LVMH faller ur Europas topp 10 för första gången sedan 2017

Sedan dess har aktien tappat 55 procent. Bara i år är nedgången 37 procent, rapporterar Bloomberg. Nu passeras LVMH av kosmetikjätten L’Oréal och förlorar samtidigt titeln som Frankrikes mest värdefulla bolag.

Tillväxtmotorn har gått sönder

Vincent Juvyns, chefsstrateg på ING i Belgien, ser raset som ett underkännande av hela berättelsen om att europeiska aktier är på väg tillbaka.

”Europa är inte tillbaka. Det LVMH säger oss är att Europas viktigaste tillväxtmotor, lyxen, är trasig”, säger han till Bloomberg.

LVMH:s vd Bernard Arnault svarade på anklagelserna i vad som många kallar för ”lyx-kriget” mellan LVMH och Hermes (Foto: TT)

Problemen har byggts upp under lång tid. Kinesiska konsumenter har dragit ner på lyxköpen, och när konflikten i Mellanöstern blossade upp tidigare i år försvann en av sektorns viktigaste tillväxtregioner.

Bernard Arnault varnade för en världskatastrof på bolagsstämman i april, efter att tillväxten bromsat in till 1 procent under första kvartalet.

Redan dessförinnan hade nettovinsten fallit 13 procent till 10,9 miljarder euro för helåret 2025. Champagne- och konjaksdelen Moët Hennessy varslade 1 200 anställda förra våren, och i april 2025 gick ärkerivalen Hermès tillfälligt om LVMH i börsvärde.

I juni studsade lyxaktierna upp på uppgifter om ett avtal mellan USA och Iran. LVMH nådde 512 euro. Uppgången höll inte.