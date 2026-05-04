De låg tysta i 1 600 år på Medelhavets botten. Nu har blocken från Alexandrias fyr äntligen lyfts upp och med sig bär de svaret på ett av historiens mest gåtfulla olösta försvinnanden.
Underverk återfunnet: Arkeologer bärgar Alexandrias fyr
Det är tidigt på morgonen när dykarna tar sig ner i vattnet utanför Alexandrias kust. Sikten är dålig. Men plötsligt, ur mörkret, framträder konturen av något monumentalt.
Stenblock, upp till 80 ton vardera, vilar på havsbotten som gravstenar över en förlorad civilisation.
Det är resterna av Alexandrias fyr, ett av antikens sju underverk.
Försvinnandet ingen kunde förklara
Fyren på ön Faros var en av antikens mest kända konstruktioner. Uppförd i början av 200-talet före kristus under Ptolemaios I Soter, ritad av arkitekten Sostratos av Knidos, reste sig tornet till mer än 100 meter.
Det var ett av de högsta människobyggda strukturerna i sin tid. I mer än ett årtusende vägledde det sjöfarare genom östra Medelhavet och markerade inloppet till Alexandrias fullsatta hamn.
Sedan försvann det. Utan förvarning, och utan vittnen som kunnat beskriva vad som hände.
En serie jordbävningar slog ut strukturen, och ett kraftigt skalv år 1303 lämnade fyren bortom räddning. Det som återstod plundrades metodiskt.
År 1477 hämtades en del av stenarna upp för att användas till bygget av Qaitbayfästningen som restes på exakt samma plats. Fyren hade bokstavligen blivit inmurad i sin egen ersättare. En perfekt brottsplats, alltid synlig, aldrig igenkänd.
Vittnet som väntade på botten
Det verkliga genombrottet kom 1968, när ruinerna för första gången observerades under vattnet och man med säkerhet kunde veta att den låg där. Det dröjde dock till 1994 innan arkeologen Jean-Yves Empereur började identifiera och katalogisera mer än 3 300 objekt på havsbotten.
Sfinxer, obelisker, kolumner och granitblock, spridda som pusselbitar efter ett kolossalt brott mot historien, hittades.
Nu, nästan tre decennier senare, plockar PHAROS-projektet upp de tyngsta bevisen. Totalt hämtas 22 stora stenblock upp från havsbotten efter år av undervattensforskning.
Bland dem finns träsklar, dörrposter och tröskelstenar, troliga delar av fyrens monumentala entré, där egyptiska och grekiska arkitekturstilar möttes.
Puzzlet som ingen har löst än
Det räcker inte att hitta stenarna. Forskarna vill förstå dem.
Varje block skannas med högprecisionsfotogrammetri, och detaljerade digitala modeller skapas. Målet är att rekonstruera fyren virtuellt och att låta den resa sig igen, åtminstone på en skärm.
Projektet leds av Isabelle Hairy vid det franska forskningsorganet CNRS, och hittills har över 100 block digitaliserats under vattnet de senaste tio åren.
Forskarna kombinerar de fysiska fynden med antika beskrivningar och historiska avbildningar. Bit för bit framträder konturerna av något som mänskligheten trodde sig ha förlorat för alltid.
Frågorna kvarstår dock fortfarande: Hur såg entréhallen egentligen ut? Vilka ceremonier ägde rum innanför de tunga stenportalerna? Och vilka berättelser, vilka hemligheter, vilka ansikten försvann med dem?
Det hoppas forskarna kunna få mer insikter kring.
