The Goring – bo som de brittiska kungligheterna

Vill du uppleva klassisk brittisk överklasslyx är det här hotellet för dig.

The Goring har en speciell plats i den brittiska kungafamiljens historia. Det var här som Kate Middleton tillbringade natten innan hon gifte sig med prins William 2011.

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Hotellet har 69 rum och sviter med tidstypiska möbler och eleganta marmorbadrum. Restaurangen har en Michelinstjärna och serverar bland annat Beef Wellington för två.

Kanske testa Beef Wellington på The Goring? (Foto: The Goring)

I hotellets privata trädgård odlas ett hundratal örter som används till barens drinkar. Här får du lägga på ett par tusenlappar, eftersom ett rum kostar drygt 9 000 kronor natten.

The Chelsea Townhouse – en grön oas i storstaden

För den som föredrar ett mindre och mer personligt hotell är The Chelsea Townhouse ett alternativ.

Här finns 36 rum med sammetsklädda sänggavlar, antika möbler och dämpade färger. Vissa sviter har dörrar som öppnar sig direkt mot trädgården.

Gästerna får tillgång till den exklusiva privata parken Cadogan Place Gardens. Tillbaka på hotellet väntar ett bibliotek och en matsal med öppen spis. Drygt 5 000 kronor natten.

Hos Chelsea Townhouse väntar antika möbler och dämpade färger.(Foto: Chelsea Townhouse)

NoMad London – från domstol till lyxhotell

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En tidigare domstolsbyggnad i Covent Garden har förvandlats till ett elegant hotell mittemot Royal Opera House.

Här möter brittisk historia amerikansk glamour med inspiration från 1920-talets art déco. Hotellets restaurang ligger i ett spektakulärt atrium fyllt av grönska.

Efter en kväll på operan kan gästerna slå sig ner bland bokhyllorna i hotellbaren eller fortsätta till cocktailbaren Side Hustle. Njut av lyxen för en bit över 6 000 kronor natten.

Grönska i fokus hos NoMad London. (Foto: NoMad London)

Mandarin Oriental Mayfair – exklusiv avkoppling

Om pengar inte är ett hinder kanske Mandarin för runt 16 000 kronor natten kan vara ett alternativ. Mayfair är känt för sina skräddare som har sytt kostymer till James Bond och för sina skomakare som har tillverkat läderskor i ett par hundra år. Området är väl värt ett besök oavsett om du tänker bo här eller inte.

Hotellets sviter kombinerar handmålade tapeter med inslag av guld och marmor. Under marknivån finns ett spa med en 25 meter lång inomhuspool.

Restaurangen serverar rätter med inspiration från Medelhavet och Asien, medan takbaren Hanover Bar erbjuder en avslutning på kvällen.

På Mandarin Oriental Mayfair finns en lång inomhuspool. (Foto: Mandarin Oriental Mayfair)

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