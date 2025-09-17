Så lagrar du potatis som en riktig bonde

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Den moderna potatisbibelns första budord

TV-kocken Jerry James Stone har blivit viral med sina råd. Han hävdar att potatis kan hålla i upp till sex månader – om du förvarar den rätt. Hemligheten? Lägg dem i en brun papperspåse, öppen, i ett svalt och mörkt utrymme. Kylskåpet går bort, köksbänken likaså. Plastpåsen från butiken? Absolut förbjuden. Potatisen behöver andas.

När knölarna börjar spira

Är det kört när vår favorit blir grön och sticker ut små tentakler? Nej, men nästan. Spiren är ett tecken på att solanin, ett bittert försvarsgift, har börjat produceras. Äter du för mycket kan magen protestera. En liten spire är ingen fara, men smaken försämras. Skala bort det gröna eller acceptera att det är dags att göra en klassisk gratäng – och sedan köpa nytt.

Potatisen: Sveriges mest underskattade klimathjälte.(Foto: Christine Olsson/TT)

Knölen: Vår stora klimathjälte

Det finns också ett större perspektiv. Rätt lagrad potatis kan minska matsvinnet rejält. Potatis är billig, mättande och klimatsmart jämfört med importerat ris eller pasta. Att kasta en halvrutten påse potatis i soporna är därför inte bara slöseri, det är också dålig stil i ett land där vi stoltserar med självförsörjningsgrad.

Rotfrukter gör comeback

Vi har sett en renässans för rotfrukter på finkrogar de senaste åren. Friterad mandelpotatis på Frantzén, krämig puré på Adam/Albin och till och med potatisdessert på kaxiga pop up-restauranger. Kanske är det dags att även hemmaresenären låter potatisen få sin rättmätiga respekt. Inte bara som tillbehör, utan som huvudperson. Men för att den ska glänsa på tallriken måste vi först sluta dränka den i plast.

Perfect Weekend Guide: Så lagrar du potatis rätt

– Använd brun papperspåse, aldrig plast.

– Förvara mörkt och svalt, men inte i kylen.

– Låt påsen vara öppen så att potatisen kan andas.

– Skär bort gröna partier och spiror – men ät inte potatis som är genomgående grön.

– Har du en källare? Grattis, du är halvvägs till potatisar som överlever vintern.

Källa: sol.no, Jerry James Stone