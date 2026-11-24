Fem värmeböljor, en rekordtidig skörd och druvor med ovanligt mycket socker. Sommaren 2026 har fått Frankrike att ändra reglerna för champagne. Men bakom beslutet finns också en överraskning: Vinmakarna ser möjligheter till en exceptionell årgång.
Rekordvärmen ändrar champagnen – nu tillåts högre alkoholhalt
Den 6 augusti började de första odlarna plocka druvor i Champagne. Aldrig tidigare hade skörden inletts så tidigt. Elva dagar senare var arbetet i gång över stora delar av regionen, ungefär två veckor tidigare än året före.
Sommaren hade bjudit på fem värmeböljor och svår torka. Redan under våren hade vinrankorna utsatts för kraftig frost, men när druvorna väl skulle skördas var de förvånansvärt friska och välutvecklade. För producenterna uppstod ett ovanligt problem. Druvorna innehöll så mycket naturligt socker att vissa viner riskerade att överskrida den tillåtna alkoholhalten efter jäsningen.
Frankrike gör undantag från champagnereglerna
Champagne har länge omfattats av ett tak på 13 procents total alkoholhalt efter den andra jäsningen, då bubblorna bildas i flaskan.
I oktober beslutade franska myndigheter om ett tillfälligt undantag. Det gäller särskilda blandningar som tappas på flaska under 2027 och innehåller vin från 2026 års skörd tillsammans med äldre reservviner.
Beslutet öppnar för en alkoholhalt på upp till 15 procent i de berörda vinerna. Men det betyder knappast att nästa champagneflaska kommer att ha en märkbart högre alkoholhalt. Enligt branschorganisationen Comité Champagne väntas bara ett litet antal viner påverkas, och då snarare med alkoholhalter kring 13,1 eller 13,2 procent.
När druvornas socker jäser bildas alkohol. Champagne genomgår dessutom en andra jäsning på flaska, vilket höjer alkoholhalten ytterligare och förklarar varför årets ovanligt sockerrika druvor har skapat ett regelproblem.
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Skörden påminner om legendariska årgångar
Comité Champagnes första bedömning av 2026 års skörd är påfallande optimistisk. Druvorna beskrivs som koncentrerade och fruktiga, med en friskhet som har överlevt sommarens hetta. Organisationen jämför förutsättningarna med historiska årgångar som 1921, 1947 och 1959. Det är stora ord i en region där balansen mellan syra och mognad är avgörande för vinets karaktär.
Skörden är däremot mindre än normalt. Torkan har gett mindre druvklasar, och odlarna har fått anpassa både arbetstider och skördeplanering efter värmen.
För de små producenterna är volymerna särskilt känsliga. I Champagne pågår redan en dragkamp om druvor och priser mellan självständiga odlare och de stora champagnehusen och flera familjeproducenter har valt att hålla avstånd till lyxkoncernerna.
De nya flaskorna dröjer
Den som hoppas kunna prova den ovanliga skörden till nyår får vänta lite. Champagne måste lagras minst 15 månader efter den andra jäsningens början, och flaskor som omfattas av det nya undantaget väntas därför inte nå handeln förrän tidigast 2028.
Det återstår också att se vilka champagnehus som väljer att göra årgångschampagne av 2026 års druvor. Till skillnad från de blandningar med reservvin som omfattas av undantaget måste en årgångschampagne tillverkas av vin från ett och samma skördeår och lagras minst tre år.
En stor del av regionens champagne är annars blandningar av viner från flera år, där reservviner används för att bevara husets stil.
Efter det svala och regniga 2024 och det varmare 2025 har vinmakarna nu tillgång till tre skördar med mycket olika karaktär.
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