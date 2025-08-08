Bröstmjölksglass – trend eller trams?

Men innan du börjar fundera på vem som har donerat – nej, det är inte riktig människomjölk i glassen. Smaken är inspirerad av bröstmjölk, enligt tillverkarna. Den marknadsförs som ”söt, lite salt, len, med en hint av honung och ett stänk kolostrum – allt i en karaktäristiskt gul nyans”.

Bröstmjölksglass för vuxna med barnasinnet kvar

Det hela började som ett viralt PR-trick tidigare i år, men har nu blivit verklighet. Frida har släppt glassen på sin hemsida till försäljning över hela USA. Prislappen? 12,99 dollar per pint – men du måste beställa minst två.

För de som befinner sig i New York finns det möjlighet att provsmaka gratis under ett popup-event i Dumbo, Brooklyn, mellan den 5:e och 10:e augusti. Gratis kulor delas ut mellan 12 och 13 den 6:e och 10:e augusti. Så om du alltid drömt om att få smaka på något som påminner om din egen barndoms diet – nu är tiden inne.