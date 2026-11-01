Småodlarna i Champagne säger nej till lyxkapitalet

”Vi säljer druvorna bara till familjeägda champagnehus, eftersom man faktiskt kan diskutera saker med dem, och inte till bolag som ägs av finanskoncerner”, säger Valérie Chardonnet.

Vem som bestämmer i Champagne

”Det positiva är att de i årtionden har gjort champagnen känd i hela världen”, säger Valérie Chardonnet. ”Men den växande makten hos storkoncerner som LVMH oroar oss, eftersom de strävar efter att stärka sin ekonomiska ställning och styra besluten och prissättningen. Vi motsätter oss en sådan utveckling, eftersom vi inte tycker att hela Champagne ska hamna under de stora koncernernas kontroll.”

Koncernernas egna vingårdar räcker inte för deras produktion, och därför köper de en stor del av druvorna från lokala odlare, skriver Kauppalehti.

Lyxkoncernen LVMH säljer omkring 60 miljoner flaskor champagne om året under märken som Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Ruinart och Krug. Enbart Moët & Chandon tillverkar omkring 26 miljoner flaskor om året, drygt tusen gånger så många som familjen Chardonnet säljer från gården.

Odlarna brukar 90 procent av vingårdarna, medan champagnehusen står för 72 procent av flaskorna som säljs, enligt branschorganisationen Comité Champagne.

Lyxjättar som LVMH står för 72 procent av all försäljning av Champagne.Foto: Emma Da Silva /AP/TT

I år har husen dragit ifrån, och under årets första nio månader ökade champagnehusen, en grupp som omfattar både koncernernas och familjernas hus, sina leveranser med 5,1 procent till 133 miljoner flaskor, medan branschen som helhet växte med 3,2 procent.

Leveranserna av odlarnas egna flaskor, som familjen Chardonnet lever på, minskade med 4 procent till 27,4 miljoner, enligt Comité Champagnes siffror som branschsajten Vinetur återger.