Många tänker på Paris när det gäller en romantisk weekend i kärlekens huvudstad, men London har också mycket att erbjuda resenären under några dagar. Det finns gott om hotell i London. Det gäller bara att välja rätt och inte vara rädd för att prislappen kan dra iväg.
Romantisk weekend i London – här är de bästa hotellen
London är inte direkt känt för att vara billigt, men det blir ofta en weekend som man kommer ihåg länge efteråt.
Det gäller även notan för hotellet, men det kan det vara värt.
Här är några romantiska hotell som passar perfekt för en weekend i den brittiska huvudstaden, enligt Condé Nast Traveller.
Broadwick Soho – svensk design mitt i London
Mitt i nöjeskvarteren i Soho har den svenske inredningsdesignern Martin Brudnizki skapat ett hotell där extravagansen får ta plats.
Hotellets 57 rum präglas av djurmönster, kristallkronor och exklusiva material. Bland de mer udda detaljerna finns elefantformade minibarer i mässing, tillverkade av hantverkare i indiska Jaipur.
På väggarna hänger konst av bland andra Andy Warhol och Francis Bacon. Efter en dag på stan väntar italiensk gastronomi och cocktails med utsikt över Londons takåsar. Här kostar en natt runt 7 000 kronor.
The Goring – bo som de brittiska kungligheterna
Vill du uppleva klassisk brittisk överklasslyx är det här hotellet för dig.
The Goring har en speciell plats i den brittiska kungafamiljens historia. Det var här som Kate Middleton tillbringade natten innan hon gifte sig med prins William 2011.
Hotellet har 69 rum och sviter med tidstypiska möbler och eleganta marmorbadrum. Restaurangen har en Michelinstjärna och serverar bland annat Beef Wellington för två.
I hotellets privata trädgård odlas ett hundratal örter som används till barens drinkar. Här får du lägga på ett par tusenlappar, eftersom ett rum kostar drygt 9 000 kronor natten.
The Chelsea Townhouse – en grön oas i storstaden
För den som föredrar ett mindre och mer personligt hotell är The Chelsea Townhouse ett alternativ.
Här finns 36 rum med sammetsklädda sänggavlar, antika möbler och dämpade färger. Vissa sviter har dörrar som öppnar sig direkt mot trädgården.
Gästerna får tillgång till den exklusiva privata parken Cadogan Place Gardens. Tillbaka på hotellet väntar ett bibliotek och en matsal med öppen spis. Drygt 5 000 kronor natten.
NoMad London – från domstol till lyxhotell
En tidigare domstolsbyggnad i Covent Garden har förvandlats till ett elegant hotell mittemot Royal Opera House.
Här möter brittisk historia amerikansk glamour med inspiration från 1920-talets art déco. Hotellets restaurang ligger i ett spektakulärt atrium fyllt av grönska.
Efter en kväll på operan kan gästerna slå sig ner bland bokhyllorna i hotellbaren eller fortsätta till cocktailbaren Side Hustle. Njut av lyxen för en bit över 6 000 kronor natten.
Mandarin Oriental Mayfair – exklusiv avkoppling
Om pengar inte är ett hinder kanske Mandarin för runt 16 000 kronor natten kan vara ett alternativ. Mayfair är känt för sina skräddare som har sytt kostymer till James Bond och för sina skomakare som har tillverkat läderskor i ett par hundra år. Området är väl värt ett besök oavsett om du tänker bo här eller inte.
Hotellets sviter kombinerar handmålade tapeter med inslag av guld och marmor. Under marknivån finns ett spa med en 25 meter lång inomhuspool.
Restaurangen serverar rätter med inspiration från Medelhavet och Asien, medan takbaren Hanover Bar erbjuder en avslutning på kvällen.
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