Svenska soldater skjuter skarpt på Kreta

”I dag har vi tillsammans med våra allierade prövat och visat en komplett operativ förmåga, från att förflytta och gruppera våra resurser till att genomföra skarp bekämpning”, berättar Jonas Wikman, flygvapenchef och generalmajor.

”Det är en viktig milstolpe för det svenska luftvärnet och ett konkret exempel på hur vi stärker vår gemensamma förmåga inom Nato.”

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”Kraftig expansion”

Natos kollektiva försvar och avskräckning bygger på starka nationella försvar.

Försvarsmakten bedriver ett omfattande arbete med att bygga upp ett starkare militärt försvar för att möta morgondagens hot, påpekar man.

”Svenskt luftvärn befinner sig i en kraftig expansion inom en rad områden och vi har aldrig varit mer i framkant än vi är i dag”, säger överste Sofia Westermark som är chef för Lv6.

”Dagens skarpskjutning är ett kvitto på att den snabba förmågetillväxten fungerar och det gör den tack vare personalens kompetens och engagemang”, tillägger hon.

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