Prinsesstårtan fanns 15 år före första prinsessan

Belägget finns i Svenska Akademiens ordbok, som hänvisar till sidan 549 i Husmodern i staden och på landet. Ordboken säger ingenting om vad Langlet faktiskt bakade.

Svenska Wikipedias genomgång av Kungliga bibliotekets tidningsarkiv visar att namnet levde vidare på helt andra kakor. Svenska Dagbladet publicerade 1924 en prinsesstårta som var en gräddtårta med mandelkräm och pistagenötter. Konsum sålde 1935 en med marsipan.

Den gängse förklaringen är att prins Carls döttrar älskade Jenny Åkerströms gröna tårta.

”Tårtan blev så populär bland prinsessorna Margaretha, Märtha och Astrid, döttrar till prins Carl och prinsessan Ingeborg av Danmark, att den senare kom att kallas just prinsesstårta”

Det skrev tårttillverkaren Frödinge i ett pressmeddelande 2010. Wikipedia nämner också prinsessmandeln, som länge såldes som den finaste mandelsorten, men kan inte belägga kopplingen.

En hushållslärare med affärssinne

Jenny Åkerström föddes i Roslagen och startade 1907 Jenny Åkerströms hushållsskola för flickor i Stockholm.

Under 1920-talet gick prinsessorna där.

De svenska prinsessorna (från vänster) Margaretha, Märtha och Astrid gav tårtan kunglig glans på riktigt. Foto: Wikipedia

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”Jenny Åkerström hade ett gott affärssinne och förstod hur hon kunde använda den kungliga glansen för att stärka sitt varumärke och locka nya elever och läsare”, skriver Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

Varumärket höll ända till hennes död 1957. Hon och systern donerade då 400 000 kronor till en stiftelse för kyrklig ungdomsvård, pengar som enligt lexikonet främst kom från skolan och från försäljningen av Prinsessornas kokbok.

Jag har räknat om beloppet med SCB:s konsumentprisindex, och det motsvarar i dag ungefär 6,6 miljoner kronor.