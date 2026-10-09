Funderar du på en höstresa i okrober då turistströmmarna har avtagit? Varför inte ta en weekend till Salvador Dalís hemort Cadaqués. Den mysiga lilla fiskebyn ligger i Katalonien, ett par timmars bilresa från Barcelona.
Höstresan ingen känner till – Dalís fiskeby ett par timmar utanför Barcelona
De nya resetrenderna inför nästa år är här, och innefattar bland annat kortare resor.
Vårt beroende av sociala medier håller samtidigt på att förstöra upplevelserna för många, eftersom det redan är upplevt på Instagram innan vi ens har kommit fram till destinationen.
Det finns dock platser som inte är så välbesökta och som inte ligger allt för långt bort.
Lägg till att personer som Salvador Dalí spenderade största delen av sitt liv där.
Bara en sån sak – då kan det väl inte gå fel?
Konsten i fokus
En mysig fiskeby där konstens värld får stå i fokus. Konsten lever vidare även efter Dalí inne i Cadaqués. Små gallerier, keramiker och designbutiker gömmer sig längs de smala gränderna mellan de vitkalkade husen.
Nära till Barcelona
Det är dessutom lätt att ta sig till Barcelona med flyg från Sverige, för att sedan köra norrut ett par timmar till Kataloniens Cadaqués, som ligger nära den franska gränsen.
Temperaturen nu i oktober ligger fortfarande på runt 22 grader dagtid, och lika varmt i havet. Du kan uppleva byn, som har runt 3 000 invånare, på ett ännu mer intimt sätt när sommarens besöksantal har avtagit, precis som de höga temperaturerna.
Vad gör man då förutom att dyka ner i konstens värld?
Även maten i fokus
Det finns gott om mat- och utomhusaktiviteter på schemat.
Här finns inga långa sandstränder kantade av hotellkomplex. I stället väntar kullerstensgränder, små badvikar, klippor och restauranger där fisk- och skaldjur kan avnjutas med ett lokalt vitt vin under långa luncher, för vem har bråttom i den här delen av världen?
Faktum är att Cadaqués har blivit en destination för matintresserade, där lokalt fångade sardeller, grillade sardiner och fiskgryta finns med på menyerna.
Vandra längs kusten
Naturparken Cap de Creus breder ut sig på Spaniens östligaste udde. Tramontanavinden har tillsammans med havet format ett kargt landskap av klippor, små vikar och märkliga stenformationer. Här finns vandringsleder som leder till isolerade badplatser som Cala Jugadora och Cala Culip.
Även närmare Cadaqués är det lätt att hitta bad. Flera små stränder och klippvikar ligger inom promenadavstånd från centrum. En längre promenad går mot fyren Far de Cala Nans och den lilla stranden Sa Sabolla, enligt Condé Nast Traveler.
Det är också där Cadaqués styrka ligger, det känns aldrig turistiskt utan fortfarande äkta spansk fiskeby.
Lugnt tempo
Orten har fått ett uppsving på sistone utan att förvandlas till lyxresort. Här kan du helt enkelt vandra mellan badvikar, äta fisk vid hamnen och låta tramontanavinden bestämma tempot.
Det är egentligen inte så svårt att förstå varför Dalí beslutade sig för att bo här i hela 52 år.
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