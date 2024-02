Medelålders och lycklig - så gör du

Idylliserad bild

Vi har alltså en idylliserad bild av när vi står mitt i livet, av vilket följer alla propåer om att 60 är det nya 40 – eller att vi på engelska kallar den period i livet där menstruationen upphör för ”menopause”, trots att den aldrig återkommer.

Kanske är det för att vi, i enlighet med Wikipedia, definierar det hela med orden ”Medelåldern är levnadsåldern mellan ungdom och ålderdom”, vilket ju ger ett ganska brett spektrum.

Nåväl. Det går att lägga de funderingarna för sig och stillsamt acceptera stämpeln ”medelålders” även på oss som börjat planera pensionsuttaget mer konkret.

Så här gör du

För den som vill veta varför just den åldern är den bästa (och näst intill den yngsta) har Chip Conley, 52, just utkommit med ”Learning to Love Midlife” en bok med dussinet tips om hur man på väg mot 60 njuter av, just det, medelåldern.

Chip Conley är författare, talare och hedersdoktor i psykologi vid Saybrook.

Hos Fast Company förmedlar han fem av bokens tolv tips om hur man ska lära sig att älska sin ålder.

”Njut av din kropp”

Det första rådet är att känna sig lättad av att inte längre definieras av sin kropp.

”Åldrandet är ett privilegium, en gåva. Ändå fokuserar så många av oss på vad vi har förlorat”, konstaterar Conley.

Vi ska investera i vårt sociala välbefinnande, är råd 2.

”Vänner är inte trevliga att ha utan nödvändiga”, skriver Conley och hänvisar till lyckoforskningens U-kurva som hävdar att från 50 blir vi lyckligare för vart decennium som går efter att ha varit i botten strax före 50.

Medelålders – och klok

Råd 3 – Förundras över din visdom.

”Kunskap finns i min iPhone. Visdom finns i min mage”, skriver Conley och får oss att stillsamt fundera Jamen, hjärnan då?

”Vi är även mer skickliga på att flytta från vänster till höger hjärna så att vi kan vara logiska och lyriska i samma mening”, fortsätter författaren.

Som råd nummer 4 kommer vår tidsupplevelse, som vi ska låta förändras.

”Medelåldern erbjuder möjligheten att gå från mänsklig verksamhet till människa”, menar Conley och anger vår upplevelse av tid som en orsak.

”Ett år representerar trots allt tio procent av en tioårings liv en bara 2 procent av en 50-årings”, påpekar han.

Vi blir hel(ig)a

Det avslutande rådet nummer 5, och kanske viktigaste, är att vi växer oss hela.

”Vi blir gamla, men vi blir även hela”, menar Conley.

”I vår helhet finner vi en helighet, ett rörande inuti som drar oss till mening och ande”, skriver Conley med en formulering som möjligen drar mer mot livet efter detta än till livet under detta.

