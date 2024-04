Omtalad gitarr på auktion: "Spelar som en dröm"

Den som vill vara med och buda på den mest kända gitarren som John Lennon höll i sina händer bör boka in en resa till New York i slutet av maj.

Beatles-gitarr budas ut

Då kommer nämligen Julien’s auktionshus visa upp den tysktillverkade Framus Hootenanny-gitarren.

Buden förväntas hamna på minst 800 000 dollar men kan dra iväg betydligt mer än så till något riktigt troget Beatles-fan.

Den 12-strängade akustiska gitarren, som tillverkades i början av 1960-talet, står nämligen bakom världshits som “You’ve Got To Hide Your Love Away,” “It’s Only Love,” “I’ve Just Seen A Face,” och “Help!” Instrumentet dök även dök upp i filmen med samma namn, enligt Robb Report.

Tillbaka i strålkastarljuset

Gitarrkändisen var försvunnen i femtio år, då den samlade damm på en vind, innan den nu åter igen kommer glänsa i strålkastarljuset – precis där den hör hemma.

Enligt auktionshuset låter den likadant nu, som den gjorde när den var med och skapade historia med ett av världens populäraste band.

ANNONS

“Att hitta detta enastående instrument är som att hitta en förlorad Rembrandt eller Picasso, och det ser fortfarande ut och spelar som en dröm.”

Det nuvarande rekordet för en Beatles-gitarr som har sålts på auktion hålls av Lennons J-160E Gibson. Den såldes för 2,41 miljoner dollar.

Det rekordet kan snart vara ett minne blott om Beatles-nostalgin får flöda fritt.

Läs även:

Sugen på John Lennons piano? Så mycket kostar det. Dagens PS

John Lennons röst har återskapats genom AI. Dagens PS