22 juni startade försöket med en elektrisk bärplansbåt i skärgårdstrafiken. Nu tas Nova från Candela ur trafik efter återkommande problem.
Bärplansbåten dök – nu tas den ur trafik
Linjen heter 14X och började trafikeras 22 juni med elektriska bärplansbåten Nova från Candela.
”Turerna i Waxholmsbolagets trafik är en del i ett forskningsprojekt där test pågår med ett högeffektivt energilager”, förklarade Region Stockholm.
Tanken var att båten skulle upprätthålla trafiken fram till och med hösten 2027, med ett uppehåll över vintern.
”Vi vill vara med och testa ny innovativ teknik och samtidigt skapa förutsättningar för att kunna köra fossilfri trafik i skärgården”, förklarade Johan Nordenblank, trafikdirektör hos trafikförvaltningen i Region Stockholm.
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Byggde lager för laddning
I projektet ingick att bygga ett högeffektivt energilager som skulle möjliggöra snabbladdning.
Energilagret placerades i Möjaström och integrerades med det befintliga marknätet.
”För att passa in i den fina skärgårdsmiljön kommer energilagret att efterlikna en sjöbod till utseendet. Vid boden kommer sedan Nova kunna stanna för att ladda mellan turerna”, sade Johan Nordenblank.
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Så långt inga problem
Så långt var det inga problem vare sig med sjöbodsliknande energilager eller annat mellan trafikförvaltningen, trafikutövaren Blidösundsbolaget och fartygstillverkaren Candela Technology.
Inte heller med Energimyndigheten, länsstyrelsen eller regeringsuppdraget för elektrifiering av Stockholms län.
Problemen kom först när man började köra med båten. Nova hade tidigare testats i SL-trafiken på sträckan Ekerö-Stockholm City, där man minskade restiderna och uppvisade en 94-procentig emissionsminskning jämfört med konventionella fartyg.
Nu skulle den visa upp sig vid hållplatserna Sollenkroka, Södermöja, Möjaström och Berg och göra hela resan på cirka 35 minuter.
När så SVT kunde rapportera om hur Candela ”flyger ovanför vattenytan – men plötsligt går den ner”, blev det lite andra tongångar.
Bärplansbåten Nova väckte minst sagt uppmärksamhet när den plötsligt dök i vattnet under en tur i skärgården.
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”Säkerhetsbälten som på flyget”
Ingen skadades, meddelade SL och det fanns inga säkerhetsrisker.
”Båten beter sig precis som den ska och landningen gjordes av säkerhetsskäl. Resenärerna måste använda säkerhetsbälten, precis som på ett flyg”, hävdade Mikael Mahlberg hos Candela som tillverkar båtarna.
De tekniska problemen blev emellertid återkommande och nu kommer beskedet att Nova tagits ur drift, skriver Ny teknik.
Under helgen låg den uppe för reparationer. Så långt hade 55 avgångar fått ställas in.
Några konkreta uppgifter kring om och när driften med bärplansbåten återkommer har inte lämnats.
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