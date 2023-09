Sensation: Sotheby´s slår nya vin-rekord

Pengarna fortsätter onekligen att rulla in på auktionshuset Sotheby’s som fått en rivstart på höstsäsongen 2023.

Detta med draghjälp från den senaste auktionen “A Monumental Cellar”. En vinförsäljning som under förra veckan drog in närmare 9,3 miljoner dollar, motsvarande 103 miljoner kronor, skriver The Drinks Business.

Den näst högsta försäljningen auktionshuset hittills uppnått i USA.

Sotheby’s guldår

En kraftfull fjäder i hatten för Sotheby’s som under 2022 drog in 150 miljoner dollar, motsvarande 1,5 miljarder kronor på fina årgångsviner och eftertraktade spritsorter, vilket Dagens PS tidigare kunnat rapportera.

Fortsätter affärerna i den här riktningen kan det bli dags att korka upp champagnen lagom till årsskiftet igen.

Hittills i år har Sotheby’s Wine & Spirits i USA dragit in 30 miljoner dollar. Det motsvarar en ökning på 25 procent, som auktionshuset alltså delvis kan tacka sin senaste rekordauktion för.