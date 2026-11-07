Litet lyft för nedtryckt fransk vinproduktion

Helårsprognosen för fransk vinproduktion i år höjs till 36,7 miljoner liter, beräknat utifrån de första skörderapporterna. Det är 5 procent högre än prognosen från oktober och 3 procent högre än fjolårets skörd.

Vändningen jämfört med tidigare beräkningar märks tydligast i stora vinregioner som Languedoc-Roussillon och Charentes.

Även om den nya prognosen håller är vinproduktionen lägre än vanligt i Frankrike, ungefär 10 procent under snittproduktionen fem år bakåt i tiden.

En av de regioner som drabbats värst av torkan är Champagne. Där ser hälften av produktionen av de mousserande vinerna i år ut att hamna på ungefär hälften av 2025 års nivåer.