Litet lyft för nedtryckt fransk vinproduktion
Frankrike höjer sin ovanligt dystra prognos för vinproduktion. Sena sommarregn verkar ha motverkat de värsta effekterna av torkan tidigare under säsongen.
Helårsprognosen för fransk vinproduktion i år höjs till 36,7 miljoner liter, beräknat utifrån de första skörderapporterna. Det är 5 procent högre än prognosen från oktober och 3 procent högre än fjolårets skörd.
Vändningen jämfört med tidigare beräkningar märks tydligast i stora vinregioner som Languedoc-Roussillon och Charentes.
Även om den nya prognosen håller är vinproduktionen lägre än vanligt i Frankrike, ungefär 10 procent under snittproduktionen fem år bakåt i tiden.
En av de regioner som drabbats värst av torkan är Champagne. Där ser hälften av produktionen av de mousserande vinerna i år ut att hamna på ungefär hälften av 2025 års nivåer.