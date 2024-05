Werner Oland: Hollywood-stjärnan som försvann

“Jag ska bara dricka ett glas vatten.”

Den meningen kom att bli svensk-amerikanen Werner Olands sista sagda ord på amerikansk mark. Efter att dörren stängts bakom honom, mitt under filminspelningen av filmen “Charlie Chan at the Ringside”, försvann han spårlöst.

Historien om Werner Oland är fantastisk.

Född i den lila byn Nyby utanför Bjurholm i Västerbotten, kom han att ta sig ända in på Hollywoods stora scener.

Emigrerade till USA

Han föddes 1879 och redan som 13-åring beslutade sig familjen Öhlund, som de ursprungligen hette, att lägga svälten hemma i Sverige bakom sig och pröva lyckan i USA.

Ett filmkort på en ung Werner Oland i början av sin karriär. (Foto: WikiCommons/okänd)

Familjen hamnade på den amerikanska östkusten och snart började ett teaterintresse att spira i den unge Werner. Efter genomförd skolgång studerar han därför teater i Boston.

Samtidigt hade hans intresse väckts för August Strindbergs författarkonst och idén föddes att försöka introducera Strindberg på den amerikanska scenen.

För att få den privata ekonomin att gå runt, tog han mindre jobb på Broadway i New York där han ofta fick roller i Ibsen- och Shakespeare-pjäser.

Hurricane Hutch var en av många filmer där Werner Oland fick ta sig an rollen som kines. (Bild: WikiCommons/George B. Seitz Productions)

Premiären på vita duken skedde 1912 i filmen “Pilgrim’s Progress”. Därefter rullade filmjobben in i en jämn takt. Hans lite speciella utseende gjorde att han ofta sattes i roller som kines.