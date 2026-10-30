Veckans perfekta vintips – Ryggbiff och stora toskanska viner

Vintips till ikväll: Poggiotondo Chianti Superiore 2023 – mörka bär, gröna örter och tjära

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Poggiotondo ägs av Alberto Antonini, en vinmakare som helst arbetar utan att synas. Hans mål är att vinerna ska smaka av platsen och inte av honom, och han säger att han har misslyckats om man känner igen hans stil i glaset. Därför undviker han rostad ek och låter ursprunget tala.

Gården ligger i norra Chianti, ungefär 45 minuter öster om Pisa, och drivs biodynamiskt med vilda jäster. Vingården Vigna delle Conchiglie är full av snäckskal, och jordmånen är kalkrik. Vinet görs på 90 procent sangiovese och 10 procent canaiolo.

I glaset: mörka bärfrukter och gröna örter, med toner av tjära och mineral. Örterna går ihop med timjan och tomaten i såsen, och syran håller jämna steg med smöret. Det här är chiantin för en vardagsbiff som ska kännas som fredag.

Tenuta Tignanello Chianti Classico Riserva 2022: 399 kr (art. 7334101) 750 ml, 14 % vol – beställningsvara

Sellerin är picklad på gran. Vinet är uppvuxet bland cypresser.

Vintips till nästa middag: Tenuta Tignanello Chianti Classico Riserva 2022 – torkade körsbär, tobak och kaffe

Antinori har gjort vin i Toscana sedan 1300-talet, och Tenuta Tignanello är husets egendom i Chianti Classico, mellan Greve och Pesa. Riserva-vinet görs huvudsakligen på sangiovese från handskördade och sorterade druvor.

Vinet lagras ett år på små ekfat och ytterligare ett år på flaska innan det släpps. Det ger rundare tanniner än i en ung chianti, men syran finns kvar.

I glaset: röda bär, mogna körsbär, örter, kaffe och lakrits, med ett långt och friskt slut. Kaffe och lakrits möter pepparsåsens värme och tryffeln i mandelsmöret, och körsbären lyfter köttet. Servera vid ungefär 18 grader.

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Tua Rita Giusto di Notri 2024: 995 kr (art. 9365601) 750 ml, 14 % vol – begränsad mängd

Vintips till helgens flaska: Tua Rita Giusto di Notri 2024 – svarta vinbär, kryddor och mineral

Tua Rita ligger i den medeltida byn Suvereto i Toscana. Rita och Virgilio köpte gården 1984, med två hektar vingård. I dag är det 51 hektar, och druvorna odlas naturligt. Sedan Virgilios död 2010 drivs vineriet av dottern Simena.

Giusto di Notri är husets Bordeaux-inspirerade vin, med 55 procent cabernet sauvignon, 35 procent merlot och 10 procent cabernet franc. Druvorna handplockas och pressas försiktigt, mäskas i 25–30 dagar och lagras minst 18 månader på små ekfat.

I glaset: koncentrerad frukt av röda och mörka bär, kryddor och mineral, med unga men mogna tanniner. Det är fortfarande ungt, så ge det luft eller spara det. Tanninerna och de svarta vinbären tar sig an köttet och det nötiga smöret.

Vinet lanserades på Systembolagets webb den 29 oktober och finns bara i begränsad mängd.

Den stora flaskan behöver inget tillfälle. Bara en bra biff.

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Vintips till källaren: Tignanello 2022 – mörka körsbär, kaffe och svarta vinbär

Tignanello är vinet som förändrade Toscana. Det var det första sangiovese-vinet som lagrades på små ekfat, det första utan vita druvor och det första med franska druvsorter i blandningen. Så föddes begreppet supertoskan, och Antinori har gjort vin i regionen sedan 1300-talet.

Årgång 2022 består av 80 procent sangiovese, 15 procent cabernet sauvignon och 5 procent cabernet franc. Druvorna jäser med skalkontakt, och vinet lagras 14–16 månader på franska och ungerska ekfat.

I glaset: mörka körsbär, kaffe och svarta vinbär, med rostad fatkaraktär och en lång, balanserad eftersmak. Det är stort men sammansatt, så karaktären av sangiovese finns kvar. Dekantera gärna två timmar före middagen, och tänk på att det här är en flaska att öppna för ett särskilt tillfälle eller att lägga undan.

Lapsang Souchong Premium Blend: Från cirka 59 kr för 50 gram, vilket räcker till 17–20 koppar

Alkoholfritt: Lapsang Souchong Premium Blend – tallrök, bränt trä och malt

Lapsang souchong är ett svart te som torkas över öppen eld. Den här blandningen från In the Mood for Tea är ekologisk och görs på rökt svart te i Tongmu-stil från Fujian, tillsammans med Keemun och Yunnan. Bladen röks över tallved.

I koppen: kraftig och robust smak med rökiga, brända träaromer och en lång, maltig eftersmak. Röken följer köttets stekyta, och den maltiga tonen går bra ihop med peppar, tryffel och karamelliserad lök. Det är ett alkoholfritt val som inte försöker vara vin, och det klarar den här tallriken lika bra som ett glas.

Brygg 2,5–3 gram per 250 milliliter i 90–95 gradigt vatten i 3–5 minuter. Andra uppslaget ska stå något kortare.

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Så väljer du

Vill du ha en chianti till vardagsbiffen: välj Poggiotondo Chianti Superiore 2023.

Vill du ha en riktig riserva till helgmiddagen: välj Tenuta Tignanello Chianti Classico Riserva 2022.

Vill du ha mer tyngd och svarta vinbär: välj Tua Rita Giusto di Notri 2024.

Vill du öppna en stor flaska: välj Tignanello 2022.

Vill du ha ett alkoholfritt alternativ: välj Lapsang Souchong Premium Blend.

Två av vinerna är beställningsvaror och två finns bara i begränsat antal, så beställ i tid. Och står grillen kvar på altanen: tänd den en gång till.

Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA, matlagningsstudion i Stockholm där grupper lagar hela middagar tillsammans med kockar och sommelierer – som aktivitet, inte som publik. Formatet passar allt från kickoffer och teambuilding till konferenser och privata fester. Varje vecka i Perfect Weekend skriver han om vin, gastronomi och konsten att hitta drycker som gör maten mer levande.

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