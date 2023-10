Ewa Meurk: "Hälsa är inte politik – det är vetenskap"

En svensk snabbväxande börsnoterad industrikoncern säljer storskaliga batterilösningar. Med en landstäckande infrastruktur har bolaget nu skapat en stor efterfrågan, är ledande i landet inom sin nisch och växer med 30 procent per år. Industri- och miljöservicekoncernen Vimab Group är störst i Sverige på att serva stora ventiler – bland annat till tillverkningsindustri och kärnkraftverk. Hanterar …

De senaste tio åren har Sverige importerat i genomsnitt cirka 70 procent mer jordbruksprodukter och livsmedel än vad vi exporterar. Till exempel importerar vi 51 procent av all gurka i Sverige. Det vill börslistade Agtira ändra på. Tillsammans med sina kunder. Genom att odla gurka, tomat, örter och andra grönsaker i direkt anslutning till livsmedelsbutiker …

Gör som tusentals andra, håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna via Dagens PS mycket populära nyhetsbrev. Ta del av det bästa av det mesta med Dagens PS nyhetsbevakning genom att prenumerera på våra nyhetsbrev nedan. Hos oss hittar du något för alla, alltifrån börs & finans, privatekonomi, life science och motornyheter. Vi sammanfattar de …

Skogaholmslimpa och O’boy

Ett beroende som tog sin början i Skogaholmslimpa och O’boy på 1980-talet och kom att kantas av jojo-bantning, lightprodukter och Viktväktarna.

En förödande, men icke desto mindre, mycket vanlig kombo, som höll på att ta livet av Ewa.

“Jag delar egentligen min historia med så många andra, jag bara förstod det inte då”, säger Ewa som under 2001 lyckades vända den negativa spiralen.

Hälsa ur en ingenjörs perspektiv

Sedan dess har hon vigt all sin tid åt att utbilda, föreläsa och hjälpa andra.

Främst genom att utifrån ett ingenjörsmässigt perspektiv förklara vad som sker i kroppen när vi konsumerar socker och processad mat och tydliggöra vad hälsa som begrepp egentligen står för.

ANNONS

“När din metabolism fungerar innebär det att din energiförsörjning fungerar som den ska. Jag gick från trött, sjuk, överviktig, alltid högpresterande naturligtvis, till att förstå hur de hormonella systemen för hunger, mättnad, fettinlagring och fettförbränning faktiskt fungerar”, säger Ewa.

Vanligaste missuppfattningen

Så vad är den vanligaste missuppfattningen när det kommer till just hälsa?

“Jag tror att ett av problemen är att ingen förstår att hälsa inte är en övertygelse. Det är inte som politik eller religion, där du tror att Jesus var Guds son, eller att Socialdemokraterna är bättre än Moderaterna, utan att det är en vetenskap och att den faktiskt går att mäta”, säger Ewa.

En vetenskap som i sin tur kokar ned till varför vi lever och dör, och kretsar kring kroppens förmåga att omvandla det vi stoppar i oss till energi – vår metabolism.

“Du består av 37,5 miljoner celler som ska energiförsörjas varenda sekund livet ut. När du förstör den förmågan och driver din kropp mot en försämrad metabolism, ökar risken för att du drabbas av någon av alla dessa livsstilssjukdomar som vi faktiskt dör av”, säger Ewa.

ANNONS

Kvinnor behöver äta bättre

Till ekvationen kommer också den hormonella balansen i kroppen, som påverkar inte minst kvinnor. En grupp som rent krasst förstår väldigt lite om sina kroppar och generellt sett äter alldeles för lite.

“Kvinnor ska egentligen bara ha två nyårslöften hädanefter, det ena är att sluta banta och äta näringstät mat. Det andra att ha bra skor”, säger Ewa.

Hon understryker samtidigt att fetma och övervikt är en metabol rubbning, som inte kan härledas till navelskådande kring olika dieter eller den enskilda individens brist på karaktär, utan måste bemötas för var den är. En multifaktoriell, kronisk livsstilssjukdom.

Inte minst på arbetsplatserna.

Det är väldigt få som förstår varför socker är farligare än alla andra livsmedel”, säger Ewa Meurk. (Foto: Martin Engberg)

Friskvårdsbidrag inte nog

Så vilka förändringar kan göras på företagsnivå?

“Företag har höga krav på sig. De måste ha medarbetare som kan prestera utan att slitas ut, när målen hela tiden höjs och alla måste bli effektivare”, säger Ewa.

Ett förhållande som rimmar illa med läskapparater, bullar och kakor, inte kan hjälpas upp med ett friskvårdsbidrag, och knappast håller en hjärna knivskarp från arla morgon till sen kväll.

Alla har ett ansvar

För att verkligen kunna göra skillnad och förebygga såväl utmattning som mental ohälsa ute på våra arbetsplatser behöver man enligt Ewa istället förstå vad det är som gör människor friska och håller deras blodsocker i schack.

ANNONS

Vilket för oss tillbaka till den metabola hälsan, energiförsörjningen i kroppen och sockersuget, där både individen och samhället har ett ansvar – tillsammans.

Om än med distinktionen att skynda långsamt och undvika svart-vita tankemönster.

“Optimal is rarely found in the extreme”, säger Ewa.

Tre sätt att övervinna sockersuget

1. Stabilisera ditt blodsocker.

Undvik de höga topparna genom att äta mer protein och dra ned på mängden kolhydrater.

2. Sluta småät.

Ät ordentligt, tre gånger om dagen, så att din kropp däremellan får vila.

ANNONS

3. Sov.

Ta din sömn på allvar. Du kan inte utstråla livsglädje om du är trött.

Ewa Meurk Gör: Hälsoingenjör, författare och föreläsare. Aktuell med: “Sockerfria dagen” den 12 oktober på Convendum, Fleminggatan 18 i Stockholm. Karriär i korthet: Karriär i korthet: Utbildad civilingenjör på KTH. Företagsledare inom IT-branschen under flera år. Grundareför utbildningsbolaget Elitista, där hon bland annat driver “Blodsockerutmaningen”. Grundare av “Sockerfria dagen” tillsammans med komikern Babben Larsson. Arbetar i dag heltid med att hjälpa företag och privatpersoner att optimera sin hälsa.

Redo att ta kontroll över sockret? Läs mer om Sockerfria dagen och boka din biljett här!

Relaterad läsning:

Tvinga eller truga: Så lär vi våra barn att äta

Hotet mot folkhälsan: Då kan vi tvingas äta “usel” mat