Tillverkar mest men äter upp glassen själva?

Värmen stiger över Europa i klimathotens tidevarv. Bland alla hotfulla, negativa följder finns även andra, mindre allvarliga.

En sådan är att glassproduktionen stiger och det gör den enligt färsk statistik som Euronews redovisar.

Under 2024 ökade produktionen av glass inom EU med 2 procent till 3,3 miljarder liter.

Det är 100 miljoner liter fler än noteringen 2023, 3,2 miljarder liter, visar Eurostat.

Inga överraskningar så långt, men när det gäller vilket land som producerar mest glass är risken stor att du gissar fel.

Många sätter nämligen sin sista euro på Italien, med sin profilerade glasskultur, men det är fel.

Tyskland här också

I stället är det som vanligt när det gäller EU. Det är Tyskland som är etta.

Tyskland producerade 607 miljoner liter glass år 2024, nästan en femtedel av all glass som tillverkas inom unionen.

I den statistiken följs Tyskland av Frankrike med 501 miljoner liter och sedan kommer förhandstippade Italien med 492 miljoner liter glass.

Sedan är det ett rejält hopp till länderna utanför prispallen med Spanien som fyra på 378 miljoner liter och Polen som oväntad femma med 298 miljoner liter producerade under fjolåret.

