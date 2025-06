Den oväntade regeln vid middag som förlänger livet

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

12-timmarsfönstret – hemligheten bakom hälsosam fasta

När du äter sista målet för dagen påverkar också hur lång din nattliga fasta blir. Adam Collins, näringsprofessor vid University of Surrey, förklarar att en längre fasta – alltså många timmar mellan middag och frukost – hjälper kroppen att gå in i ett fettförbrännande läge. Det är här så kallad “time-restricted eating” kommer in. Ät dagens måltider inom ett 12-timmarsfönster – och helst tidigare snarare än senare.

”Det verkar som att du får mer effekt om du lägger dina kalorier tidigare under dagen”, säger Collins. Kroppen är nämligen bättre rustad att hantera mat i början av din vakna period. Så: stor frukost, stadig lunch, lätt middag.

Centenariandieten – ät som de som lever längst

De som lever längst – tänk sardinska farbröder och japanska tanter – har en gemensam vana: en lätt middag, tidigt på kvällen, följt av tolv timmars fasta. Den gamla devisen om att “äta frukost som en kung, lunch som en prins och middag som en fattiglapp” håller fortfarande måttet.

Men – och här kommer trösten för kvällsätarna – det är inte hela världen om du slår på stort till middag. Om du sover bra, har stabilt blodtryck och dina kolesterolvärden ser okej ut? Då är du antagligen på rätt spår ändå.

Livskvalitet kan ibland stavas: middag, vin, skratt (Foto: Canva)

Den moderna middagen – stor, sen och ganska oundviklig

Problemet, menar Collins, är att vi inte längre har vettiga luncher. Frukosten är ofta för liten, och ingen vill börja dagen med en oxfilé. Alltså hamnar de flesta kalorierna ändå på kvällen. Och det är okej – så länge du låter kroppen vila efteråt. Det är inte själva middagen som är problemet, utan allt snacks, choklad och vin framför tv:n efteråt.

Och tränar du dessutom på kvällen? Då kan en ordentlig middag hjälpa kroppen att återhämta sig, särskilt efter styrketräning.

Slutsats: mindre fokus på klockslaget – mer på helheten

”Det viktigaste”, säger Longo, ”är att hålla alla måltider inom tolv timmar och äta middag senast tre timmar innan sängdags.” Om kroppen ändå mår fint – bra sömn, bra värden – finns det ingen anledning att ändra något. Men om sömnen strular eller hälsan svajar, kan det vara läge att skifta om: större frukost och lunch, mindre middag.

Källa: GQ

En god middag i gott sällskap kan vara mer läkande än gröt klockan sju (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Så lyckas du med kvällsmaten

– Hoppa inte över: En liten, balanserad middag är bättre än att gå hungrig.

– Skippa snacksen: Choklad, chips och vin efter middagen förstör mer än de förgyller.

– Välj rätt: Protein, fibrer och lite fett – som ägg, avokado eller havre – är bättre än pasta och ost.

– Tid är allt: Ät senast tre timmar innan du går till sängs.

– Och glöm inte vattnet – men sluta dricka en timme före läggdags om du vill sova ostört.

