vardagsliv

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

Kina gör AI till skolämne

Första ämnet i premiäravsnittet är Kinas beslut att införa AI-utbildning från sex års ålder. Här handlar det inte bara om teknik, utan även om etik. ”Barn är otroligt smarta och formbara, det är rätt att börja tidigt”, säger Gospic. Viggo nickar och konstaterar att svenska elever redan använder AI i stor skala, medan lärarna inte har några riktlinjer. Slutsatsen blir att även Sverige borde se AI som en ny form av läskunnighet.

Tim Cook presenterade en del nyheter för Apple. (Foto: Apple)

AirPods som översätter i realtid

Nästa punkt är Apples nya AirPods Pro 3 som översätter språk direkt i örat. Gospic ser det som ett genombrott för kommunikation och mänsklig förståelse: ”Allt börjar med att förstå varandra.” Viggo är mer tveksam och kallar tekniken ”lite creepy”. Samtidigt erkänner han att den kan bli lika självklar som undertexter på TV – något som gjort svenskar bra på språk.

Teslas robot Optimus har på kort tid utvecklat ett sinne för såväl logik som finmotorik.(Foto: Tesla Optimus – X)

Elon Musks hushållsrobot

Sedan riktas fokus mot Elon Musk och hans storslagna vision: tio miljarder sålda Tesla Optimus-robotar innan 2040. Robotarna ska kunna städa, diska och till och med bli en sorts samtalspartner. Viggo berättar om en middag där alla var överens om att en robot som dukade av hade varit perfekt. ”Folk kommer gärna betala 2000–3000 kronor i månaden för en sådan leasingrobot.” Gospic tillägger att många redan nu behandlar AI som en vän eller terapeut.

Datasäkerhet och kvantumhot

Avsnittet rundas av med ett mer allvarligt ämne: datasäkerhet. Viggo berättar hur hans frus personuppgifter läckt från ett svenskt sjukhus. ”Det här visar varför vi måste se data som det nya guldet”, säger Gospic. Hon betonar att vissa uppgifter bör lagras lokalt och varnar för kvantumdatorernas intåg, som runt 2030 väntas knäcka dagens kryptering.

En podd med ambition

AI+ är planerad som en tio veckor lång poddserie, med ett nytt avsnitt varje vecka. Målet är att ge lyssnarna en mänsklig ingång till AI-revolutionen. ”Vi är i början och vi kommer bli större”, säger Viggo i slutet av premiäravsnittet.

Lyssnarna uppmanas att sprida podden, mejla in tips och delta i samtalet. AI+ vill inte bara förklara tekniken – utan också visa vad den betyder för oss alla.

