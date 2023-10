Nostalgi-dags: Shoppa filmaffischerna från i går

Klassiker

USA återlämnar antik skatt – värd hundratals miljoner

Myndigheter i New York har återlämnat 19 antika föremål till Italien. Föremålen har plundrats av antikhandlare under årens lopp. De 19 antika föremålen återlämnades under en ceremoni vid det italienska konsulatet i New York den 10 oktober. Samlingen bestod bland annat av en bronshjälm från 500-talet och en platta i brons med motiv kopplade till …