Premiär för AI+ – podden som tar AI från techsnack till vardagsliv

Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 27 sep. 2025Publicerad: 27 sep. 2025

Den här helgen är det premiär för AI+, podcasten där Katarina Gospic och Viggo Cavling tar sig an AI-nyheterna på sitt eget sätt. Istället för att stirra sig blinda på riskkapital och miljardvärderingar frågar de vad tekniken betyder för oss människor.

Namn⁰et AI+ syftar på skiftet från Plus AI – när vi använder ChatGPT som ett verktyg – till AI Plus, där arbetsprocesser bygger på AI och människan analyserar i efterhand.

”Vi vill ge nyheterna ett plus, det lilla extra”, säger Katarina Gospic.

Hon är läkare, hjärnforskare och entreprenör med åtta böcker bakom sig och en nionde på gång. Tillsammans med IBM bygger hon träffsäkra AI-modeller. Viggo Cavling är journalist och redaktör för Perfect Weekend på Dagens PS. Tillsammans har de tidigare gjort podden I huvudet på en banbrytare, men nu vill de ta sig an en av vår tids största frågor: hur AI formar våra liv.

Kina gör AI till skolämne

Första ämnet i premiäravsnittet är Kinas beslut att införa AI-utbildning från sex års ålder. Här handlar det inte bara om teknik, utan även om etik. ”Barn är otroligt smarta och formbara, det är rätt att börja tidigt”, säger Gospic. Viggo nickar och konstaterar att svenska elever redan använder AI i stor skala, medan lärarna inte har några riktlinjer. Slutsatsen blir att även Sverige borde se AI som en ny form av läskunnighet.

Tim Cook presenterade en del nyheter för Apple. (Foto: Apple)
Tim Cook presenterade en del nyheter för Apple. (Foto: Apple)

AirPods som översätter i realtid

Nästa punkt är Apples nya AirPods Pro 3 som översätter språk direkt i örat. Gospic ser det som ett genombrott för kommunikation och mänsklig förståelse: ”Allt börjar med att förstå varandra.” Viggo är mer tveksam och kallar tekniken ”lite creepy”. Samtidigt erkänner han att den kan bli lika självklar som undertexter på TV – något som gjort svenskar bra på språk.

Optimus Robot
Teslas robot Optimus har på kort tid utvecklat ett sinne för såväl logik som finmotorik.(Foto: Tesla Optimus – X)

Elon Musks hushållsrobot

Sedan riktas fokus mot Elon Musk och hans storslagna vision: tio miljarder sålda Tesla Optimus-robotar innan 2040. Robotarna ska kunna städa, diska och till och med bli en sorts samtalspartner. Viggo berättar om en middag där alla var överens om att en robot som dukade av hade varit perfekt. ”Folk kommer gärna betala 2000–3000 kronor i månaden för en sådan leasingrobot.” Gospic tillägger att många redan nu behandlar AI som en vän eller terapeut.

Datasäkerhet och kvantumhot

Avsnittet rundas av med ett mer allvarligt ämne: datasäkerhet. Viggo berättar hur hans frus personuppgifter läckt från ett svenskt sjukhus. ”Det här visar varför vi måste se data som det nya guldet”, säger Gospic. Hon betonar att vissa uppgifter bör lagras lokalt och varnar för kvantumdatorernas intåg, som runt 2030 väntas knäcka dagens kryptering.

En podd med ambition

AI+ är planerad som en tio veckor lång poddserie, med ett nytt avsnitt varje vecka. Målet är att ge lyssnarna en mänsklig ingång till AI-revolutionen. ”Vi är i början och vi kommer bli större”, säger Viggo i slutet av premiäravsnittet.

Lyssnarna uppmanas att sprida podden, mejla in tips och delta i samtalet. AI+ vill inte bara förklara tekniken – utan också visa vad den betyder för oss alla.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

