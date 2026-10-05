Här är flygbolagen med bäst wifi i luften – Europa nästan utraderat

Men oavsett vilken grupp du tillhör finns en sak som är värre än att sakna internet: att betala för wifi som sedan fungerar ungefär lika snabbt som ett modem från 1998.

Skytrax har nu för första gången utsett världens flygbolag med bäst wifi ombord.

Vinnaren är Qatar Airways.

Starlink har förändrat spelet

Qatar Airways var tidigt ute med Starlink, satellitinternet från Elon Musks SpaceX som kan ge betydligt högre hastigheter än traditionella system ombord.

Det innebär att passagerarna i praktiken kan använda internet på ett sätt som börjar likna uppkopplingen hemma på marken. Videomöten på väg till Doha är kanske inte allas definition av framsteg, men tekniskt är det imponerande.

Efter Qatar Airways domineras listan av amerikanska flygbolag.

Delta Air Lines kommer tvåa och United Airlines trea. Därefter följer Alaska Airlines, JetBlue Airways och Hawaiian Airlines.

Sex av de tio främsta kommer alltså från USA eller Mellanöstern.