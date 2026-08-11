Bärplansbåten dök – nu tas den ur trafik

Så långt inga problem

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Så långt var det inga problem vare sig med sjöbodsliknande energilager eller annat mellan trafikförvaltningen, trafikutövaren Blidösundsbolaget och fartygstillverkaren Candela Technology.

Inte heller med Energimyndigheten, länsstyrelsen eller regeringsuppdraget för elektrifiering av Stockholms län.

Problemen kom först när man började köra med båten. Nova hade tidigare testats i SL-trafiken på sträckan Ekerö-Stockholm City, där man minskade restiderna och uppvisade en 94-procentig emissionsminskning jämfört med konventionella fartyg.

Nu skulle den visa upp sig vid hållplatserna Sollenkroka, Södermöja, Möjaström och Berg och göra hela resan på cirka 35 minuter.

När så SVT kunde rapportera om hur Candela ”flyger ovanför vattenytan – men plötsligt går den ner”, blev det lite andra tongångar.

Bärplansbåten Nova väckte minst sagt uppmärksamhet när den plötsligt dök i vattnet under en tur i skärgården.

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Klädd för skärgårdstrafiken, men just nu ur drift efter återkommande problem. Nova från Candela var planerad att köra sin rutt fram till nästa höst. (Foto: Region Stockholm)

”Säkerhetsbälten som på flyget”

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Ingen skadades, meddelade SL och det fanns inga säkerhetsrisker.

”Båten beter sig precis som den ska och landningen gjordes av säkerhetsskäl. Resenärerna måste använda säkerhetsbälten, precis som på ett flyg”, hävdade Mikael Mahlberg hos Candela som tillverkar båtarna.

De tekniska problemen blev emellertid återkommande och nu kommer beskedet att Nova tagits ur drift, skriver Ny teknik.

Under helgen låg den uppe för reparationer. Så långt hade 55 avgångar fått ställas in.

Några konkreta uppgifter kring om och när driften med bärplansbåten återkommer har inte lämnats.

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