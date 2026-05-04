Underverk återfunnet: Arkeologer bärgar Alexandrias fyr

Stenblock, upp till 80 ton vardera, vilar på havsbotten som gravstenar över en förlorad civilisation.

Det är resterna av Alexandrias fyr, ett av antikens sju underverk.

Försvinnandet ingen kunde förklara

Fyren på ön Faros var en av antikens mest kända konstruktioner. Uppförd i början av 200-talet före kristus under Ptolemaios I Soter, ritad av arkitekten Sostratos av Knidos, reste sig tornet till mer än 100 meter.

Det var ett av de högsta människobyggda strukturerna i sin tid. I mer än ett årtusende vägledde det sjöfarare genom östra Medelhavet och markerade inloppet till Alexandrias fullsatta hamn.

Sedan försvann det. Utan förvarning, och utan vittnen som kunnat beskriva vad som hände.

En serie jordbävningar slog ut strukturen, och ett kraftigt skalv år 1303 lämnade fyren bortom räddning. Det som återstod plundrades metodiskt.

År 1477 hämtades en del av stenarna upp för att användas till bygget av Qaitbayfästningen som restes på exakt samma plats. Fyren hade bokstavligen blivit inmurad i sin egen ersättare. En perfekt brottsplats, alltid synlig, aldrig igenkänd.