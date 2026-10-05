Att flyga var länge ett av få tillfällen då världen tvingades lämna dig i fred. Den tiden är över. Skytrax har för första gången rankat flygbolagen med bäst wifi ombord, och resultatet är inte särskilt smickrande för Europa.
Här är flygbolagen med bäst wifi i luften – Europa nästan utraderat
Det finns två sorters flygresenärer. De som älskar att kunna arbeta, skicka meddelanden och scrolla genom halva internet på 10 000 meters höjd. Och de som betraktar flygplanet som den sista platsen på jorden där chefen fortfarande kan få vänta några timmar.
Men oavsett vilken grupp du tillhör finns en sak som är värre än att sakna internet: att betala för wifi som sedan fungerar ungefär lika snabbt som ett modem från 1998.
Skytrax har nu för första gången utsett världens flygbolag med bäst wifi ombord.
Vinnaren är Qatar Airways.
Starlink har förändrat spelet
Qatar Airways var tidigt ute med Starlink, satellitinternet från Elon Musks SpaceX som kan ge betydligt högre hastigheter än traditionella system ombord.
Det innebär att passagerarna i praktiken kan använda internet på ett sätt som börjar likna uppkopplingen hemma på marken. Videomöten på väg till Doha är kanske inte allas definition av framsteg, men tekniskt är det imponerande.
Efter Qatar Airways domineras listan av amerikanska flygbolag.
Delta Air Lines kommer tvåa och United Airlines trea. Därefter följer Alaska Airlines, JetBlue Airways och Hawaiian Airlines.
Sex av de tio främsta kommer alltså från USA eller Mellanöstern.
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Europa får nöja sig med en plats
För Europas flygbolag är resultatet betydligt dystrare.
Först på åttonde plats hittar vi ett europeiskt bolag: brittiska Virgin Atlantic.
Flygbolaget meddelade redan 2025 att Starlink skulle införas och planen är att hela flottan ska vara utrustad under 2027. För medlemmar i Virgin Atlantics Flying Club är internet dessutom gratis.
Singapore Airlines tar sjundeplatsen, EVA Air från Taiwan blir nia och Emirates avslutar topp tio.
Inga Lufthansa, Air France, KLM eller SAS syns alltså till.
Här är världens tio bästa
Skytrax lista över flygbolagen med bäst wifi ombord 2026:
- Qatar Airways
- Delta Air Lines
- United Airlines
- Alaska Airlines
- JetBlue Airways
- Hawaiian Airlines
- Singapore Airlines
- Virgin Atlantic
- EVA Air
- Emirates
Rankningen är en ny kategori i Skytrax World Airline Awards och bygger på passagerarnas egna omdömen.
Skytrax har genomfört sina globala flygbolagsundersökningar sedan 1999 och årets stora totalvinnare blev Singapore Airlines. Qatar Airways kom tvåa och Cathay Pacific trea.
Bland de europeiska bolagen placerade sig Turkish Airlines högst totalt, på femte plats, medan Air France blev sjua.
När det gäller internet ombord är avståndet till toppen däremot betydligt större.
Det kan möjligen vara goda nyheter för den som fortfarande tycker att flygplanet är en plats där det är fullt legitimt att inte svara på mejl.
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