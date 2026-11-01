Familjen Chardonnet i Grand Cru-byn Avize säljer inte sina druvor till champagnehus som ägs av storkoncerner, till exempel LVMH. Koncernerna är beroende av odlarnas druvor, eftersom odlarna brukar nio av tio vingårdar i Champagne.
Småodlarna i Champagne säger nej till lyxkapitalet
Lionel och Valérie Chardonnet odlar sex hektar i Côte des Blancs och säljer omkring 25 000 flaskor om året direkt från gården, skriver den finska affärstidningen Kauppalehti, som har besökt familjen. En del av skörden säljer de till andra producenter för att jämna ut kassaflödet, men bara till vissa köpare.
”Vi säljer druvorna bara till familjeägda champagnehus, eftersom man faktiskt kan diskutera saker med dem, och inte till bolag som ägs av finanskoncerner”, säger Valérie Chardonnet.
Vem som bestämmer i Champagne
”Det positiva är att de i årtionden har gjort champagnen känd i hela världen”, säger Valérie Chardonnet. ”Men den växande makten hos storkoncerner som LVMH oroar oss, eftersom de strävar efter att stärka sin ekonomiska ställning och styra besluten och prissättningen. Vi motsätter oss en sådan utveckling, eftersom vi inte tycker att hela Champagne ska hamna under de stora koncernernas kontroll.”
Koncernernas egna vingårdar räcker inte för deras produktion, och därför köper de en stor del av druvorna från lokala odlare, skriver Kauppalehti.
Lyxkoncernen LVMH säljer omkring 60 miljoner flaskor champagne om året under märken som Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Ruinart och Krug. Enbart Moët & Chandon tillverkar omkring 26 miljoner flaskor om året, drygt tusen gånger så många som familjen Chardonnet säljer från gården.
Odlarna brukar 90 procent av vingårdarna, medan champagnehusen står för 72 procent av flaskorna som säljs, enligt branschorganisationen Comité Champagne.
I år har husen dragit ifrån, och under årets första nio månader ökade champagnehusen, en grupp som omfattar både koncernernas och familjernas hus, sina leveranser med 5,1 procent till 133 miljoner flaskor, medan branschen som helhet växte med 3,2 procent.
Leveranserna av odlarnas egna flaskor, som familjen Chardonnet lever på, minskade med 4 procent till 27,4 miljoner, enligt Comité Champagnes siffror som branschsajten Vinetur återger.
Bokstäverna på etiketten
Svenska köpare kan se på flaskan om champagnen kommer från en odlare eller från ett hus. I det finstilta på etiketten står två bokstäver som anger producentens juridiska kategori, enligt den franska konsumentmyndigheten DGCCRF och Comité Champagne, som Vinetur återger.
RM, récoltant-manipulant, betyder att vinet är gjort av druvor från producentens egen skörd, som hos familjen Chardonnet.
NM, négociant-manipulant, betyder att producenten är ett hus som köper druvor, till exempel Moët & Chandon och Veuve Clicquot.
Vem som äger huset framgår inte av etiketten. Pol Roger, som fanns bland vintipsen till Champagnes dag den 23 oktober, bär samma NM som Moët & Chandon men drivs av ägarfamiljens femte och sjätte generation.