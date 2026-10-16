Kreta är inte det vanligaste målet för svenskar i oktober. Det är det för försvaret. Nu skjuter svenska soldater skarpt på Kreta.
Svenska soldater skjuter skarpt på Kreta
Under onsdagen genomförde luftvärnsregementet Lv6 Försvarsmaktens första skarpskjutning med luftvärnssystem 103/Patriot.
Skarpskjutningen är en del av en större luftvärnsövning, Spartan Arrow, på Kreta.
”I dag har vi tillsammans med våra allierade prövat och visat en komplett operativ förmåga, från att förflytta och gruppera våra resurser till att genomföra skarp bekämpning”, berättar Jonas Wikman, flygvapenchef och generalmajor.
”Det är en viktig milstolpe för det svenska luftvärnet och ett konkret exempel på hur vi stärker vår gemensamma förmåga inom Nato.”
Milstolpe: Saab presenterar första Global Eye för Sverige. Dagens PS
”Kraftig expansion”
Natos kollektiva försvar och avskräckning bygger på starka nationella försvar.
Försvarsmakten bedriver ett omfattande arbete med att bygga upp ett starkare militärt försvar för att möta morgondagens hot, påpekar man.
”Svenskt luftvärn befinner sig i en kraftig expansion inom en rad områden och vi har aldrig varit mer i framkant än vi är i dag”, säger överste Sofia Westermark som är chef för Lv6.
”Dagens skarpskjutning är ett kvitto på att den snabba förmågetillväxten fungerar och det gör den tack vare personalens kompetens och engagemang”, tillägger hon.
Prototyp klar: Saabs nya båt ska jaga drönare. Dagens PS
Premiär för Sverige
Spartan Arrow är en årlig tysk luftvärnsövning som Sverige nu deltar i för första gången.
Under övningen övas komplexa stridsscenarier under realistiska förhållanden och i övningen ingår skarpskjutningar.
Övningen genomförs på Namfi, Nato Missile Firing Installation, och pågår under flera veckor med drygt hundra deltagare från Sverige.
”Genom att öva med allierade verifierar vi vår interoperabilitet och förmåga att verka integrerat inom Nato. Svenska luftvärnsförband är redo att ta en aktiv roll i försvaret av Nato”, säger Sofia Westermark.
Så tränar svenska marinen med framtidens drönare. Dagens PS
Stor svensk drönarövning
Försvarsmakten rapporterar även en lyckad övning i drönarkrigföring. På Älvdalens skjutfält deltog flera hundra personer med spaningsdrönare, FPV-drönare, patrullrobotar, drönarmotmedel och telekrig i en stor dubbelsidig övning.
Syftet var att pröva teknik, människor och tempo mot en tänkt motståndare med samma förmågor.
Försvarsmaktens UAS-centrum, Unmanned Aerial System) i Karlsborg och ledningsstridsskolan i Enköping hade tagit initiativet till övningen, där 17 förband deltog tillsammans med vapenindustrin och myndigheter.
Varningen: ”Snart styr AI svärmar med tusen drönare”. Dagens PS
”Väldigt imponerad”
Under tre dygn möttes cirka 400 deltagare på båda sidor av slagfältet. Övningen skedde utan manus eller förutbestämda moment och bland annat skedde skarpskjutning med FPV (First Person View) och patrullrobot av modellen Mace.
I en närliggande lokal följde man bildströmmarna som kom från patrullroboten och från en spaningsplattform.
Utvecklingen av svensk drönarkrigföring följs också från Norge. Markus från Hærens Våpenskole har tillbringat närmare två månader vid UAS-centrum för att lära sig mer samtidigt som Norge bygger upp sin egen skola.
”Jag är väldigt imponerad av utvecklingssektionen och Sveriges förmåga och vilja att satsa på utveckling, köpa in system, testa dem och ta reda på vad som fungerar”, säger han.
Till salu: Skandinaviens främsta fotbollsklubb – och en svensk. Dagens PS