Det låter som en scen ur en sketch på Saturday Night Live. Men det är faktiskt på riktigt: bröstmjölksglass. I USA har barnproduktsföretaget Frida och glassfabriken OddFellows i Brooklyn lanserat en ny smak: bröstmjölk. Ja, du läste rätt. Bröstmjölk.
Bröstmjölksglass – trend eller trams?
Men innan du börjar fundera på vem som har donerat – nej, det är inte riktig människomjölk i glassen. Smaken är inspirerad av bröstmjölk, enligt tillverkarna. Den marknadsförs som ”söt, lite salt, len, med en hint av honung och ett stänk kolostrum – allt i en karaktäristiskt gul nyans”.
Bröstmjölksglass för vuxna med barnasinnet kvar
Det hela började som ett viralt PR-trick tidigare i år, men har nu blivit verklighet. Frida har släppt glassen på sin hemsida till försäljning över hela USA. Prislappen? 12,99 dollar per pint – men du måste beställa minst två.
För de som befinner sig i New York finns det möjlighet att provsmaka gratis under ett popup-event i Dumbo, Brooklyn, mellan den 5:e och 10:e augusti. Gratis kulor delas ut mellan 12 och 13 den 6:e och 10:e augusti. Så om du alltid drömt om att få smaka på något som påminner om din egen barndoms diet – nu är tiden inne.
Vad innehåller bröstmjölksglass egentligen?
Det hela låter kanske som ett avsnitt av Black Mirror, men ingredienslistan är ganska traditionell – med ett par udda inslag:
- Mjölk
- Vispgrädde
- Skummjölkspulver
- Socker
- Äggula
- Honungssirap
- Guarkärnmjöl
- Salt karamellarom
- Och – håll i dig – liposomal kolostrum från ko
Dessutom ett par färgämnen och konserveringsmedel som får glassen att se mer… moderskapsinspirerad ut.
Kourtney och kolostrumkulturen
Idén är enligt Frida inspirerad av det faktum att flera kändisar – inklusive Kourtney Kardashian – har pratat offentligt om att smaka sin egen bröstmjölk. Varför? Immunförsvar, säger vissa. Kul content, säger andra. Frida såg en öppning för en glassmak som skulle bli perfekt för sociala medier – och så föddes denna kolostrumdröm.
Perfect Weekend Guide till framtidens glass
Här är några andra glassmaker vi gärna inte ser på svenska ICA inom kort:
- Navelsträngs-sorbet – fruktig, med en touch av placenta.
- Amningsvanilj – len men lite… kladdig.
- Förlossnings-mango – bara nej.
Men tills vidare kan vi vara glada att svensk glasskultur håller sig till trygga smaker som päron-split, lakrits och GB Sandwich. Eller?
PS: Vi har ännu inte hört något om att SIA Glass planerar en motsvarighet. Men efter detta… vem vet.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
