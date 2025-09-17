Dagensps.se
Så lagrar du potatis som en riktig bonde

Här vilar potatisen tryggt, redo att bli puré, gratäng eller pommes. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

Potatis är svenskarnas mest trogna följeslagare vid matbordet. Från Janssons frestelse till fredagstacos – ja, du läste rätt – finns det alltid en plats för vår favorit. Ändå gör vi samma misstag år efter år: vi låter knölarna ligga i plastpåsen på köksbänken tills de ser ut som en science fiction-prototyp. Men det finns hopp. Med några enkla trick kan du förvandla dig till en potatisprofet och samtidigt rädda både smaklökar och plånbok.

Potatiskällaren som gick förlorad

Förr hade varje torp en sval jordkällare. Där låg potatisen trygg, som en kung på sin tron, tills våren knackade på. I dag nöjer vi oss med en påse King Edward i plast från ICA, instoppad i ett varmt skåp. Resultatet: groddar, grönska och en bismak av bitterhet. Potatisen kräver mörker, svalka och luft. Det är inte raketforskning, men ändå misslyckas vi.

Den moderna potatisbibelns första budord

TV-kocken Jerry James Stone har blivit viral med sina råd. Han hävdar att potatis kan hålla i upp till sex månader – om du förvarar den rätt. Hemligheten? Lägg dem i en brun papperspåse, öppen, i ett svalt och mörkt utrymme. Kylskåpet går bort, köksbänken likaså. Plastpåsen från butiken? Absolut förbjuden. Potatisen behöver andas.

När knölarna börjar spira

Är det kört när vår favorit blir grön och sticker ut små tentakler? Nej, men nästan. Spiren är ett tecken på att solanin, ett bittert försvarsgift, har börjat produceras. Äter du för mycket kan magen protestera. En liten spire är ingen fara, men smaken försämras. Skala bort det gröna eller acceptera att det är dags att göra en klassisk gratäng – och sedan köpa nytt.

potatis
Potatisen: Sveriges mest underskattade klimathjälte.(Foto: Christine Olsson/TT)

Knölen: Vår stora klimathjälte

Det finns också ett större perspektiv. Rätt lagrad potatis kan minska matsvinnet rejält. Potatis är billig, mättande och klimatsmart jämfört med importerat ris eller pasta. Att kasta en halvrutten påse potatis i soporna är därför inte bara slöseri, det är också dålig stil i ett land där vi stoltserar med självförsörjningsgrad.

Rotfrukter gör comeback

Vi har sett en renässans för rotfrukter på finkrogar de senaste åren. Friterad mandelpotatis på Frantzén, krämig puré på Adam/Albin och till och med potatisdessert på kaxiga pop up-restauranger. Kanske är det dags att även hemmaresenären låter potatisen få sin rättmätiga respekt. Inte bara som tillbehör, utan som huvudperson. Men för att den ska glänsa på tallriken måste vi först sluta dränka den i plast.

Perfect Weekend Guide: Så lagrar du potatis rätt

– Använd brun papperspåse, aldrig plast.
– Förvara mörkt och svalt, men inte i kylen.
– Låt påsen vara öppen så att potatisen kan andas.
– Skär bort gröna partier och spiror – men ät inte potatis som är genomgående grön.
– Har du en källare? Grattis, du är halvvägs till potatisar som överlever vintern.

Källa: sol.no, Jerry James Stone

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

