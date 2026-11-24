Sommaren hade bjudit på fem värmeböljor och svår torka. Redan under våren hade vinrankorna utsatts för kraftig frost, men när druvorna väl skulle skördas var de förvånansvärt friska och välutvecklade. För producenterna uppstod ett ovanligt problem. Druvorna innehöll så mycket naturligt socker att vissa viner riskerade att överskrida den tillåtna alkoholhalten efter jäsningen.

Frankrike gör undantag från champagnereglerna

Champagne har länge omfattats av ett tak på 13 procents total alkoholhalt efter den andra jäsningen, då bubblorna bildas i flaskan.

I oktober beslutade franska myndigheter om ett tillfälligt undantag. Det gäller särskilda blandningar som tappas på flaska under 2027 och innehåller vin från 2026 års skörd tillsammans med äldre reservviner.

Beslutet öppnar för en alkoholhalt på upp till 15 procent i de berörda vinerna. Men det betyder knappast att nästa champagneflaska kommer att ha en märkbart högre alkoholhalt. Enligt branschorganisationen Comité Champagne väntas bara ett litet antal viner påverkas, och då snarare med alkoholhalter kring 13,1 eller 13,2 procent.

När druvornas socker jäser bildas alkohol. Champagne genomgår dessutom en andra jäsning på flaska, vilket höjer alkoholhalten ytterligare och förklarar varför årets ovanligt sockerrika druvor har skapat ett regelproblem.

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