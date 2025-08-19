Tänk glass och Europa. Välj sedan ett land som är det du främst förknippar med den kombinationen. Troligen har du gissat fel.
Tillverkar mest men äter upp glassen själva?
Mest läst i kategorin
Så blev pionjären Coop en förlustmaskin
En gång i tiden var Coop först och störst och kunde stoltsera med låga matpriser, men nu är det omvända världen och kedjan dras med miljardförluster. ”Historiskt sett har Coop ofta tagit det första steget, men sedan har de saknat ork att hålla i och blivit omsprungna av konkurrenterna”, säger Ulf Johansson, professor i marknadsföring …
Han får lämna toppjobbet efter ett år
Han kom med en kometkarriär och en succéstämpel i ryggen. Nu får Johan Augustsson lämna toppjobbet efter ett år. 12 september 2022 kommer beskedet. Johan Augustsson lämnar jobbet som Sverige-chef för Lidl efter två decennier i koncernen. Han gör det med en succéstämpel. Lidl Sverige har de sista åren av hans chefsera vuxit snabbare än …
Skyller på Trumps tullar: Säger upp alla
Ett svenskt industriföretag väljer nu att säga upp sina anställda och lägga ned verksamheten. Orsaken? Trumps tullar och dess följder. Det handlar inte om något storföretag men om ett väletablerat företag som nu väljer att lägga ned och gör det med hänvisning till de nya amerikanska tullarna. OP Erjo AB i Markaryd, med en omsättning …
En av åtta bönder tänker lägga ner
En av åtta mjölkbönder planerar att sluta utifrån bristande lönsamhet och nya skatter, enligt en rapport som placerat Arla mitt i hetluften. Storbritanniens livsmedelssäkerhet är i fara när en av åtta mjölkbönder hotar att sluta. Beskedet kommer från The Telegraph, som gärna kryper ner i skyttegravarna för attacker mot Labour-regeringen. Den här gången handlar det …
Nya siffror: Producerar mycket mer mat än vi behöver
Vi skulle inte behöva importera mat till Sverige. Det vi själva producerar räcker, men matvanorna skulle bli annorlunda. Livsmedelsverket och Jordbruksverket har skapat en gemensam rapport över Sveriges livsmedelsförsörjning i fredstid. ”Det finns mycket bra statistik om Sveriges livsmedelsförsörjning, men tidigare har det varit svårt att få en överblick. Nu kan vi för första gången …
Värmen stiger över Europa i klimathotens tidevarv. Bland alla hotfulla, negativa följder finns även andra, mindre allvarliga.
En sådan är att glassproduktionen stiger och det gör den enligt färsk statistik som Euronews redovisar.
Under 2024 ökade produktionen av glass inom EU med 2 procent till 3,3 miljarder liter.
Det är 100 miljoner liter fler än noteringen 2023, 3,2 miljarder liter, visar Eurostat.
Inga överraskningar så långt, men när det gäller vilket land som producerar mest glass är risken stor att du gissar fel.
Många sätter nämligen sin sista euro på Italien, med sin profilerade glasskultur, men det är fel.
Glasspriset skenar – här är knepet som halverar notan. Dagens PS
Tyskland här också
I stället är det som vanligt när det gäller EU. Det är Tyskland som är etta.
Tyskland producerade 607 miljoner liter glass år 2024, nästan en femtedel av all glass som tillverkas inom unionen.
I den statistiken följs Tyskland av Frankrike med 501 miljoner liter och sedan kommer förhandstippade Italien med 492 miljoner liter glass.
Sedan är det ett rejält hopp till länderna utanför prispallen med Spanien som fyra på 378 miljoner liter och Polen som oväntad femma med 298 miljoner liter producerade under fjolåret.
En miljard i förlust – sista rundan för glassbolaget. Dagens PS
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Sekretess döljer glassläget
Tror vi. Det här med glass är nämligen ingenting att leka med och Polens siffror anges avse ”produktionskvantitet för egen räkning”, eftersom data om total såld produktion ”inte är tillgängliga på grund av sekretess”, skriver den europeiska statistikmyndigheten Eurostat.
