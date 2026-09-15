LVMH-aktien föll 2,5 procent på tisdagen och lyxjättens börsvärde krympte till 201 miljarder euro, strax under L’Oréal. Därmed åker bolaget bakom Louis Vuitton och Dior ur listan över Europas tio största börsbolag för första gången sedan 2017.
LVMH faller ur Europas topp 10 för första gången sedan 2017
Fallet är en symbolisk vändning för ett bolag som var Europas mest värdefulla från februari 2021 till hösten 2023. Våren 2023 handlades aktien över 900 euro, LVMH var världens nionde största börsbolag med ett börsvärde kring 500 miljarder dollar och Bernard Arnault var världens rikaste person.
Sedan dess har aktien tappat 55 procent. Bara i år är nedgången 37 procent, rapporterar Bloomberg. Nu passeras LVMH av kosmetikjätten L’Oréal och förlorar samtidigt titeln som Frankrikes mest värdefulla bolag.
Tillväxtmotorn har gått sönder
Vincent Juvyns, chefsstrateg på ING i Belgien, ser raset som ett underkännande av hela berättelsen om att europeiska aktier är på väg tillbaka.
”Europa är inte tillbaka. Det LVMH säger oss är att Europas viktigaste tillväxtmotor, lyxen, är trasig”, säger han till Bloomberg.
Problemen har byggts upp under lång tid. Kinesiska konsumenter har dragit ner på lyxköpen, och när konflikten i Mellanöstern blossade upp tidigare i år försvann en av sektorns viktigaste tillväxtregioner.
Bernard Arnault varnade för en världskatastrof på bolagsstämman i april, efter att tillväxten bromsat in till 1 procent under första kvartalet.
Redan dessförinnan hade nettovinsten fallit 13 procent till 10,9 miljarder euro för helåret 2025. Champagne- och konjaksdelen Moët Hennessy varslade 1 200 anställda förra våren, och i april 2025 gick ärkerivalen Hermès tillfälligt om LVMH i börsvärde.
I juni studsade lyxaktierna upp på uppgifter om ett avtal mellan USA och Iran. LVMH nådde 512 euro. Uppgången höll inte.
Arnault ute ur miljardärstoppen
Kursraset slår rakt in i ägarfamiljens förmögenhet. Bernard Arnault kontrollerar närmare hälften av LVMH och har tappat 65 miljarder dollar sedan årsskiftet, enligt Bloomberg Billionaires Index.
Med 143 miljarder dollar ligger han sedan förra veckan på elfte plats, bakom Warren Buffett, utanför topp 10 för första gången sedan 2017.
Redan i våras hade Arnault tappat 28 miljarder dollar och halkat ner till tionde plats. Nu är listan helt amerikansk, och bland världens rikaste män 2026 dominerar teknik och AI.
Novo Nordisk har fallit ännu djupare
I toppen av Europalistan tronar ASML, som med ett börsvärde kring 610 miljarder dollar i somras pekades ut som Europas första biljondollarbolag i vardande.
Därefter följer läkemedelsjättarna Roche, Novartis och Astra Zeneca, storbanken HSBC, oljebolaget Shell samt SAP, Nestlé och Siemens. L’Oréal vaktar tiondeplatsen.
Danska Novo Nordisk, som petade LVMH från tronen i september 2023, har rasat ännu hårdare. Fetmajätten värderas i dag till runt 190 miljarder dollar, alltså lägre än LVMH. I augusti 2023 var Novo Nordisk värt mer än Stockholmsbörsens tio största bolag tillsammans.
För svenska sparare ger siffrorna perspektiv. Trots raset är LVMH värt drygt 2 200 miljarder kronor, nästan dubbelt så mycket som Investor och två och en halv gånger så mycket som Atlas Copco, två av Stockholmsbörsens största bolag.
Frågan analytikerna nu ställer är om lyxsektorn står inför en cyklisk svacka eller ett strukturellt skifte, där förmögna konsumenter i Kina och Mellanöstern inte kommer tillbaka i samma volymer.
LVMH:s halvårsrapport visade att smycken och klockor växer med 9 procent, medan mode och lädervaror, som står för den stora vinsten, knappt rör sig.