Tillverkar mest men äter upp glassen själva?

Tyskarna etta på glass i hela EU
Vårtecken? Kanske det. Snö här i tyska Chemnitz men den tyska glassproduktionen blommar och är störst i hela EU. (Foto: Hendrik Schmidt/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Tänk glass och Europa. Välj sedan ett land som är det du främst förknippar med den kombinationen. Troligen har du gissat fel.

Värmen stiger över Europa i klimathotens tidevarv. Bland alla hotfulla, negativa följder finns även andra, mindre allvarliga.

En sådan är att glassproduktionen stiger och det gör den enligt färsk statistik som Euronews redovisar.

Under 2024 ökade produktionen av glass inom EU med 2 procent till 3,3 miljarder liter.

Det är 100 miljoner liter fler än noteringen 2023, 3,2 miljarder liter, visar Eurostat.

Inga överraskningar så långt, men när det gäller vilket land som producerar mest glass är risken stor att du gissar fel.

Många sätter nämligen sin sista euro på Italien, med sin profilerade glasskultur, men det är fel.

Tyskland här också

I stället är det som vanligt när det gäller EU. Det är Tyskland som är etta.

Tyskland producerade 607 miljoner liter glass år 2024, nästan en femtedel av all glass som tillverkas inom unionen.

I den statistiken följs Tyskland av Frankrike med 501 miljoner liter och sedan kommer förhandstippade Italien med 492 miljoner liter glass.

Sedan är det ett rejält hopp till länderna utanför prispallen med Spanien som fyra på 378 miljoner liter och Polen som oväntad femma med 298 miljoner liter producerade under fjolåret.

Italien etta i Europa på glass? Lätt att tro men landet har både Tyskland och Frankrike före sig. Här dock en italiensk glass, designad i Torino. (Foto: Daniella Matar/AP-TT)
Sekretess döljer glassläget

Tror vi. Det här med glass är nämligen ingenting att leka med och Polens siffror anges avse ”produktionskvantitet för egen räkning”, eftersom data om total såld produktion ”inte är tillgängliga på grund av sekretess”, skriver den europeiska statistikmyndigheten Eurostat.

Glasstatistiken fortsätter smälta av det faktum att för Cypern, Luxemburg och Malta har Eurostat utfärdat undantag från att redovisa glassproduktion på grund av ländernas ”ekonomiska storlek”.

Irlands och Sloveniens data ”är konfidentiella” och för Grekland, Ungern, Nederländerna och Sverige(!) är ”data om totalt såld produktion för 2024 inte tillgängliga”.

29 procent mer, om vi ska tro på det

I den snårskog av glasspinnar och dimridåer av strutar vi befinner oss i, påstås i vilket fall Polen ha producerat 29 procent mer glass under 2024, medan Frankrike ska ha tillverkat 12 procent mindre.

Dessutom hävdar Eurostat att Belgien tillverkade 35 procent mer glass, Bulgarien 19 procent mer och Tjeckien 15 procent över volymen året innan.

Säkra påstås uppgifterna vara om att EU exporterade 265,3 miljoner liter glass till länder utanför blocket och att Frankrike var den största exportören, med italien som tvåa och Nederländerna som trea.

Tyskland exporterade, trots att man tillverkar mest, mindre än dessa länder vilket starkt indikerar att tyskarna äter upp glassen själva.

Eller också äter de glass i förtvivlan över opålitlig statistik och tänker att salig Ola Magnell hade rätt när han 2010 skrev låten ”Ta det kallt, det är allt”.

Fem i topp – glasstillverkning inom EU 2024

1. Tyskland 607 miljoner liter.

2. Frankrike 501 miljoner liter.

3. Italien 492 miljoner liter.

4. Spanien 378 miljoner liter.

5. Polen 298 miljoner liter.

(Källa: Eurostat)

