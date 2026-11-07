En okänd vinkällare, 1 212 flaskor franskt vin och ett politiskt gräl. När den nya borgmästaren i Cherbourg upptäckte stadens gamla vinsamling bestämde hon sig för att sälja den. Oppositionen protesterar och ingen vet ännu vad flaskorna är värda.
Hittade 1 212 flaskor vin under stadshuset – nu ska de auktioneras ut
I den franska hamnstaden Cherbourg-en-Cotentin har en vinkällare blivit kommunpolitik. När den nya kommunledningen började granska stadens ekonomi upptäcktes ett förråd under stadshuset som den inte kände till. Där stod 1 212 flaskor vin, många från 1990-talet och början av 2000-talet.
Bland etiketterna fanns namn som Pomerol, Margaux och Saint-Émilion. Här fanns också en Pommard Premier Cru från 1997, en Bourgogne som borgmästaren senare skulle lyfta fram som exempel på vad hon ansåg vara en märklig kommunal prioritering.
Vid stadens vanliga mottagningar är det nämligen snarare cider, enklare vin eller kir som serveras. Inte lagrad Bourgogne.
234 flaskor Pomerol, men vad är de värda?
Bordeaux dominerar samlingen och enligt den franska vintidningen La Revue du vin de France finns där 234 flaskor Pomerol, 203 Médoc och 138 Saint-Émilion. Dessutom har kommunen 92 flaskor Graves och 91 vardera från Margaux och Saint-Estèphe.
Det är namn som väcker intresse bland vinsamlare, men någon värdering finns ännu inte. Pomerol kan vara allt från ett hyggligt middagsvin till en flaska med ett pris som nog skulle få många att tveka inför att dra upp korken. Producenten och årgången är minst lika viktiga som distriktet.
På den internationella auktionsmarknaden kan exklusiva årgångsviner säljas för höga priser. Vid en uppmärksammad auktion med 3 600 flaskor ur en privat vinsamling fanns exempelvis några av Bourgognes mest eftertraktade viner med bland objekten. Men Cherbourgs samling har en osäkerhet som kan påverka budgivningen.
Exklusiva etiketter med osäkert innehåll
Kommunen vet inte tillräckligt om hur vinerna har förvarats genom åren. I beslutsunderlaget beskrivs lagringsförhållandena som mindre lämpliga, rapporterar La Revue du vin de France. Flaskorna ska därför säljas som samlarföremål, utan garanti för att innehållet fortfarande går att dricka.
Ett äldre Bordeauxvin kan vara en fantastisk upplevelse, men många års lagring under fel förhållanden kan också ha förstört innehållet. Det är en risk som köparna får ta med i beräkningen när de lägger sina bud.
Borgmästaren vill sälja – oppositionen försvarar vinet
Den nya borgmästaren Camille Margueritte ser ingen anledning att låta förrådet stå kvar. Pengarna från en försäljning kan komma till nytta i kommunens budget, och hon ifrågasätter varför så många flaskor blivit liggande.
Oppositionspolitikern Anna Pic, som också sitter i Frankrikes nationalförsamling för Socialistpartiet, försvarar den tidigare kommunledningens inköp. Hon menar att vinerna samlades för att kunna tas fram vid särskilda tillfällen, exempelvis när ministrar, ambassadörer och andra officiella gäster besöker Cherbourg. Staden har omkring 80 000 invånare. Enligt Pic är 1 212 flaskor inte någon orimlig mängd för en kommun som regelbundet står värd för representation, rapporterar Le Figaro Vin. Margueritte håller inte med.
I ett reportage från franska TF1 pekar hon på kontrasten mellan vardagens enklare drycker och en Pommard Premier Cru från 1997. Den senare är knappast vad kommunen brukar hälla upp när lokala föreningar kommer på besök.
Tidigare kommunföreträdare har uppgett att flaskorna köptes in för representation, ibland när priserna var mer fördelaktiga. Hur samlingen byggdes upp är fortfarande inte helt klarlagt.
Auktionen väntas i januari nästa år
Den 3 november beslutade kommunfullmäktige att sälja de 1 212 flaskorna. En auktionsförrättare har fått i uppdrag att inventera och värdera samlingen inför försäljningen, som planeras till januari nästa år.
Invånarna är inte heller överens om beslutet, vissa tycker att det är rimligt att sälja vinerna, eftersom de tillhör kommunen och därmed invånarna. Andra ser samlingen som en ekonomisk reserv som kan vara värd att behålla.
Något utropspris har ännu inte presenterats. Det blir auktionsförrättarens nästa uppgift att bedöma värdet på flaskorna och förbereda försäljningen.
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