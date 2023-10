Plötsligt händer det: rekvisita från Star Wars funnen – i garage

Funnet i en låda med jordnötter

I ett garage återfanns nämligen denna rekvisita, efter att ha saknats i decennier.

Ägare till garaget var den numera avlidne, och tvåfaldigt Oscars-nominerade, visuella effektkonstnären Greg Jein.

Det var efter Jeins död, i maj 2022, som vänner röjde hans garage och då fann rymdskeppet undanstoppat i en låda fylld med jordnötter.

Exakt hur Jein kommit över modellen är i skrivande stund oklart, men tydligt är att att fyndet i garaget var guld värt.

Slutpriset gör rymdskeppet till den dyraste Star Wars-rekvisitan som någonsin sålts. (Foto: Heritage Auctions)

Sålt för 34 miljoner

Under en auktion i helgen gick den forna rekvisitan under klubban för 3,13 miljoner dollar, motsvarande motsvarande 34 miljoner kronor, på Heritage Auctions.

Ett slutpris som gör rymdskeppet till den dyraste Star Wars-rekvisita som någonsin sålts. Så har skeppet varken visats eller modifierats sedan det lämnade Industrial Light & Magic.

Den lycklige köparen kan således glädjas åt bevarade funktioner som motoriserade vingar, vilka kan spridas ut i “Attack Position”, en miniatyrpilot och en kupolformad topp av en robotenhet som liknar R2-D2, skriver The New York Times.

Underskatta aldrig krafterna som kan dölja sig i ett garage.

May the force be with you.