Glasstatistiken fortsätter smälta av det faktum att för Cypern, Luxemburg och Malta har Eurostat utfärdat undantag från att redovisa glassproduktion på grund av ländernas ”ekonomiska storlek”.
Irlands och Sloveniens data ”är konfidentiella” och för Grekland, Ungern, Nederländerna och Sverige(!) är ”data om totalt såld produktion för 2024 inte tillgängliga”.
29 procent mer, om vi ska tro på det
I den snårskog av glasspinnar och dimridåer av strutar vi befinner oss i, påstås i vilket fall Polen ha producerat 29 procent mer glass under 2024, medan Frankrike ska ha tillverkat 12 procent mindre.
Dessutom hävdar Eurostat att Belgien tillverkade 35 procent mer glass, Bulgarien 19 procent mer och Tjeckien 15 procent över volymen året innan.
Säkra påstås uppgifterna vara om att EU exporterade 265,3 miljoner liter glass till länder utanför blocket och att Frankrike var den största exportören, med italien som tvåa och Nederländerna som trea.
Tyskland exporterade, trots att man tillverkar mest, mindre än dessa länder vilket starkt indikerar att tyskarna äter upp glassen själva.
Eller också äter de glass i förtvivlan över opålitlig statistik och tänker att salig Ola Magnell hade rätt när han 2010 skrev låten ”Ta det kallt, det är allt”.
Fem i topp – glasstillverkning inom EU 2024
1. Tyskland 607 miljoner liter.
2. Frankrike 501 miljoner liter.
3. Italien 492 miljoner liter.
4. Spanien 378 miljoner liter.
5. Polen 298 miljoner liter.
(Källa: Eurostat)
När sött mötte woke – framgångssagan Ben & Jerrys. Dagens PS
Därför väntas fler vägra glass. E55
Senaste nytt
Experterna: Därför ska månadspengen få ta slut
Att se barnens månadspeng sina kan vara svårt för en förälder. Men just där kan, enligt experterna, en viktig erfarenhet finnas. Många föräldrar swishar extra när barnens månadspeng inte räcker till. Men experterna varnar för att det riskerar att ta bort själva poängen med månadspengen – att barnen får planera, prioritera och ta ansvar för …
Tillverkar mest men äter upp glassen själva?
Tänk glass och Europa. Välj sedan ett land som är det du främst förknippar med den kombinationen. Troligen har du gissat fel. Värmen stiger över Europa i klimathotens tidevarv. Bland alla hotfulla, negativa följder finns även andra, mindre allvarliga. En sådan är att glassproduktionen stiger och det gör den enligt färsk statistik som Euronews redovisar. …
Stress på jobbet? Då kan ni lära av bina
Stress och brist på motivation är vardag på många arbetsplatser. Men i bikupan finns en oväntad nyckel till både energi och samarbete. Stress på jobbet påverkar både hälsa och vardag. Forskning visar att långvarig press kan leda till sömnproblem, ohälsosamma vanor och utbrändhet. Samtidigt finns en organisationscoach som pekar på en väg framåt, inspirerad av …
Ryska oljefartyg nära gå på grund
Två gånger i sommar har ryska tankfartyg varit nära att gå på grund utanför finska Borgå. Nu kommer finska larm om dålig beredskap. I sommar har det skett två allvarliga tillbud utanför Borgå, öster om Helsingfors. Båda gångerna har det handlat om Kallbåda grund och båda gångerna om ryska tankfartyg som varit nära att gå …
Worth waiting for? Nu blir Big Mac dansk
När är en Big Mac dansk? Hvergang. Åtminstone från sommaren 2026, när McDonald´s och Danish Crown nu initierar ett nytt samarbete. Danish Crown börjar nu bygga den fabrik i danska Vejen, där mer än 5 000 kvadratmeter ska anslås till att göra hamburgare för Quarter Pounder och Big Mac för McDonald´s, meddelar företaget. Det blir en …