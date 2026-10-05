Saftig weekendresa till Berlin – dubbelt så dyra flygbiljetter till Tyskland

Dubbelt så dyra flygpriser

Där står det klart att flygpriserna till och från Tyskland har blivit dubbelt så dyra mellan 2010 och 2024.

Numera kostar en genomsnittlig flygbiljett 300 euro, som för 14 år sedan kostade 150 euro.

Priserna ökar även på andra håll i Europa, men inte lika snabbt som i Tyskland. I Europa som helhet har det genomsnittliga biljettpriset under samma period ökat från omkring 250 euro till knappt 340 euro – en betydligt mindre procentuell uppgång än i Tyskland.

I Tyskland beror de allt högre flygpriserna på kraftigt stigande statliga avgifter, däribland flygskatt, säkerhetsavgifter och kostnader för flygtrafikledning. Samtidigt har flygbolagens personal- och driftskostnader ökat.

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Tyska flygnaven halkar efter

De stora tyska flygnaven är därmed inte längre en självklarhet, sedan priskonkurrensen är ett faktum.

”Rapporten visar en gradvis frikoppling av Tyskland från internationell flygtrafik”, säger BDL:s vd Joachim Lang.

”Förbindelser bryts, och passagerare och gods omdirigeras till nav utanför Europa.”

För resor mellan Tyskland och Fjärran Östern eller Sydostasien gick omkring 34 procent av förbindelserna via flygplatser utanför EU år 2010. År 2024 hade andelen ökat till 54 procent.



Samtidigt har andelen resor som går via de stora tyska knutpunkterna Frankfurt och München minskat från omkring 56 till 36 procent.

Flyger hellre via Istanbul

Vinnarna finns framför allt i Turkiet och Gulfregionen. Flygplatser som Istanbul, Dubai och Doha har blivit allt viktigare för europeiska resenärer på väg mot Asien och andra långväga destinationer.

Enligt rapporten spelar även EU:s klimatregler roll. Europeiska flygbolag måste exempelvis köpa utsläppsrätter för vissa anslutningsflyg till europeiska nav, vilket ger ytterligare fördelar till naven utanför EU.

För svenska resenärer kan de bli dyrare att flyga inför 2027, sedan kostnaderna för flygbolagen tornar upp sig även i Sverige – vilket till slut landar hos resenärerna, även om det alltså inte syns samma utveckling som i Tyskland.

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