Höstresan ingen känner till – Dalís fiskeby ett par timmar utanför Barcelona

Nära till Barcelona

Det är dessutom lätt att ta sig till Barcelona med flyg från Sverige, för att sedan köra norrut ett par timmar till Kataloniens Cadaqués, som ligger nära den franska gränsen.

Temperaturen nu i oktober ligger fortfarande på runt 22 grader dagtid, och lika varmt i havet. Du kan uppleva byn, som har runt 3 000 invånare, på ett ännu mer intimt sätt när sommarens besöksantal har avtagit, precis som de höga temperaturerna.

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Vad gör man då förutom att dyka ner i konstens värld?

Även maten i fokus

Det finns gott om mat- och utomhusaktiviteter på schemat.

Här finns inga långa sandstränder kantade av hotellkomplex. I stället väntar kullerstensgränder, små badvikar, klippor och restauranger där fisk- och skaldjur kan avnjutas med ett lokalt vitt vin under långa luncher, för vem har bråttom i den här delen av världen?

Faktum är att Cadaqués har blivit en destination för matintresserade, där lokalt fångade sardeller, grillade sardiner och fiskgryta finns med på menyerna.

Vandra längs kusten

Naturparken Cap de Creus breder ut sig på Spaniens östligaste udde. Tramontanavinden har tillsammans med havet format ett kargt landskap av klippor, små vikar och märkliga stenformationer. Här finns vandringsleder som leder till isolerade badplatser som Cala Jugadora och Cala Culip.

Även närmare Cadaqués är det lätt att hitta bad. Flera små stränder och klippvikar ligger inom promenadavstånd från centrum. En längre promenad går mot fyren Far de Cala Nans och den lilla stranden Sa Sabolla, enligt Condé Nast Traveler.

Det är också där Cadaqués styrka ligger, det känns aldrig turistiskt utan fortfarande äkta spansk fiskeby.

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Enbart två timmar från Barcelona ligger Dalís favoritplats. (Foto: Pixabay)

Lugnt tempo

Orten har fått ett uppsving på sistone utan att förvandlas till lyxresort. Här kan du helt enkelt vandra mellan badvikar, äta fisk vid hamnen och låta tramontanavinden bestämma tempot.

Det är egentligen inte så svårt att förstå varför Dalí beslutade sig för att bo här i hela 52 år.

Gör en höstresa, för färre turister och skön temperatur. (Foto: Pixabay)

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