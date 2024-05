Studie visar: Ålder bara en siffra trots allt

Livslängd och hälsa

Den som tvivlar på påståendet kan sluta läsa här och i stället försjunka i studien ”Postponing Old Age: Evidence for Historical Change Towards a Later Perceived Onset of Old Age”, nyligen publicerad i ”Psychology and Aging” av de tyska forskarna Markus Wettstein och Denis Gerstorf.

”Den förväntade livslängden har ökat, vilket kan bidra till en senare upplevd ålderdom. Dessutom har vissa aspekter av hälsa förbättrats med tiden, så att människor i en viss ålder som ansågs vara gamla förr inte längre kan anses vara gamla nu för tiden”, analyserar huvudförfattaren Markus Wettstein.

Följt under 25 år

Han och övriga forskare har undersökt data från en tysk studie där människor födda från 1911 till 1974 svarade på frågor åtta gånger under en 25-årsperiod (1996-2021) och då följaktligen var 40-100 år gamla.

Man har sedan rekryterat ytterligare deltagare när senare generationer nått såväl livets middagshöjd som dess dessert-stadium.

Frågan i fokus

Många frågor har ställts. Men den vi bryr oss om här är denna: “Vid vilken ålder skulle du beskriva någon som gammal?”

Forskarna kunde konstatera att jämfört med de svarande som var tidigast födda, rapporterade senare födda deltagare en senare tidpunkt för när man är gammal.

Dessutom – vilket väl är i högsta grad mänskligt – sköt de tidpunkten framför sig.

När de som svarade var 64 ansåg de att man började bli gammal vid 74,7 års ålder. När de själva fyllt 74 ansåg de att ålderdomen börjar när man klockas för 76,8 år.

Faktum är att ”åldersdebuten” flyttades framåt ungefär ett år för var 4 till 5 år man själv blev äldre.

Äldre senare

Senare generationer ansåg dessutom att man blev äldre senare i livet.

När deltagarna födda 1911 var 65 år, satte de början av ålderdomen till 71 års ålder.

Deltagare födda 1956 sade, när de i sin tur var 65 år, att gammal blev man vid 74. Någon skillnad på kvinnor och män?

Jadå. I snitt anser kvinnor att man blir gammal två år senare än där män sätter gränsen.

Mår sämre – känner sig äldre

Andra skillnader?

De som är mer ensamma, har sämre hälsa och känner sig i sämre skick tycker att ålderdomen i snitt börjar tidigare än de som är i bättre form själva, inte heller det en uppgift som får någon att skrika ”stoppa pressarna”.

Trenden bryts

Dock konstaterar forskarna att trenden mot att vi upplever att man är äldre när man blir gammal och yngre även som gammal, avtagit de senaste åren.

De två senaste decennierna har vi börjat tycka att vi blir äldre när vi är yngre, om du förstår vad vi menar.

Det kanske inte var bättre förr. Men det är alltså fullt möjligt att det är närmare till förr.

Och det kan ju vara bra. Eller åtminstone något att tänka på när vi blir äldre. Om vi nu blir det. Och när det än i så fall sker.

